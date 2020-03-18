 "ЄС" запустила сайт для людей з "групи ризику": зможуть замовляти волонтерам необхідні ліки і продукти

Про це заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Пересування літніх людей має бути максимально обмежені. В той же час ці люди мають купувати собі їжу, ліки. І тут має бути взаємна допомога, солідарність з цими людьми. Давайте на коронавірус відповімо взаємодопомогою і добротою. Тому ми разом з активістом Петром Обуховим створили платформу і назвали її "Солідарність".
Це інтернет-сайт http://v2020.org.ua/ на якому кожна людина може зайти зареєструватися. Там дві групи: ті, хто потребує допомоги, аби хтось просто купив їм їжу і купив їм і приніс під двері чи передав на вулиці. І ті, хто можуть це зробити – волонтери, молоді люди, які мають вільний час і можливість допомогти", – сказав він.
Гончаренко також наголосив, що ця платформа буде використовуватися для допомоги без прямого контакту тим, хто вже захворів, тому що вони мають бути ізольовані вдома.
"Ми хочемо, аби ця платформа використовувалася людьми для того, аби люди бачили, що поруч з ними хтось потребує допомоги. І це може бути не тільки літня людина, це може бути мама з дитиною. Коли мама захворіла, і щоб не розносити хворобу, сидить вдома, але потребує допомоги у придбанні харчів чи ліків. "Ми передбачаємо різні можливості для людей: можна перевести гроші на картку, якщо є така можливість, або люди можуть просто покласти їх в конверт, або покласти під двері. Є різні можливості, але саме головне, аби ми допомогли тим хто цього потребує", – додав політик.
Трясця ім. Босха@UkrPereiro
Твиттеряне, проблема на самом деле в том, что мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.
Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.
Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.
Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.
И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.
У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.
Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
Трандеть это не мешки тягать!