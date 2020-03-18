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 Політика України
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Все про:ЖКГ (191) Кабмін (3940) карантин (311) компенсації (162) Денис Шмигаль (105)

 Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль

Кабінет міністрів планує компенсувати громадянам частину комунальних платежів, які зростуть через те, що люди будуть перебувати вдома на карантині.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль дав доручення Мінекономрозвитку прорахувати суму коштів і категорії громадян, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС

"Тобто ми постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава повинна взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які виростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - пообіцяв прем'єр.

"Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна, за необхідності категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку ... На черговій Кабмін винести пропозиції", - додав Шмигаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182388
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и комуналка выросла из-за вируса!!!))))) Где эти долбаные 73%? Маразматики, вы выбирали, вам и разруливать!!!
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воно сьогодні працює генератором інформаційних вкидів?..
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Вот и комуналка выросла из-за вируса!!!))))) Где эти долбаные 73%? Маразматики, вы выбирали, вам и разруливать!!!
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Тобі не здається, що під час карантину люди будуть частіше перебувати вдома, а отже частіше користуватись водою і електрикою? Невже 8% дебіменшість настільки недалекоглядна?
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Не, главное в очередной раз про 73% взбзднуть. Какая уж тут логика и аналитика.
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Осталось вас два зелебобика на прикрытии .
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О! Сейчас нам еще введут почасовую подачу водички, света и газа))) Раз мы будем "сидеть" дома, то зачем же нашим олигархам такой дикий перерасход "их" ресурсов?))
Карантин карантином. но платить все-равно прийдется. Но чтобы не было перерасхода, будут вырубать все, что можно вырубить. И деревья тоже. А тем временем... Мародерство и т.д. будут процветать.
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зебил, у большинства людей на электроэнергию и воду стоят счетчики.
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Але для отримання компенсації доведеться підтвердити факт перебування вдома пакетом документів... Государство должно взять на себя частичное возмещение населению коммуналки, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2718
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Oleg Razin Лишь бы шо то ляпнуть, а подумать так нечем?
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Шмигаль, ви несете шкідливу і руйнівну бурду. Не держава повинна відшкодовувати.. ( бо державні кошти - це наші податки), а ті,хто загнав комуналку в захмарний рівень... Бо у нас ціни на енергоносії вже набагато вищі ніж в Європі!
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"Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином", - Шмигаль
Ще й ЗРОСТЕ??? Чому? Ціни на енергоносії в світі ж небачено впали!!!
-Шмигалю, у вас є чим думати, чи тільки можете вішати локшину на вуха - ніби то ви не розумієте витоків проблеми і несете таку шкідливу і руйнівну бурду. Не держава повинна відшкодовувати.. ( бо державні кошти - це наші податки), а ті,хто загнав комуналку в захмарний рівень... і наживається на нашій біді і безмежно багатіють! Бо у нас ціни на енергоносії вже набагато вищі ніж в Європі!??? А по відношенню до рівня зарплат в Європі і нас - то взагалі - АТАС...
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...несуть не бурду, а пургу. А решта абсолютно правильно.
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Компенсувати тільки порохоботами, а зебіли повинні сповна заплатити.
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Ну вот Порох вам и компенсирует. Это во всяком случае логично будет.
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Порох не при владі, бо саме ви обрали зебілів, тому вам платити за все.
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Порохоботи не роздивляються платіжки через лупу. Відкрив сторінку ГІОЦ чи ЦКС, тицьнув "сплатити карткою" - і забув. А зебіли нехай стукають у бубни під Кабміном.
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Зебіли платять через Приват 24 сканом QR коду попередньо натиснувши одну кнопку. Квитанції потім на мейл приходять. Так нашо стукати під кабміном. Чи то порохоботська забава така? Останнім часом тільки порохоботи там і тусуються. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1481
