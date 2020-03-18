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 Політика України, Суспільство
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 Уряд запровадить додаткові виплати для лікарів та інших працівників, які лікують пацієнтів із коронавірусом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд збирається ввести додаткові виплати для лікарів та інших працівників, залучених до лікування хворих із коронавірусом.

Про це прем'єр повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Нескінченно вдячний медикам, які зараз працюють у шаленому режимі і виконують свій обов'язок. Грошима важко передати цю подяку, але уряд введе додаткові виплати до зарплати медичним працівникам та іншим працівникам, які залучені в лікування людей від коронавірусу", - сказав він.

Також дивіться: Кабмін виділить додаткові 70 млн грн на засоби індивідуального захисту, - Шмигаль. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182367
 
 
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+ 100 Грн. к зарплате.)))) Кстати, а такси они оплатят, а то врачам нечем добираться на работу!?
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больше никак,потому как "деньгами трудно передать благодарность"
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а получат эти доплаты чиновники от медицины
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

Ну что, ребята, приказом местных властей в мою больницу будут свозить больных коронавирусом.
Буду вас держать в курсе что к чему.
Родина пообещала 200% надбавки.
К моей ставке в 5200 грн.
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Заплатять одним медикам за рахунок тих медиків, яких звільнять?
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Именно то, о чем я говорил - бездельникам деньги, добровольцам - фиг. Более того, бездельникам - оборудование для отъема денег у больных.
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
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у нас немає системної медицини, були спроби її створити за Супрун,зараз відбувається просто імітація.якщо немає налагожденої системи та кваліфікованих кадрів ви хоч мільйони суперапаратів купите толку не буде не зараз, не в майбутньому.
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