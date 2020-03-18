 "Зелені" ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у зв'язку з коронавірусом

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Країни Європи виділяють на боротьбу з коронавірусом мільярди євро, а вони - 100 мільйонів гривень. Політики в усьому світі закликають до об'єднання, а вони сидять і досі думають, як їм всюди захопити владу. Весь світ допомагає постраждалим містам величезними фінансовими вливаннями, а вони ухвалюють закон, який остаточно грабує місцеве самоврядування. Замість допомоги дрібному та середньому бізнесу вони вводять пільги для олігархів. Замість того, щоб об'єднати навколо влади мерів, регіональні еліти, громадянське суспільство, вони благають про допомогу міліардерів і фактично влаштовують "семибанкірщину". Люди, що провалили держбюджет і обвалили промвиробництво, штампують божевільні закони, не читаючи їх, тепер вирішили запустити свої брудні і криві руки в гроші територіальних громад", - заявив Філатов.

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"Офіційна позиція Асоціації міст України про те, що "зелені" ведуть країну до колапсу. Віталію Кличко, браво! Колеги, приєднуємося", - закликав Філатов і опублікував звернення голови Асоціації міст України Віталія Кличка до Президента України Володимира Зеленського.

Кличко просить Зеленського не підписувати Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID- 19)" (№3220).

"АМУ зазначає: введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх спільних доходів. Від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, які продовжують працювати в повному обсязі. Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) - завтра через Закон № 3220 залишаться без ресурсів на це! Більш того, вони не зможуть виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ! Асоціація міст України просить Президента України забезпечити термінове доопрацювання цього закону до його підписання, з урахуванням таких пропозицій: ввести більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів; передбачити розстрочку в оплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування за цими місцевими податками; дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків і зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур; запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України", - йдеться в зверненні.

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