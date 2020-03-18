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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3940) криза (194) економіка (346) Денис Шмигаль (105)

 Ми маємо готуватися до можливої економічної кризи в Україні, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів має бути готовий до економічної кризи в Україні, яка може стати наслідком світової фінансової кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабміну.

"Уряд не буде і не має права обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми маємо готувати країну до інших викликів – світова криза та можлива економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової, і ми в цьому не сумніваємося, і це теж виклик для міністра економіки, для уряду, для всієї країни й бізнесу зокрема", - сказав він.

Також прем'єр дав доручення новопризначеному міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашко розробити кілька сценаріїв розвитку ситуації, щоб бути готовим до них і оперативно вживати заходів протидії.

"Ми аналізуємо стан як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Міністерству розвитку економіки розробити кілька сценаріїв можливих економічних наслідків для України в нинішніх умовах, щоб ми могли оперативно реагувати, і зараз даю це доручення новопризначеному міністру", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія SCM Ахметова запропонувала Зеленському та Шмигалю створити Штаб з економічного здоров'я України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182377
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕльоные ублюдки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Смерть вам !!!!!!!!!!!!!!!
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Шмигаль щось почав розуміти?
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Проср.ти за пів року 118 млрд гривень, які "бариги" 5 років збирали на єдиний казначейський рахунок ... Ну так. "Винна" світова економічна криза, ніхріна не Оманський з шоблою
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Одичалая отара 73%, если вы думаете, что во всем виноват вирус, вспомните слоган
Зробимо їх разом"
Наробили
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ЗеКОм@нда патологічно боїться правду казати.
Ворога - рфію не називають.
Тут "можлива" криза.... та ні не "можлива" а НЕМИНУЧА КРИЗА. Й вірус вам допоміг - є на що "спихнути" але насправді люди розуміють що це бездарність янелоха й його ЗеКОм@нди рук справа!
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Нічого ця бездарь нового не сказала. Економічна криза "ломилася" ще коли продажні клоуни провалили бюджет 2019 року, лише тоді ще кивали на "папєрєднікав". Зараз бюджет початку 2020 року провалений по усіх статтях. Пробують кивати на коронавірус - не виходить. Долар уже 30 грн (ще позавчора був 26 грн.) МВФ відмовив в кредитуванні - закрити "дірку" у бюджеті нічим. Зараз поповзуть ціни і ввімкнеться друкування гривні.
Хотілисьте голобородьків - отримуйте...
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можна вчинити простіше: здати амерам дядю бєню-рєйдєра

...Что нужно делать? Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить нам движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся. - https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3438761772816879
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Олигархи ради ради собственной наживы финансировали всякие кварталы, которые обыдливали людей, всяких Сватов, где кулитивировали быдлячее поведение и тупость, а образованность и интеллект высмеивали, превращая народ в глупое стадо .
Они максимально саботировали движение Украины на запад к цивилизованным странам, боясь, что потеряют свою кормушку.

В результате, за 28 лет они построили одну из самых коррумпированных стран мира, с отсутствующим образованием, наукой и медициной.

Апогеем олигархического триумфа был созданный ими медиа-персонаж Голобородько, который они впарили через свои телеканалы оглупленному сериалами народу как новое лицо.

И в результате,сегодня эти же олигархи даже сдрыснуть лечиться в Израиль или Германию не могут в случае чего.
И вот пусть олигархов теперь лечит Голобородько.
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Як цікаво переклали фразу "ми обісрались"...
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поки МВФ позичав гроші - все було красиво, навіть здавалось що економіка працює. Насправді гроші проїдались.
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Кризис уже давно а оно только готовится. Эра зебильности
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Він вже тянеться з літа 2019 р., а зараз уже іде в піке як від підсрачника.
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Живем уже давно на кредитах МВФ , сейчас не дадут посыпимся в пропасть , дадут- смерть отложиться .
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У ЗЕЛОХА И ЗЕБАНАТОВ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЕСЛИ ТОЛЬКО СОВСЕМ НЕМНОГО А ПРО ВОЙНУ ВООБЩЕ МОЛЧУ. БОЖЕНЬКА НАКАЗАЛ ИДИОТА ПРИШЕДШЕГО НА ПОПУЛИЗМЕ
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Та то фигня.Главное воду в Крым открыть да? Какого йуха вы лезете рулить страной если не разбираетесь ни в чем.
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Ця ситуація з короновірусом дуже на руку тим, хто хоче дефолту і нас вже помало підводять до цього, роблячи подібні заяви! Відкриття ринку землі, який послідує після дефолту, дає можливість олігархам і теперішній владі скупити за копійки українські землі, а також повністю "злити" Україну під рашу, прикриваючись економічною кризою.
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