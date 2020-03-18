 Уряд запровадить додаткові виплати для лікарів та інших працівників, які лікують пацієнтів із коронавірусом, - Шмигаль

Про це прем'єр повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Нескінченно вдячний медикам, які зараз працюють у шаленому режимі і виконують свій обов'язок. Грошима важко передати цю подяку, але уряд введе додаткові виплати до зарплати медичним працівникам та іншим працівникам, які залучені в лікування людей від коронавірусу", - сказав він.
Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.
Ну что, ребята, приказом местных властей в мою больницу будут свозить больных коронавирусом.
Буду вас держать в курсе что к чему.
Родина пообещала 200% надбавки.
К моей ставке в 5200 грн.
К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.