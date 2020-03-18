 Ми маємо готуватися до можливої економічної кризи в Україні, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабміну.
"Уряд не буде і не має права обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми маємо готувати країну до інших викликів – світова криза та можлива економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової, і ми в цьому не сумніваємося, і це теж виклик для міністра економіки, для уряду, для всієї країни й бізнесу зокрема", - сказав він.
Також прем'єр дав доручення новопризначеному міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашко розробити кілька сценаріїв розвитку ситуації, щоб бути готовим до них і оперативно вживати заходів протидії.
"Ми аналізуємо стан як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Міністерству розвитку економіки розробити кілька сценаріїв можливих економічних наслідків для України в нинішніх умовах, щоб ми могли оперативно реагувати, і зараз даю це доручення новопризначеному міністру", - сказав він.
Зробимо їх разом"
Наробили
Ворога - рфію не називають.
Тут "можлива" криза.... та ні не "можлива" а НЕМИНУЧА КРИЗА. Й вірус вам допоміг - є на що "спихнути" але насправді люди розуміють що це бездарність янелоха й його ЗеКОм@нди рук справа!
Хотілисьте голобородьків - отримуйте...
...Что нужно делать? Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить нам движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся. - https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3438761772816879
Они максимально саботировали движение Украины на запад к цивилизованным странам, боясь, что потеряют свою кормушку.
В результате, за 28 лет они построили одну из самых коррумпированных стран мира, с отсутствующим образованием, наукой и медициной.
Апогеем олигархического триумфа был созданный ими медиа-персонаж Голобородько, который они впарили через свои телеканалы оглупленному сериалами народу как новое лицо.
И в результате,сегодня эти же олигархи даже сдрыснуть лечиться в Израиль или Германию не могут в случае чего.
И вот пусть олигархов теперь лечит Голобородько.