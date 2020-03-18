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 Політика України
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Все про:Кабмін (3940) гуртожиток (53) студенти (169) Денис Шмигаль (105) COVID-19 (1125)

 Керівників навчальних закладів настійно прошу не виселяти студентів із гуртожитків на час карантину, - Шмигаль

Кабінет міністрів України закликає не виселяти студентів із гуртожитків на час карантину через коронавірус.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль закликав ректорів вишів сприяти студентам, щоб ті самоізолювалися в гуртожитках.

"Я зараз звернуся до директорів і ректорів навчальних закладів, де запроваджено карантин. Прошу з розумінням поставитися до студентів, які проживають у гуртожитках. Не відсилати їх додому. Багатьом нікуди їхати. Керівників навчальних закладів настійно прошу не виселяти студентів із гуртожитків. Навпаки, сприяти, щоб вони залишалися в гуртожитках, самоізолювалися", - заявив прем'єр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182366
 
 
 Топ коментарі
 
12 марта подвозил паренька, котрый учится в МИГІЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Их общагу закрыли еще 12 марта, а детей выгнали нах*** на ночь глядя! Уверен за этот беспредел никто не ответит!
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Візуалізація дій кабміну... Руководителей учебных заведений настоятельно прошу не выселять студентов из общежитий на время карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4325
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как нє вигонять??? А как донєсті вірус до самих отдальонних уголков нашей родіни???
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Нада же ізображать дУрную дєятєльность - всігда йєсть отмаза - нє ашипайєца хто нічєго нє дєлайєт. Так шо достаточно пєрєлівать із пустого в порожнєйє
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Общежития это рассаднтк, там же туалеты не отдельные с кухнями по нескольку человек в комнате и проходной двор, если один заболеет...
Домой нужно было доставить студентов до начала эпидемии.
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там нема і гєндерних разлічій - попісяти мона зайти і в женскій клозєт
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Да. А не тогда когда отменили междугороднее сообщение. Пешком идти, что ли? А студентам ВПЛ так и ехать некуда.
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А студенти які родом з окупованих територій і тут не мають житла, куди їм діватись?
Бєк ін юесеса? Руководителей учебных заведений настоятельно прошу не выселять студентов из общежитий на время карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1779
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12 марта подвозил паренька, котрый учится в МИГІЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Их общагу закрыли еще 12 марта, а детей выгнали нах*** на ночь глядя! Уверен за этот беспредел никто не ответит!
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отвєтіт тот хто їх не вигнав - значить нічого не робив!
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Мудачье. Вот хочется прям взять и всех перев**ать.
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А вот власти Ирана выпустили домой 70 тыс.заключенных
из-за угрозы распространения SARS-CoV-2... Керівників навчальних закладів настійно прошу не виселяти студентів із гуртожитків на час карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4620
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Мудило, куда выселять? Если студенты ВПЛ? На вокзал или куда?
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