 Уряд запровадить додаткові виплати для лікарів та інших працівників, які лікують пацієнтів із коронавірусом, - Шмигаль

Про це прем'єр повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Нескінченно вдячний медикам, які зараз працюють у шаленому режимі і виконують свій обов'язок. Грошима важко передати цю подяку, але уряд введе додаткові виплати до зарплати медичним працівникам та іншим працівникам, які залучені в лікування людей від коронавірусу", - сказав він.

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