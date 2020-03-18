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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1297) Зеленський (4839) Кличко (966) місцеве самоврядування (63) економіка (346) Філатов (261) COVID-19 (1125)

 "Зелені" ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у зв'язку з коронавірусом

Ухвалений Радою закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID- 19)" (№3220) позбавляє місцеві бюджети значної частини доходів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Країни Європи виділяють на боротьбу з коронавірусом мільярди євро, а вони - 100 мільйонів гривень. Політики в усьому світі закликають до об'єднання, а вони сидять і досі думають, як їм всюди захопити владу. Весь світ допомагає постраждалим містам величезними фінансовими вливаннями, а вони ухвалюють закон, який остаточно грабує місцеве самоврядування. Замість допомоги дрібному та середньому бізнесу вони вводять пільги для олігархів. Замість того, щоб об'єднати навколо влади мерів, регіональні еліти, громадянське суспільство, вони благають про допомогу міліардерів і фактично влаштовують "семибанкірщину". Люди, що провалили держбюджет і обвалили промвиробництво, штампують божевільні закони, не читаючи їх, тепер вирішили запустити свої брудні і криві руки в гроші територіальних громад", - заявив Філатов.

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"Офіційна позиція Асоціації міст України про те, що "зелені" ведуть країну до колапсу. Віталію Кличко, браво! Колеги, приєднуємося", - закликав Філатов і опублікував звернення голови Асоціації міст України Віталія Кличка до Президента України Володимира Зеленського.

Кличко просить Зеленського не підписувати Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID- 19)" (№3220).

"АМУ зазначає: введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх спільних доходів. Від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, які продовжують працювати в повному обсязі. Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) - завтра через Закон № 3220 залишаться без ресурсів на це! Більш того, вони не зможуть виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ! Асоціація міст України просить Президента України забезпечити термінове доопрацювання цього закону до його підписання, з урахуванням таких пропозицій: ввести більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів; передбачити розстрочку в оплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування за цими місцевими податками; дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків і зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур; запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України", - йдеться в зверненні.

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Зелені ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у звязку з коронавірусом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182363
 
