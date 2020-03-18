 Переговори з МВФ рухаються вперед, сподіваємося на позитивний результат, - Шмигаль

Про це він заявив на засіданні Кабміні, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, уряд проводить активні переговори з МВФ про виділення допомоги.

"Вчора відбулася зустріч з послами країн "Великої сімки". Вчора і щодня проходять переговори з МВФ у селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації", - повідомив він.

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Також прем'єр заявив, що є певні розпорядження міністру фінансів.

"Сподіваємося найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і зворотний зв'язок від МВФ на сьогоднішній день досить позитивні", - підсумував Шмигаль.