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 Політика України, Події
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Все про:ВР (7278) депутат (1141) Бутусов Юрій (1277) Шахов_Сергій (46) COVID-19 (1125)

 Коронавірус підтверджено в народного депутата Сергія Шахова

У нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Офіційно: діагноз коронавірус підтверджений у народного депутата Сергія Шахова, депутатська група "Довіра". Йому 44 роки, нещодавно був за кордоном", - написав він.

За його словами, парламент повинен призупинити роботу мінімум на два тижні в режимі сесії. Або всіх депутатів треба забезпечити засобами біологічного захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182357
 
   
 Топ коментарі
 
Боженька карает депутатов "Довиры" за продажность.

Пусть помучаются.
Даже если заткнется этот популист навсегда - станет лучше Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова - Цензор.НЕТ 4802
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теперь можно сказать, что "короновирус" это модная болезнь баХатых и знаменитых..
ЗЫ.. любопытно, Шахов успел кашлянуть на Дубинского и других "слуг урода", и полобызаться с Кивой, Медведчуком, Рабиновичем, Немченко и с другими мразями?!
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Не треба його в лікарню хай тепер зайде в офіс преЗедента,в будинок уряду більше попрацює в Раді . хай там спілкується більше
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И премьер тут же подсуетился Новую структуру создают если пол рады повыздыхает
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Не верю!
Коломойский специально разводит Бубочку )
хочет сорвать голосование за землю, и подписания соглашения с МВФ.

ЗЕ должен немедленно инициировать повторный тест, при участии европейских экспертов...
И заодно сам пусть сдаст тест на наркотики
А то в прошлый раз не очень хорошо получилось
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Так в МВФ пояснили , що ринок землі не головне , головне прийняти Закон про не повернення "Приватбанку" бєні і стягнення з бєні 5млрд.викрадених зелених . А балачки про землю і МВФ то димова завіса для Закону про "Приват" і викрадених 5 млрд.
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Як же сподіваюся, що він встиг всю опзж обцілувати...
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Усе, за що береться ЗЕ, стає карикатурним посміховиськом

Не існує в природі такої ситуації, яку б Зеленський не довів би до абсурду, не зганьбившись при цьому.
Закриття метро під приводом уникнення скупчення людей (!), виглядає так:

Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова - Цензор.НЕТ 2707

Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова - Цензор.НЕТ 9520

Как проходит карантин, когда страной управляют идиоты из "Квартала 95":

видео
Сотні людей на зупинках, набиті битком автобуси та тролейбуси - це НОВА РЕАЛЬНІСТЬ Києва без метро.
Скільки тепер буде хворих на коронавірус, ГРВІ чи звичайну застуду?
Таке враження, що все робиться з точністю до навпаки - щоб забезпечити якомога ширше ураження вірусом наших людей.
Непродумані, непідготовлені рішення аматорів при владі.
Ivanna Klympush-Tsintsadze
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Це у Києві біля метро Чернігівська.
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оно тупое упоротое закрыл с одной целью пропихнуть продажу земли без протестов
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Але в прольоті. У нардепа коронавірус, тепер всю Раду на карантин.
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Тільки не вздумайте Раду закривати на карантин - навпаки Шахова в Раду і нехай "працюють" - треба ж купу законів приймати в турборежимі!!!
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Этот сепар общительный,еще и обниматься любит.
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У лікарнях медсестри переважно з навколишніх сіл і містечок та інших областей. Знайома, яка працює у лікарні швидкої допомоги після доби чергування не змогла піти додому, бо нікому було її змінити. Співробітники, які живуть не в Києві не змогли добратись. Каже, що ті хто є на роботі вже з ніг валяться.
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Вірус крокує по Раді. Думали шо ви небожителі?
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Це мабуть якийсь іранський різновид вірусу, вражаючий владну верхівку.
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Оманський поки в "сплячці" - жде свого часу, він буде комплексний.
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Шахову благодарочка . За попытку сократить количество путинососов и других зелебобиков .
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Он из соевых чмошников.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль контактировал с народным депутатом из группы "Доверие" Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.
Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова - Цензор.НЕТ 4598 Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова - Цензор.НЕТ 3787

