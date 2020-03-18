 Керівників навчальних закладів настійно прошу не виселяти студентів із гуртожитків на час карантину, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль закликав ректорів вишів сприяти студентам, щоб ті самоізолювалися в гуртожитках.

"Я зараз звернуся до директорів і ректорів навчальних закладів, де запроваджено карантин. Прошу з розумінням поставитися до студентів, які проживають у гуртожитках. Не відсилати їх додому. Багатьом нікуди їхати. Керівників навчальних закладів настійно прошу не виселяти студентів із гуртожитків. Навпаки, сприяти, щоб вони залишалися в гуртожитках, самоізолювалися", - заявив прем'єр.

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