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 Політика України, Київські новини
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 Аваков: Чекаємо від міста термінового рішення про введення НС в Києві

Уряд буде чекати рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві в зв'язку з поширенням коронавірусу від влади міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Щодо міста Києва у нас поки немає рішення. Пропонуємо ухвалити постанову про встановлення надзвичайної ситуації в Київській області ... Щодо Києва, ми будемо чекати від міста Києва термінового рішення (про НС в Києві. - Ред.) для прийняття рішення на рівні уряду", - повідомив Аваков.

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Він додав, що уряд може повернутися до питання введення надзвичайної ситуації в Києві "сьогодні або завтра".

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182378
 
 
 Топ коментарі
 
та-даммм!
Ось воно, фактичне заволодіння владою!
І як красиво, нічого не подієш: вірус вирує, поліціянти патрулюють
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И законы штамповать начнут, землю точно продадут, еще и души наши, И главное на Майдан никто не выйдет, а если выйдет то арестуют, Очень удобно Аваков: Ждем от города срочного решения о введении ЧС в Киеве - Цензор.НЕТ 4564
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Из-за пандемии коронавируса в Израиле в ближайшие дни могут ввести тотальный карантин. Об этом заявил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, передают израильские СМИ.
По его словам, он уже отдал распоряжение полиции подготовиться к контролю над соблюдением тотального карантина в стране.
"Я убежден, что в создавшейся ситуации это решение неминуемо", - заявил Эрдан.
Предполагается, что на время карантина из дома смогут выходить только сотрудники экстренных и необходимых служб, остальное население сможет выходить только за продуктами или за медицинской помощью.
Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Израиля будут отслеживать передвижение больных коронавирусом
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Поздно пить Боржоми, когда легкие уже сгнили.
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И законы штамповать начнут, землю точно продадут, еще и души наши, И главное на Майдан никто не выйдет, а если выйдет то арестуют, Очень удобно Аваков: Ждем от города срочного решения о введении ЧС в Киеве - Цензор.НЕТ 4564
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Были бы предпосылки выходить ничего бы не остановило. Но их нет. А землю давно нужно было продать.
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та-даммм!
Ось воно, фактичне заволодіння владою!
І як красиво, нічого не подієш: вірус вирує, поліціянти патрулюють
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Какой в жопу ЧС?
Тебе остановки метро мало?
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не... мало...еще хочется карательных мероприятий... хаоса...
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от кого вы ждёте? от Кличко? да он в ступоре сейчас наверное.
не его уровня Игра началась.
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и на какам основании вводить чс? рюкзаков, сколько за вчера, сегодня в Киеве подтвержденных случаев заболеваний ?
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Ну так в таком порядке же:
1. ЧС
2. Закрыть метро
А не наоборот...
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рада всё. сдулась. депутат заболел вирусом. со всеми общался. вообщем с головы началось. это не бабушка в селе где круг общения 1-3. это депутаты в киеве.
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Ну тут 3 варианта
1. Или полная жопа с заражонными и это скрывают
2. Или хотят завезти без карантина всех из за бугра и устроить жопу с заражонными
3. Или банальная узурпация власти, продвижение украинофобских законов и удушение несогласия в зародыше
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Номер три, без вариантов.
Они же понимают что в случае потери власти, их просто повесят.
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Ого. Аваков чует как ему в спину дует военный переворот.
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путенские войска с вакциной уже ждут приказа у границы ..не пропустить такой момент может только полный лох
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шоумен аваков не отстаёт Ему лишь бы попиариться на телеканалах да пресс-конференциях Мы помним как он Киев спасал когда мост типа хотели взорвать А теперь последняя гастроль
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Боїться, курва Майдану... Каштан собі уже облюбував?
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В Іспанії ввели тотальний карантин. Дозволяється виходити за продуктами, в аптеку і вигулювати домашніх тваринок. Кмітливі істанці виходять гуляти з іграшковими котиками та песиками.
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Это госпереворот. Со свсеми вытекающими. ЗЕк устанавливает диктатуру как пуйло. Верной дорогой идете.... виселица впереди.
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Удивлён предложением Авакова. Прошло 9 месяцев и он разродился объявлением уже существующем ЧС,которое есть в стране со дня объявлением Зеленского президентом
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Да, у них у всех коронАвирус головного мозга. Да, спалите вы уже на *** это население.
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А в випадку введення НС буде відведення наших військ від лінії зіткнення з метою запобігання зараження бійців вірусом?
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Только в сторону официальной границы. Хороший шанс вернуть свои территории.
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