"Держава має взяти на себе часткове відшкодування комуналки населенню, яка зросте у зв'язку з карантином", - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль дав доручення Мінекономрозвитку прорахувати суму коштів і категорії громадян, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину в Україні.
"Тобто ми постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава повинна взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які виростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - пообіцяв прем'єр.
"Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна, за необхідності категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку ... На черговій Кабмін винести пропозиції", - додав Шмигаль.
Карантин карантином. но платить все-равно прийдется. Но чтобы не было перерасхода, будут вырубать все, что можно вырубить. И деревья тоже. А тем временем... Мародерство и т.д. будут процветать.
Ще й ЗРОСТЕ??? Чому? Ціни на енергоносії в світі ж небачено впали!!!
-Шмигалю, у вас є чим думати, чи тільки можете вішати локшину на вуха - ніби то ви не розумієте витоків проблеми і несете таку шкідливу і руйнівну бурду. Не держава повинна відшкодовувати.. ( бо державні кошти - це наші податки), а ті,хто загнав комуналку в захмарний рівень... і наживається на нашій біді і безмежно багатіють! Бо у нас ціни на енергоносії вже набагато вищі ніж в Європі!??? А по відношенню до рівня зарплат в Європі і нас - то взагалі - АТАС...
Зебілам та іншим морлокам не співчуваю, їхніми проблемами не переймаюся.
https://censor.net.ua/news/3181985/svyshe_50_tys_ukraintsev_vernulis_v_stranu_za_minuvshie_stuki_gpsu
И это все заробитчане? Вон недавно информация была, что токо 60000 отдыхающих в Египте. Как можно просчитать дебилов, которые зная что такая ситуация тем не менее прутся на отдых.
Я так понимаю это Ваше конкретное предложение? Что именно нужно было тогда предпринимать? По-моему все достаточно своевременно и так предпринято. Некоторое даже чересчур. Но тут лучше перебдеть чем недобдеть.
Так вот вопрос, все это благодаря тупизму властей или это впринципе исполнение какого-то чудовищного плана?
Это сложившаяся форсмажорная ситуация, которую на 100% просчитать вряд ли кому удастся. Чему пример другие, более благополучные страны.
Гриппавирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
шмыгаль совсем охерел в предверии доходов ?