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 Політика України
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Все про:ВР (7278) COVID-19 (1125)

 У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський

У народного депутата з групи "Довіра" виявлено коронавірус.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Колеги, на сьогодні виявлено і підтверджено COVID-19 у народного депутата. Не зі "Слуги народу". З групи "Довіра". Але міг контактувати з іншими. Він перебуває на самоізоляції. Повернувся з Італії минулої середи. Був на ЕкоКомітеті в четвер", - повідомив він.

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"Цей випадок потенційно загрожує великий групі. Тому слід максимально швидко:

- ввести або підготувати надзвичайний стан;

- провести максимальну самоізоляцію всього апарату ВР, депутатів, помічників;

- забезпечити інформаційну підтримку кожного, хто міг контактувати з народним депутатом / депутатами ЕкоКомітету / секретаріатом, про вжиття заходів самоізоляції, маски носити, руки мити і не контактувати з іншими людьми;

- проінформувати про наявність і можливості пройти експрес-тести", - закликав Мариковський.

"У Київській області працює гаряча лінія: "За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус і про допомогу у разі підозрі на COVID-19", - додав нардеп.

Пізніше нардеп Мариковський видалив свій допис.

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"В одного з народних депутатів вірусне захворювання, попередні дані - коронавірус. Лікарі вирішили отримати підтвердження. Тому поки немає стовідсоткової впевненості. Тест роблять зараз повторно. Якщо підтвердиться - Раду доведеться закривати на карантин, а всі народні депутати підлягають самоізоляції", - розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначимо, що єдиним членом Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з групи "Довіра" є Сергій Шахов. Також, згідно з даними з електронної реєстрації, зведеної реєстрації та поіменного голосування, Шахов був відсутній на позачергових засіданнях Ради.

На сайті Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування немає даних про те, хто був присутній на засіданні комітету 12 березня, але на порядку денному цього засідання не вказано жодного законопроєкту або проєкту рішення авторства нардепів з групи "Довіра". Також на сайті комітету зазначено, що заплановане на сьогодні засідання переноситься на невизначений термін.

У нардепа з групи Довіра підтверджено коронавірус, - слуга народу Мариковський 01

У нардепа з групи Довіра підтверджено коронавірус, - слуга народу Мариковський 02
У нардепа з групи Довіра підтверджено коронавірус, - слуга народу Мариковський 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182370
 
   
 Топ коментарі
 
с Зеленским контактировал?
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Оце тільки й радує... Треба, щоб нафта впала до 8 баксів і так протрималася хоча б років два, тоді з мордором зробиться те, що зробилося з совком.
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Бубочку наверно в симбиоз погрузили на 1000 лет ... пробудят когда найдут лекарства от вируса.... просыпается Зеля а его встречают говорящие тараканы и крысы... привет блаженное примато... как дела... У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 8166
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да какая разница! (с.) "главный клоун по Украине"
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Не отвлекайтесь от вируса, как маленькие, чесслово.
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зельца срочно проверить нанаркоту и спид
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нет времени уточнять! обоих в крематорий!
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Эти разные группы - полускрытые зебилы.
Пусть бы все повыдохли.
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срочно всех в изоляцию! меньше плохого сделают!
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ну так Раду на карантин глядишь и врач с троещины пешкарусом до завтра дойдет ....поможет
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ІВЛки з усього Києва тепер звезуть до Феофанії.
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Куда ж это он так удачно съездил? Таперь всю Раду - на карантин, превентивно.
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они этого и хотят - что бы сидеть по домам и шито-крыто голосовать (кто их за руку схватит?)...
а потом докажи, кто и как голосовал...
и сколько и каких "законов" они там на принимают?
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та вы шо!...рыба гниет с головы?... так эта вонючая рыба еще и позаражает пол Киева!!!
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В кочегарку нах**! Пока ще опалювальний сезон, хоч якусь користь людям зробить, хоч якийсь відсоток гігакалорії від нього буде
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Жги господь пока границы закрыты-- пусть все гниды теперь лечатся зелёнкой как все.
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Всем опу мазать, а генпрокурорше , последней, горло.
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всех закрыть в раде без права голосования!
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Що тільки в одного??? То чого ж ви так радієте???
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Уже вижу картину расталкивающих друг друга локтями дупутатов, рвущихся на экспресс-тест.
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А ЗЕ квакало:"Рада должна работать" и т.д. ну що допрацювалися."на анонимном Telegram-канале "Темный рыцарь" появился текст справки от имени начальника Обуховской полиции, подполковника Ростислава Горбача. В документе, который опубликован без подписи, указано, что главврач местной больницы подтверждает факт заражения COVID-19 у народного депутата." Речь идет о Шахове
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.

Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата котор может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
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...Зажопников проверьте, илья на тусовсках лгбт мог тоже таво.. У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 6554..короче, после карантина все на выборы, и галасавать нужно с подписью на бюллетене, открытым галасаванием, чтобы дурь каждого барана или овцы видна была.. У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 6554..потом с*к на стадионы и стричь..
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На телеграмм канале, пишут что это Шахов
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наконец-то ! ..и это тот случай, когда искренне радуешься за наших депутатов , что они ездили отдыхать в Италию...
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Це називаеться,, самоочищеня влади,,а тепер ми побачимо чи е різниця в кількості грошей у інфікованих,і скільки він зможе забрати з собою в могилу
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////
Вторник, 17 марта 2020
В Киеве грабители с оружием отобрали у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями и оперативными подразделениями ГУ НП в г. Киеве и Святошинского УП установлена и задержана группа лиц, которые 13 марта 2020 года совершили вооруженное нападение на предпринимателей, в результате чего завладели медицинскими масками в количестве 100 000 штук", - говорится в сообщении.
По словам пострадавших, средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.
Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты.
Отмечается, что, представившись сотрудниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили трех лиц, причастных к преступлению, и задержали их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.
Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.
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И большая удача, если депутат не работал в своем округе. Тогда он мог заразить всех своих избирателей - контактеров. Призываю Раду самоизолироваться!
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Та краще хай заразить, Богуцька казала шо то усьо фігня.
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Сподіваюсь кнопкодав зі слуги урода встиг за тиждень наставити засосів Нєлоху і Ко.
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Оооо. Зелені вже ріденько-зелененьким дрищуть! А що там Богуцька, ще не завірусилася для піару? У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 6568
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теперь все тесты свезут в раду для проверки депутатов, их семей, помощников, шоферов, любовниц и собак! лохторат опять остался без нечего!
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а сколько этих рож по эфирам по лазило ?
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меня очень радует мысль, что у самых мразотных рашистских пропагандонов есть недвижимость в Италии - я ОЧЕНЬ надеюсь ,что они там ВСЕ успели отдохнуть!
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Ти даремно радієш! Мудрі українські свинопаси виберуть таке саме лайно
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так они же выбирают методом тыка, может и повезет....
вон Зебил плачет, что нельзя вешать......
я его начинаю понимать... У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 4472
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начинаешь верить что справедливость в жизни все таки существует , может от как человек хороший и вызывает сочувствие , но принадлежность к касте неприкасаемых убивает сочувствие
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А сколько он депутатов и слуг народа заразил - страшно ж подумать!
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"Доверие" - это те уроды, что вместе со Слугами и Жопоблоком голосуют? Надеюсь, они там все перецеловались, когда назначали прокуроршу!
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от Верховной Рады получается пошел. фильм нужно снят. сюжет супер.
Бог не вынес такого кощунства и издевательства над Украиной.
и ударил карающим мечом прямо в Сердце
смотрите скоро во всех кинотеатрах страны.
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А я ещё думал - шо ж так тщательно скрывали не то шо фамилию - а город даже, в котором 44 летний житель Киевской области коронавирусом страдает.
А он, оказуеццо, депутат.
Ну, раз объявили - ща Обухов в образцово-показательную блокаду бросятся брать.
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Если идиот то это навсегда!!! Каким же дыбилом нужно быть чтоб ломануться за границу в этот период, особенно в Италию...
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Ну он же из группы «Доверие» . Он верил , что неприкосновенность снята формально .
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тогда не только депутаты должны изолироваться, но и весь персонал, который был в здании
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контактировал с бывшим президентом в течении 2 часов
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странно что италия проводила какието съезды с бушующим в стране вирусом
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как были поцами так и остались поцами. почему их жизнь не учит?
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раду все равно не закроют бо нужен турбораспил
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Та их туда теперь никаким пухлым конвертом не загонишь ! Так что рынок земли отменяется
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Не нужно было отменять неприкосновенность !!!!!!!!
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гребаная депутатня и завезет в страну все херню!
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