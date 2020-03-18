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 Політика України, За кордоном
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Все про:інвестори (60) Карпентер (24) Венедіктова (71) Офіс генерального прокурора (175)

 "Це дуже погані новини для тих, хто стежить за ситуацією в Україні", - Карпентер про призначення Венедіктової генпрокурором

Американські експерти називають поганою новиною для бізнесу та міжнародних інвесторів призначення Ірини Венедіктової Генеральним прокурором України.

Про це йдеться в матеріалі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Так, експертка аналітичного центру "Атлантична Рада" Мелінда Герінг вважає Ірину Венедіктову не готовою для посади Генерального прокурора України.

"Вона - абсолютно хибна кандидатура на цю посаду. Посада Генерального прокурора - одна з 5-ти найважливіших посад в країні. Вона ніколи не була прокурором, вона політично не є нейтрально, а це передбачено законом, і вона є політичною фігурою - третій номер в партії "Слуга народу" торік. Вона навіть не пройшла конкурс на посаду Верховного суду", - розповідає Герінг.

Оглядачка "Атлантичної Ради" не відкидає, що Ірину Венедіктову призначили для того, щоб вона висунула звинувачення проти попереднього президента Петра Порошенка.

"Якщо це правда, якщо Венедіктову призначили, щоб вона висунула звинувачення проти Петра Порошенка, ми повертаємося в старі погані часи. Генеральна прокуратура не має грати в такі ігри", - вважає Герінг, додаючи, що у Венедіктової до всього іншого немає хорошої репутації.

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Здивований різкою зміною уряду в Україні і колишній чиновник Пентагону в Адміністрації Обами Майкл Карпентер. Зміну генерального прокурора політичний оглядач називає "поганим сигналом".

"Мені важко зрозуміти, як в цей час президент і його команда вирішили звільнити стільки людей в уряді, що мають таку велику довіру на Заході. Зокрема, колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. І також міністрів фінансів, оборони, економіки, вони працювали над справді глибокими системними реформами.

Звільнити їх в цей час, коли ціни на нафту впали, світ входить в стан рецесії (якщо не депресії), коли є страх щодо поширення коронавірусу, це дуже погані новини для тих, хто стежить на ситуацією в Україні. Незалежно, як проявить себе новий уряд, це дуже поганий сигнал", - розповів Голосу Америки директор Центру імені Байдена Майкл Карпентер.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання Президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182365
 
   
 Топ коментарі
 
Сами знаем. Скажите зелемудрому.
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Тоже мне эксперты. Кацапы, сепары и зебилы довольны,не начинайте тут
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Мнение соросят не спрашивали
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Похоже, пора соскрябать ЭТО зелёное пятно с круглого стола вместе со следами от пуговиц халата "в горошек".
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Галёрка воровитая в Раде напряглась.
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Порохоботы везде, их много. Но только у нас их концентрация 25%,остальное 73%-одичалая отара 73%
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Уволить их в это время, когда цены на нефть упали, мир входит в состояние рецессии (если не депрессии), когда есть страх по распространению коронавируса, это очень плохие новости для тех, кто следит на ситуацией в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3182365

Что ты мелешь, балда?
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...плесень совсем скурвилась, неужели непонятно что и за вас, которые никогда из бюджета не крали и налоги исправно платили не возьмутся?!..теперь вы дебилы упоротые, вместе с дубоголовыми Зажопниками, не на крючке даже, а на гаке...ждите пидозр, если вдруг что против надумаете... "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 9672..или народ на улице вам дорогу пешую в путешествие длительное эротическое покажет в помоешных баках-мерсах и бэхах вниз по Груше и до Крещатика самого прокатитесь, и если сильно повезет, то может только пинками и фингалами обойдетесь...
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Порох должен ответить за все свои преступления, в любом случае будет сидеть долго, пока не сгниет в камере
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Особенно за убийство брата-близнеца в Приднестровье!
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т.н. "преступления Пороха" на фоне нынешних ЗЕпреступлений уже давно выглядят невинной детской шалостью за которую мона...ну разве шо по попке отшлёпать "Це дуже погані новини для тих, хто стежить за ситуацією в Україні", - Карпентер про призначення Венедіктової генпрокурором - Цензор.НЕТ 4901
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Вони цього й добиваються. Роблять все, щоб цивілізований світ втомилися від ригівської шобли, і відвернулися від України. Парашка так і задумала, а пліснява втілює
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"Мне трудно понять, как в это время президент и его команда решили уволить столько людей в правительстве, которые пользуются таким большим доверием на Западе. В частности, бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. А также министров финансов, обороны, экономики, они работали над действительно глубокими системными реформами.Источник:https://censor.net.ua/n3182365

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Читая такие откровения наших западных "друзей", ловишь себя на мысли, что хоть что то оманский осел сделал правильно.
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Якось так негарно вийшло, - чому Україна не схвалила призначення генерального прокурора США?
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а ви вважаєте, що Зеленський покінчить таки з борошнами України?
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Украіна може схвалити тільки в одному з улусов Монголіі
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Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.
Он добавил, что планы уволить Рябошапку "не связаны никоим образом" с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Коломойский не настолько влиятелен, чтобы "заставить парламент единогласно голосовать" за увольнение Рябошапки.Источник: https://censor.net.ua/v3179502
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может просто зеленые бредни Рябошапка не хотел подписывать
Подозрения тупо НЕТ - оно высосано из пальца
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Гадаю, зеленій владі більш важливо що скажуть російські куратори.
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А за Прокурора при Порошенко там всё окей? и не кум и образование юриста было? и стаж,правда тюремный.
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"а вот ваш Порошенко"...типично блеет зебил...Пора уже через год самим отвечать за свои косяки
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Скоро Зеля токо в Оман и сможет слетать, будет нерукопожатным
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Та це розуміють всі адекватні піплз , але що з того .... У комбата 95 окремого , зеленого прапора , ціркового батальона інша думка
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Геринг это который летчик? Сбитый летчик. Ну тогда его мнение важно для нас.
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Скоро, Венедиктова начнет посадку, было бы здорово если она начнет с подонков и убийц, которые сожгли людей в Одессе.
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они все либо сами сгорели либо убежали на россию
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Шмаркля вже домовився з пуйлом і здав, що просили. Думуй-ТЕ
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Головна задача генерального прокурора, не боротьба зі злочинністю і корупцією, а посадити Порошенко. За що небудь, хоч пред*явити обвинувачення, бо лохи не зрозуміють "мародерства". А то, що все валиться і долар поліз вверх, не турбує. Цим вони прийдуть і нагодують свою сім*ю і будуть щасливі!
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Про Луценко єта "єксперт" ничего такого не говорила. Профессионал бьіл Юга...
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Американцев больше волнует кандидатура нашего генерального прокурора, чем нашего клоуна - президента!! Дожились, . блин!!
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