Снимок встречи Шахматная и шныряли был сделан 6 марта, на тот момент депутат уже был больным коронавирус COVID-19. Таким образом, после контакта с инфицированным парламентарием, Денис Шмыгаль также мог заразиться опасной болезнью.
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Шахову -героя Украины......посмертно. Коронавірус підтверджено в народного депутата Сергія Шахова - Цензор.НЕТ 7458
Если зараженных депутатов будет больше 10-поставить бюст при входе в Раду.Что бы помнили. Коронавірус підтверджено в народного депутата Сергія Шахова - Цензор.НЕТ 781
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Судя по статистике гаплогруппа J более подвержена вирусняку.
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На Інтерфаксі Шахов, каже що вони самі ЗЄбіли коронавірусні!
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Шахов тебе задание расцеловать всех Рыгов , Ермака , Медведчука . даже твое рыговское нутро простим .
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Надеюсь он там хорошо почихал среди своей группы.
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Пора депутатам об"явити імпічмент президенту, який посягнув на їх життя і здоров"я, вимагаючи працювати в сесійному режимі.
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Израиль закрыл границы, как не вовремя, негде лечиться. Ни в коем случае не выпускать из Рады. Опять же он без маски, нельзя. Радуцкий сможет ему помочь, продаст маску.
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ху їм в жопу - протокол лєчєнія від хвельшера радуцкого
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Какого хрена этот шахов, разночик инфекции, шатается по телеканалам!! пусть пиз--ет в свой донбассс и там разносит свою заразу!!
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Похоже, что всё обойдётся без Савченко и Рубана.
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радісна звістка, хоча, вони там живучі, сволочі, та й спасати їх будуть сірьйозно. Однак, врачі-то мєстні... Господь! На Тебе уповаю!!! Дай українцям здоров'я, а Україні щастя!!!
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а воріженькам України хай заціпить, йєзик відбере, покорчить і хай їх грім поб'є!!!
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Включить Шахова в группу межпарламентского диалога ради мира Украина - Россия - Германия - Франция.
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Хоть бы он все правительство и депутатов перезаразил. Народ хоть взохнет от идиотов
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!!!

Панове,
якщо хто-небудь з Вас взнає, що у нього короновірус, прошу, зробіть послугу Україні, не поспішайте у лікарню, зайдіть спочатку до офісу шмарклі, якщо вийде запишіться на прийом, або просто так зайдіть, поспілкуйтесь, скажіть там все, що думаєте про ***********, зайдіть до осередку Слуг урода, до поліцаїв, а потім вже звертайтесь до лікарів.
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Срочно забросать Верховную Раду камнями как рассадник заразы.
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І як доречно:
"Кабмин поручил разработать закон о введении чрезвычайного положения в Украине указом президента "
https://www.ostro.org/general/society/news/586830/
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Цей сепар вже облизав всіх -клоуна. новий уряд, рабіновича і К, СН--то може Бог зглянеться і зробить свою справу. За цукор купив собі депутатство--то може пора і одержати розрахунок.
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Негайно викликати його "на килим" в охвіс перзидента!
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приехал и зразу протестировался, а для приезжих украинцев нету тестов.
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а в Москве-то тоже свирепствует короновирус (со слов Лукашенка) , но власти скрывают.
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Всё это туфта. Он в раде заразился. От Зеленского.
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Ат парахи, тот с Каталонии вирусной приехал и по Раде уже шастал.
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Что-то нет реакции на коронавирус в Раде. Куда их хоронить - аж 450 трупиков.
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Завкрывайте этот заразный публичный дом на месяц, иначе народ дезинфицирует его как Дом Профсоюзов.
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чи візьме вірус паразитів...ось в чому запитання...)
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хоч би вибірково взяв і то користь для держави
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теперь всех депутатов проверят на коронавирус, и тесты сразу нашлись
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А как там Порошенко, который сбежал со своей виллы в Испании от коронавируса?
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Карантин, пятую колонну кремля отправить под замок, минимум в Санжары под охраной БТР и авакова.
Список:
опзж в полном составе
слуги олигархов процентов - 80
межфракцийных процентов 80
ес половину, из голос пару человек, что бы развлекали.
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эх, сережа, сережа, а ты бы мог стать кумиром у большинства населения. вот так , одним махом, без минометов и цитрусовых спасти страну от зельоных, опейзажистов и прочих друзей народа - дорого стоит. тебе б еще на косультацию в офис оп и на прийом к самому записаться, чтобы уж до конца миссию выполнить...
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