 "Зелені" ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у зв'язку з коронавірусом

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Країни Європи виділяють на боротьбу з коронавірусом мільярди євро, а вони - 100 мільйонів гривень. Політики в усьому світі закликають до об'єднання, а вони сидять і досі думають, як їм всюди захопити владу. Весь світ допомагає постраждалим містам величезними фінансовими вливаннями, а вони ухвалюють закон, який остаточно грабує місцеве самоврядування. Замість допомоги дрібному та середньому бізнесу вони вводять пільги для олігархів. Замість того, щоб об'єднати навколо влади мерів, регіональні еліти, громадянське суспільство, вони благають про допомогу міліардерів і фактично влаштовують "семибанкірщину". Люди, що провалили держбюджет і обвалили промвиробництво, штампують божевільні закони, не читаючи їх, тепер вирішили запустити свої брудні і криві руки в гроші територіальних громад", - заявив Філатов.
"Офіційна позиція Асоціації міст України про те, що "зелені" ведуть країну до колапсу. Віталію Кличко, браво! Колеги, приєднуємося", - закликав Філатов і опублікував звернення голови Асоціації міст України Віталія Кличка до Президента України Володимира Зеленського.
Кличко просить Зеленського не підписувати Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID- 19)" (№3220).
"АМУ зазначає: введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх спільних доходів. Від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, які продовжують працювати в повному обсязі. Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) - завтра через Закон № 3220 залишаться без ресурсів на це! Більш того, вони не зможуть виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ! Асоціація міст України просить Президента України забезпечити термінове доопрацювання цього закону до його підписання, з урахуванням таких пропозицій: ввести більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів; передбачити розстрочку в оплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування за цими місцевими податками; дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків і зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур; запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України", - йдеться в зверненні.
....
Путлер зайди в ДАУНбасс
Зєлю геть. Він - ліквідаційна комісія для України. Важливо узгодити нормального кандидата на дострокові. Ось тут проблема. На днині Шевченка в Дніпрі люди зійшлись на Олені Зеркаль. Ваші пропозиції, пані і панове?
Мэры городов называют Зелю и его команду дыбилами и проходимцами - уже в открытую и официально....
Так и до сепаратизма недалеко...- не все же мэры проукраинские такие как Филатов...
Есть Кернесы и Трухановы всякие....
Філатову ніхто гроші не виділяє - їх платить громада Дніпра на розбудову свого міста.
А не на те шоб їх втретій раз скиздив бєня
1) государство Украина захвачено кремлёвской мафией, сросшейся со своей. тчк
2) мафия особенно бессмертна, тем более,тогда, когда государство с ней сросшееся - объявляет себя умирающим. тчк.
3) государство Украина снова может быть спасено только собственным народом.тчк.
они и на Волыни и на Донбассе
Зеленый - это просто инфантил без мозгов
а таких полно везде
А по сути - освободили плательщиков на два месяца от уплаты земельного налога, аренды за землю и налога на недвижимое имущество. Предприниматели, например, рады.
И не только одиграхи, а владельцы закрытых магазинов-кафешек-хореки.
Да, это деньги местных бюджетов.
Но ведь простаивающие объекты бизнеса действительно надо удешевлять в содержании.
За десяток апаратів ШВЛ,упирям -пільги на мільярди....
Пусть вернет на доработку. А за основу возьмут принятый в Германии.
Как Каломойский хитро организовал выборы!!! Голосовали за Голобородька, а победил Зеленский.
не согласен - приведи альтернативу