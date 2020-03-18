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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3940) МВФ (690) Денис Шмигаль (105)

 Переговори з МВФ рухаються вперед, сподіваємося на позитивний результат, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори з МВФ проходять у селекторному режимі.

Про це він заявив на засіданні Кабміні, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, уряд проводить активні переговори з МВФ про виділення допомоги.

"Вчора відбулася зустріч з послами країн "Великої сімки". Вчора і щодня проходять переговори з МВФ у селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації", - повідомив він.

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Також прем'єр заявив, що є певні розпорядження міністру фінансів.

"Сподіваємося найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і зворотний зв'язок від МВФ на сьогоднішній день досить позитивні", - підсумував Шмигаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182362
 
 
 Топ коментарі
 
МВФ висунув ще одну вимогу - посадити вбивцю Еріки
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Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

Helgi Sharp
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МВФ висунув ще одну вимогу - посадити вбивцю Еріки
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так простите ..испражнения также идут вперед или назад... в зависимости кому как понимание.....
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Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

Helgi Sharp
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І той рік ви так казали. А ще казали, що стопудово у грудні МВФ надасть транш по новій програмі... І самокатчик з найвеличнішим себе п'ятою в груди били і зуб давали.... А оно вона чо! Вже березень, а транш в травні - під загрозою. Керівникі, мля!
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надежды юношей питают... Пока Беню не посадите, - никаких денег!
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попрошайничайте может под коронавирусный шумок и на клянчите денег Заткнёте дыры в бюджете ненадолго Ну то что гривна по 35 минимум до конца года будет мы уже поняли
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Переговоры с МВФ двигаются вперед, надеемся на положительный результат - сторговались видно же за какой бесценок отдадут нашу землю?
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Это какой-то сюрреализм,театр абсурда. Президент втирает про 10 человек в маршрутке, премьер радуется, что ещё немного, ещё 589 вёдер - и золотой ключик будет у него в кармане. А в это время уже пошёл отсчёт последних дней Помпеи (но не Украины).
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Шмыгаль, посмотри новость на этом ресурсе в 12:38,об отношении к Венедиктовой на Западе и то это означает для Украины.
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Зелохімпічмета, зешмигаля і зерозумкова та зеклованів слуг кацапів у відставку, довічно і в Ростов.
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Писдит як дышит...более лживой партии, чем СН, еще не доводилось встречать. Юля тихо курит в сторонке
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