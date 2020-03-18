 Коронавірус підтверджено в народного депутата Сергія Шахова

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Офіційно: діагноз коронавірус підтверджений у народного депутата Сергія Шахова, депутатська група "Довіра". Йому 44 роки, нещодавно був за кордоном", - написав він.

За його словами, парламент повинен призупинити роботу мінімум на два тижні в режимі сесії. Або всіх депутатів треба забезпечити засобами біологічного захисту.

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