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Та нехай хоч дупою в туалеті сканують платіжки. Набридло це скигління зе-ніщебродів з приводу курсів, цін і тарифів. За шо боролися на те й напоролися.
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Упс. Я таки щось прогавив. Тут на цензорі вже майже рік на курс бакса тільки порохоботи виють. Їм то курс замалий, то зависокий, але в будь якому випадку все одно "зрада" та "ви це все зробили". Ось і Ваша цитата: "За шо боролися на те й напоролися." Нагадує ридання Ярославни. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1250
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Стукай далі головою ап стєнку. Я два дні тому здав півштуки по 28,3. А 31 березня отримаю гонорар у гривнях за більш приємним курсом ніж два місяці тому. Ось і вся арифметика.
Зебілам та іншим морлокам не співчуваю, їхніми проблемами не переймаюся.
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За умови що зебілам повернуть всі сплачені за комуналку кошти за останні 5 років, а нестачу компенсують за рахунок порохоботів.
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Ваші німецькі умови неприйнятні. Поверніть та заплатять податки з грошей, які ви заробили в Німеччині.
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Чого б це. Податки з тих грошей, що зароблені в Німетчині вже сплачені. Мало того ще й в Україні податок платять заробітчани - той же самий ПДВ, митний збір, акциз. Так, так... Податки платять всі. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2246
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Зарахунок порохоботів! Ia, Ia! Та копняками!!!
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так и знал, что тарифы поднимут, очень предсказуемо..
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А догадаться о том, что находясь дома ты будешь потреблять больше электроэнергии и воды с газом к примеру наверное не судьба. Ага?
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а догадаться заранее за два месяца, что надвигается эпидемия и нужно подготовиться к приему сотен тысячь заробитчан не судьба да зебил?
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Ну во-первых не сотен тысяч никак. Во-вторых а что не так с заробитчанами? По-моему возвращают всех тех кому нужно и кто не догадался заранее за два месяца и не приехал домой самостоятельно. Кто же им доктор?
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каждый день от 50 до 100 тысячь возвращаются, все скопом. Могли бы заранее всех предупредить, что будут закрыты границы, могли бы постепенно принимать приезжих и на карантин, ты спрашиваешь, что не так с заробитчанами? так они везут заразу из европы в Украину или ты не в курсе?
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Неа - не в курсе. Они везут заразы не более чем здесь есть. Да и 50 - 100 тысяч каждый день не возвращаются. До десяти не более.
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Большинство из них - более 50 тыс. - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.
И это все заробитчане? Вон недавно информация была, что токо 60000 отдыхающих в Египте. Как можно просчитать дебилов, которые зная что такая ситуация тем не менее прутся на отдых.
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заробитчане или турЫсты, не имеет принципиального значения. Суть в том, что за более чем два месяца было сделано аж ничего, а это прямая ответственность власти перед гражданами, согласен на счет того, что у полудурков нет мозгов, что бы понять, что ездить на отдых во время эпидемии не лучшее решение.
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Ок, что предлагаешь сделать, чтобы предвидеть поток дебилушек-туристов назад, когда другие страны границы перекрыли? Вдалбливать им что не едьте? Бесполезно. Не пускать? На каком основании? Так что озвучь, будь любезен, свои предложения.
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с мудрым наридом все понятно, они могут есть, спать и справлять нужду. Власти же имеют полную информацию о происходящем и в состоянии анализировать на перед, но по какой-то причине, абсолютно ничего небыло сделано для того, что бы предотвратить эту катастрофу, банально даже не проинформировали людей, хотя даже тут на цензоре многие писали(еще когда зараза была только в Ухане), что власти действуют неадекватно и нужно что-то предпринимать в срочном порядке, но от властей было только мол все под контролем.. Так вот вопрос, все это благодаря тупизму властей или это впринципе исполнение какого-то чудовищного плана?
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нужно что-то предпринимать в срочном порядке


