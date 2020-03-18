 У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Колеги, на сьогодні виявлено і підтверджено COVID-19 у народного депутата. Не зі "Слуги народу". З групи "Довіра". Але міг контактувати з іншими. Він перебуває на самоізоляції. Повернувся з Італії минулої середи. Був на ЕкоКомітеті в четвер", - повідомив він.

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"Цей випадок потенційно загрожує великий групі. Тому слід максимально швидко:

- ввести або підготувати надзвичайний стан;

- провести максимальну самоізоляцію всього апарату ВР, депутатів, помічників;

- забезпечити інформаційну підтримку кожного, хто міг контактувати з народним депутатом / депутатами ЕкоКомітету / секретаріатом, про вжиття заходів самоізоляції, маски носити, руки мити і не контактувати з іншими людьми;

- проінформувати про наявність і можливості пройти експрес-тести", - закликав Мариковський.

"У Київській області працює гаряча лінія: "За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус і про допомогу у разі підозрі на COVID-19", - додав нардеп.

Пізніше нардеп Мариковський видалив свій допис.

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"В одного з народних депутатів вірусне захворювання, попередні дані - коронавірус. Лікарі вирішили отримати підтвердження. Тому поки немає стовідсоткової впевненості. Тест роблять зараз повторно. Якщо підтвердиться - Раду доведеться закривати на карантин, а всі народні депутати підлягають самоізоляції", - розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначимо, що єдиним членом Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з групи "Довіра" є Сергій Шахов. Також, згідно з даними з електронної реєстрації, зведеної реєстрації та поіменного голосування, Шахов був відсутній на позачергових засіданнях Ради.

На сайті Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування немає даних про те, хто був присутній на засіданні комітету 12 березня, але на порядку денному цього засідання не вказано жодного законопроєкту або проєкту рішення авторства нардепів з групи "Довіра". Також на сайті комітету зазначено, що заплановане на сьогодні засідання переноситься на невизначений термін.



