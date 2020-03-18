 У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.
"Колеги, на сьогодні виявлено і підтверджено COVID-19 у народного депутата. Не зі "Слуги народу". З групи "Довіра". Але міг контактувати з іншими. Він перебуває на самоізоляції. Повернувся з Італії минулої середи. Був на ЕкоКомітеті в четвер", - повідомив він.
"Цей випадок потенційно загрожує великий групі. Тому слід максимально швидко:
- ввести або підготувати надзвичайний стан;
- провести максимальну самоізоляцію всього апарату ВР, депутатів, помічників;
- забезпечити інформаційну підтримку кожного, хто міг контактувати з народним депутатом / депутатами ЕкоКомітету / секретаріатом, про вжиття заходів самоізоляції, маски носити, руки мити і не контактувати з іншими людьми;
- проінформувати про наявність і можливості пройти експрес-тести", - закликав Мариковський.
"У Київській області працює гаряча лінія: "За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус і про допомогу у разі підозрі на COVID-19", - додав нардеп.
Пізніше нардеп Мариковський видалив свій допис.
"В одного з народних депутатів вірусне захворювання, попередні дані - коронавірус. Лікарі вирішили отримати підтвердження. Тому поки немає стовідсоткової впевненості. Тест роблять зараз повторно. Якщо підтвердиться - Раду доведеться закривати на карантин, а всі народні депутати підлягають самоізоляції", - розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Зазначимо, що єдиним членом Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з групи "Довіра" є Сергій Шахов. Також, згідно з даними з електронної реєстрації, зведеної реєстрації та поіменного голосування, Шахов був відсутній на позачергових засіданнях Ради.
На сайті Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування немає даних про те, хто був присутній на засіданні комітету 12 березня, але на порядку денному цього засідання не вказано жодного законопроєкту або проєкту рішення авторства нардепів з групи "Довіра". Також на сайті комітету зазначено, що заплановане на сьогодні засідання переноситься на невизначений термін.
Пусть бы все повыдохли.
а потом докажи, кто и как голосовал...
и сколько и каких "законов" они там на принимают?
Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.
К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата котор может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
Вторник, 17 марта 2020
В Киеве грабители с оружием отобрали у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями и оперативными подразделениями ГУ НП в г. Киеве и Святошинского УП установлена и задержана группа лиц, которые 13 марта 2020 года совершили вооруженное нападение на предпринимателей, в результате чего завладели медицинскими масками в количестве 100 000 штук", - говорится в сообщении.
По словам пострадавших, средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.
Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты.
Отмечается, что, представившись сотрудниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили трех лиц, причастных к преступлению, и задержали их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.
Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.
вон Зебил плачет, что нельзя вешать......
я его начинаю понимать...
Бог не вынес такого кощунства и издевательства над Украиной.
и ударил карающим мечом прямо в Сердце
смотрите скоро во всех кинотеатрах страны.
А он, оказуеццо, депутат.
Ну, раз объявили - ща Обухов в образцово-показательную блокаду бросятся брать.