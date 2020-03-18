 "Це дуже погані новини для тих, хто стежить за ситуацією в Україні", - Карпентер про призначення Венедіктової генпрокурором

Про це йдеться в матеріалі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Так, експертка аналітичного центру "Атлантична Рада" Мелінда Герінг вважає Ірину Венедіктову не готовою для посади Генерального прокурора України.

"Вона - абсолютно хибна кандидатура на цю посаду. Посада Генерального прокурора - одна з 5-ти найважливіших посад в країні. Вона ніколи не була прокурором, вона політично не є нейтрально, а це передбачено законом, і вона є політичною фігурою - третій номер в партії "Слуга народу" торік. Вона навіть не пройшла конкурс на посаду Верховного суду", - розповідає Герінг.

Оглядачка "Атлантичної Ради" не відкидає, що Ірину Венедіктову призначили для того, щоб вона висунула звинувачення проти попереднього президента Петра Порошенка.

"Якщо це правда, якщо Венедіктову призначили, щоб вона висунула звинувачення проти Петра Порошенка, ми повертаємося в старі погані часи. Генеральна прокуратура не має грати в такі ігри", - вважає Герінг, додаючи, що у Венедіктової до всього іншого немає хорошої репутації.

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Здивований різкою зміною уряду в Україні і колишній чиновник Пентагону в Адміністрації Обами Майкл Карпентер. Зміну генерального прокурора політичний оглядач називає "поганим сигналом".

"Мені важко зрозуміти, як в цей час президент і його команда вирішили звільнити стільки людей в уряді, що мають таку велику довіру на Заході. Зокрема, колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. І також міністрів фінансів, оборони, економіки, вони працювали над справді глибокими системними реформами.

Звільнити їх в цей час, коли ціни на нафту впали, світ входить в стан рецесії (якщо не депресії), коли є страх щодо поширення коронавірусу, це дуже погані новини для тих, хто стежить на ситуацією в Україні. Незалежно, як проявить себе новий уряд, це дуже поганий сигнал", - розповів Голосу Америки директор Центру імені Байдена Майкл Карпентер.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання Президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.