Я так понимаю это Ваше конкретное предложение? Что именно нужно было тогда предпринимать? По-моему все достаточно своевременно и так предпринято. Некоторое даже чересчур. Но тут лучше перебдеть чем недобдеть.
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Извиняюсь, оставил без внимания вопрос:
Так вот вопрос, все это благодаря тупизму властей или это впринципе исполнение какого-то чудовищного плана?
Это сложившаяся форсмажорная ситуация, которую на 100% просчитать вряд ли кому удастся. Чему пример другие, более благополучные страны.
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да просто информировать граждан, что мол в виду того, что в Китае эпидемия вируса, а китайские туристы разъехались по всему миру, настоятельно советуем не выезжать из страны, а заробитчанам рекомендуется возвращаться. Но очевидно, что можно было и вовсе временно запретить туристам выезд и заниматься оборудованием больниц. Сейчас уже по факту, необходимо как минимум поддержать граждан а не гнобить их.
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Та были подобные предупреждения в СМИ. А запретить - на основании чего? Закон нужен. Тут сейчас вон воют, на счет узурпации власти и т.д. И я например не замечаю что меня кто-то гнобит. Вон сейчас на карантин всех отправили. С завтрашнего дня из дому работать буду. И я не считаю, что меня кто-то эти загнобил.
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основная часть людей выживают на копейки, им что бы заработать просто даже на еду - необходимо как минимум ездить на работу, как люди не имея возможности добраться до работы смогут оплачивать еще и повышенные тарифы? короче говоря сюр какой-то происходит.
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деньги должны идти на лечение больных а не администрирование надбавок не понятно каких и за что
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А что - не идут деньги на лечение больных? Это первое. Второе - ты читать умеешь? Сказано, что находясь дома человек естественно потребляет больше электроэнергии, воды, того же газа. Посему платежка естественно возрастет. Правительство возможно пытается дополнительно помочь гражданам.
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И опять у сои зрада. Доллар падает - зрада, доллар вырос - зрада, частично будут компенсировать коммуналку - опять зрада. Соя, у вас совсем уже крыша поехала или вас всех из дурдомов набирают?
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Я так понимаю, что ты относишь себя к мудрой части населения, так?
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Во времена правления Шмыгаля, Бурштынская ТЭС продавала электроэнергию по завышенному тарифу государству и тут же выкупала как избыточную по бросовой цене и продавала её в Словакию. Это то, что тебе надо знать про ваших реформаторов ЗЕлебобик.
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Это тебе надо знать, а то, что воруют, я и без тебя знаю. К примеру стоимость электроэнергии для внутреннего рынка выше, чем для экспорта. И это началось не при зебилах. Будешь искать черное и белое? Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5507
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Из дурдома у нас монобильшисть в Раде и половина правительства.А насчёт поехавший крыши - это к вам,73%-ым,весь цивилизованный мир о вас,инфантильных,анекдоты рассказывает.
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Кому как не Шмыгалю знать как деребанить казну. Государство должно взять на себя частичное возмещение населению коммуналки, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3779 Опыт работы в ДТЭК - великое дело. Государство должно взять на себя частичное возмещение населению коммуналки, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5628
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На хрена нам такие министры? Надо искать способы закончить этот бардак самими же и устроенный. Вместо этого сейчас опять потратят деньги из бюджета ни на что
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все будет только хуже и сложнее, по-другому они просто не умеют делать...
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а мляди зрадофильные, все на Пороха говном исходят!
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А почему это должна вырасти коммуналка из вируса? Какая тут связь?
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Люди в карантине дома - потребление воды/света/газа вырастет.
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это геноцидом попахивает, люди и так не в состоянии оплачивать неподъемные тарифы, а как людям зарабатывать деньги в сложившейся ситуации? офигенная забота о гражданах..
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Это всё понятно, но с качеством нашей медицины, если вирус войдет в массы, то жертв будет намного больше, чем в Китае и Италии. Не только у нас карантин, многие страны идут на такие меры и пытаются как-то облегчить затраты населения в момент простоя. Геноцидом был бы ничего не делать и дать людям работать дальше.
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ПАтАмуШтА: Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание. Держава має взяти на себе часткове відшкодування населенню комуналки, яка зросте у зв'язку з карантином, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9047
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а счетчики воды, газа, электроэнергии, нафига?
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Значить ....таки... прорвало-о !!)) тепер ждем клею від МВФ ....економічні прориви....
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"Частичное возмещение" как всегда осядет в кишенях олигархов и иже с ними "друзей народа".
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Вырасти особо из-за того,что часть людей будет вынуждена сидеть дома,коммуналка не должна.Ну,10-20 киловат лишних накрутят,куб-два газа,куб-два воды на мытьё,и то не у всех.В сёлах карантин вряд-ли вообще на коммунальных платежах отразится.Тут дело,очевидно,в том,что под это мероприятие можно просубсидировать производителей электроэнергии,а на электроэнергии у нас сидит любезный сердцу Шмыгаля Ринат Ахметов.
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Интересно , а то что будут сидеть дома и никто платить деньги ФОПам не будет , а коммуналку оплачивать надо , тоже учтут? Я за 17 лет будучи ФОП ни копейки никогда не получил от государства , никаких больничных , ведь надо аренду платить,коммуналку , кормить семью! А налоги и ЕСВ регулярно , ФОП с 2003 года! До этого официально не работал , в 90-е капец,зарплату не платили , после института где работать?А теперь еще стаж трудовой до 35 лет увеличили. Защитают ли службу в армии СССР и учебу в институте не знаю. На сегодня мне 53, стажа надо +19 лет итого пенсия в 72! Средний срок жизни мужчин в Украине 66 лет , итого 6 лет до пенсии не доживу вероятно, особенно с нашей медициной и постоянным стрессом от жизни! *** !!! Верните мои деньги на персональный пенсионный счет ! Что бы я знал и сам понимал за что плачу ЕСВ и налоги. Ни одной бесплатной услуги за свою трудовую жизнь я не получил от государства! За что я плачу налоги! Я знаю что в моей ситуации находится очень много людей. Предлагаю акцию гражданского неповиновения! Пока не решат этот вопрос - налоги и ЕСВ начислять , но не платить! Государству которое нам ничем не обязано , мы тоже ничего не должны , пусть вернут нам то что мы заплатили!
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зегниды собрались поживиться задрав цены на комуналку ?
шмыгаль совсем охерел в предверии доходов ?
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правильно, а давайте ещё всё спишем за прошлые периоды.
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У меня есть хорошее предложение,уж очень есть красивая цифра 73%. Предлагаю ею воспользоваться для снижение пересчета комуналки. И Зеленскому цифра приятна будет,и народ доволен останется.
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Да - и интернет и семки с пивасиком не забудьте включить в расходы по карантину.
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