   
 Топ коментарі
 
Чим скоріше Зєйло піде у віставку - тим краще для України.
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Дякую Боже, що Філатов не зебіл!
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Москву закрывают на карантин.5 тысяч китайцев уже не только в Кунцево и Барвихе "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 267 "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 267
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Чим скоріше Зєйло піде у віставку - тим краще для України.
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Лукавый .Но ему до гени сепаратиста -далеко.Тот грабит Харьков на научной основе.
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Зеля, слухай що розумні люди кажуть і терміново закон на доопрацювання!
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А до свого *боса Бені каламойського * запад....звернутись ..?
."Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1504...
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ты отстал от жизни - они давно в ссоре
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фІЛАТОВ НЕ ПРАВИЙ!! Зєльониє відуть країну до піз...єцу.
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Порошенко спецом сдал Украину баранам плешивого КГБэшного Хмыря. "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2237
Путлер зайди в ДАУНбасс
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В Британії ніяких обмежень. За виключенням рекомендацій пенсіонерам. Джонсон сказав 70-80% перехворіє, мийте руки та не психуйте.
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Британія з усіх європейських країн підійшла до цієї проблеми найвідповідальніше і найрозумніше. Голандці-пофігісти.
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Боря! Дніпряни з тобою!
Зєлю геть. Він - ліквідаційна комісія для України. Важливо узгодити нормального кандидата на дострокові. Ось тут проблема. На днині Шевченка в Дніпрі люди зійшлись на Олені Зеркаль. Ваші пропозиції, пані і панове?
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дело серьезное....
Мэры городов называют Зелю и его команду дыбилами и проходимцами - уже в открытую и официально....
Так и до сепаратизма недалеко...- не все же мэры проукраинские такие как Филатов...
Есть Кернесы и Трухановы всякие....
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Філатову не виділили достатньо коштів для їх подальшого дерибану?
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Ти шось роздухарився сьогодні, україномовний набутилочнік! "Зелені" ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у зв'язку з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4912
Філатову ніхто гроші не виділяє - їх платить громада Дніпра на розбудову свого міста.
А не на те шоб їх втретій раз скиздив бєня "Зелені" ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у зв'язку з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5595
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В тому то й справа, мій суржикомовний друже, що Філатову гроші під приводом боротьби з коронавірусом ніхто не виділив, а якщо і виділив - то мало. І тепер треба обирати між реальними реформами і дерибаном, тому що на обидва пункти одночасно не вистачить.
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"сухой остаток" :
1) государство Украина захвачено кремлёвской мафией, сросшейся со своей. тчк
2) мафия особенно бессмертна, тем более,тогда, когда государство с ней сросшееся - объявляет себя умирающим. тчк.
3) государство Украина снова может быть спасено только собственным народом.тчк.
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Давайте честно - промпроизводство у олигапрхов и падение промпроизводства это абсолютно искусственный саботаж и вредительство олигархов президенту зе, чтоб тот понимал, кто в "доме" хозяин. Вот эе и начал "помогать" олигархам, чтоб те "подняли" промпроизводство. У олигархов это отработанная технология давления на власть ещё со времён бытности премьерства Тимошенко. Помните сахарный кризис который ей, а по сути народу Украины, устроил сахарный магнат потрох? Так оттож.
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В 1914 году товарищ чЛЕНИН опубликовал статью о рюсскм гоффне и нищем быдле.Через месяц сЦарь Николашка напал на братскую Германию.Этот подвиг повторил баран Джугашвили через 27 лет...,напав на нацистскую братскую Германию Гитлера...История баранов рюсских ничему не лечит...
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Дивна річ, правдоруб Філатов критикує зелену владу, а ті замість того щоби перекрити тому кисень, спокійно терплять і обтікають. Може це одна банда - гра в злого та доброго слідчого. Тим паче, що зелені більшою мірою самі походять з Січеславщини.
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у зеленых нет территориального места обитания
они и на Волыни и на Донбассе
Зеленый - это просто инфантил без мозгов
а таких полно везде
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Слава богу, что есть такие люди в политике, как Филатов не боящиеся этой зеленой плесени. Давай Филя, души гадов!
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А что не так с законом? Сколько манипулятивных фраз!
А по сути - освободили плательщиков на два месяца от уплаты земельного налога, аренды за землю и налога на недвижимое имущество. Предприниматели, например, рады.
И не только одиграхи, а владельцы закрытых магазинов-кафешек-хореки.

Да, это деньги местных бюджетов.

Но ведь простаивающие объекты бизнеса действительно надо удешевлять в содержании.
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Добровольный Карантин,это ГУЛАГ Сралина,Рабинович прав,быдло должно быть в СТОЙЛЕ... "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8102
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Тобто чутка про фразу Бєні до прєзіка на недавньому сходняку "Будєш должен",таки виявилась правдою.
За десяток апаратів ШВЛ,упирям -пільги на мільярди....
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ну так это же мыролюбно и многослойно.
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Подписывать такой закон нельзя!
Пусть вернет на доработку. А за основу возьмут принятый в Германии.
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"Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов - иначе у зелёных не может получиться - Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі, а руководит всеми зелёными Зеленский, о котором в Израиле говорят - Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
Как Каломойский хитро организовал выборы!!! Голосовали за Голобородька, а победил Зеленский.
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так же как и перед этим в 14 году - вадинтур ато вирус нападет.
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Каждый раз что-то новенькое придумывают, не повторяются.
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в 14 году барыга был единственным приемлемым вариантом
не согласен - приведи альтернативу
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Ви вважаєте, що вони це роблять не свідомо? Тоді ви помиляєтесь
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Філатов вірно говорить з точки зору управлінця, адміністратора. Втім - так зараз кажуть більшість.. Але Філатов - антиукраїнськи налаштований тип. Так здається, що у випадку донбаського варіанту - Філатов перший на пост керівника Дніпропетровської народної републіки.
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Да, Зеля попал. Это ему не 95й квартал. Тут нужен профессионализм.
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