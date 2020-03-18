 Переговори з МВФ рухаються вперед, сподіваємося на позитивний результат, - Шмигаль

Про це він заявив на засіданні Кабміні, передає Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, уряд проводить активні переговори з МВФ про виділення допомоги.
"Вчора відбулася зустріч з послами країн "Великої сімки". Вчора і щодня проходять переговори з МВФ у селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації", - повідомив він.
Також прем'єр заявив, що є певні розпорядження міністру фінансів.
"Сподіваємося найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і зворотний зв'язок від МВФ на сьогоднішній день досить позитивні", - підсумував Шмигаль.
Helgi Sharp