 Керівників навчальних закладів настійно прошу не виселяти студентів із гуртожитків на час карантину, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль закликав ректорів вишів сприяти студентам, щоб ті самоізолювалися в гуртожитках.
"Я зараз звернуся до директорів і ректорів навчальних закладів, де запроваджено карантин. Прошу з розумінням поставитися до студентів, які проживають у гуртожитках. Не відсилати їх додому. Багатьом нікуди їхати. Керівників навчальних закладів настійно прошу не виселяти студентів із гуртожитків. Навпаки, сприяти, щоб вони залишалися в гуртожитках, самоізолювалися", - заявив прем'єр.
Домой нужно было доставить студентов до начала эпидемии.
Бєк ін юесеса?
из-за угрозы распространения SARS-CoV-2...