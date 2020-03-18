 Найманці РФ на Донбасі піддавали священників фізичному насильству за допомогу українським військовослужбовцям, - Офіс Генпрокурора

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Так, повідомляється, що Департамент нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора на підставі звернення Донецької єпархії Православної церкви України розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) на тимчасово окупованій території Донецької області окупаційною адміністрацією РФ та її незаконними збройними формуваннями.

"У вказаному зверненні зазначено про систематичне застосування бойовиками фізичного та психологічного насильства щодо мирян та духовенства Української православної церкви Київського патріархату (після 15 грудня 2018 року - Православної церкви України, далі ПЦУ), незаконне позбавлення волі священнослужителів, заволодіння майном релігійних громад, у тому числі будівлями храмів, здійснення перешкоджання в проведенні церковної служби в храмах тощо. Також у зверненні йдеться про те, що двоє священників були викрадені учасниками незаконного збройного формування РФ, вивезені за межі населеного пункту та піддані фізичному насильству за організацію надання медичної допомоги пораненим українським військовослужбовцям", - сказано в повідомленні.

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У відомстві підкреслили, що зазначене грубо порушує вимоги Конвенції про захист цивільного населення під час війни, якими, серед іншого, визначено, що окупаційна держава повинна дозволяти релігійним служителям надавати духовну підтримку їхнім одновірцям, а особи, що перебувають під захистом, мають право за будь-яких обставин на особисту повагу, повагу до своєї честі та релігійних переконань.

"Всі наведені факти будуть ретельно перевірені в ході досудового розслідування, а також буде вжито всі можливі заходи для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб", - йдеться в повідомленні.