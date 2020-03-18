 Коронавірус підтверджено в народного депутата Сергія Шахова

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Офіційно: діагноз коронавірус підтверджений у народного депутата Сергія Шахова, депутатська група "Довіра". Йому 44 роки, нещодавно був за кордоном", - написав він.
За його словами, парламент повинен призупинити роботу мінімум на два тижні в режимі сесії. Або всіх депутатів треба забезпечити засобами біологічного захисту.
Коломойский специально разводит Бубочку )
хочет сорвать голосование за землю, и подписания соглашения с МВФ.
ЗЕ должен немедленно инициировать повторный тест, при участии европейских экспертов...
И заодно сам пусть сдаст тест на наркотики
А то в прошлый раз не очень хорошо получилось
Не існує в природі такої ситуації, яку б Зеленський не довів би до абсурду, не зганьбившись при цьому.
Закриття метро під приводом уникнення скупчення людей (!), виглядає так:
Как проходит карантин, когда страной управляют идиоты из "Квартала 95":
видео
Сотні людей на зупинках, набиті битком автобуси та тролейбуси - це НОВА РЕАЛЬНІСТЬ Києва без метро.
Скільки тепер буде хворих на коронавірус, ГРВІ чи звичайну застуду?
Таке враження, що все робиться з точністю до навпаки - щоб забезпечити якомога ширше ураження вірусом наших людей.
Непродумані, непідготовлені рішення аматорів при владі.
Ivanna Klympush-Tsintsadze
Снимок встречи Шахматная и шныряли был сделан 6 марта, на тот момент депутат уже был больным коронавирус COVID-19. Таким образом, после контакта с инфицированным парламентарием, Денис Шмыгаль также мог заразиться опасной болезнью.
Если зараженных депутатов будет больше 10-поставить бюст при входе в Раду.Что бы помнили.
Панове,
якщо хто-небудь з Вас взнає, що у нього короновірус, прошу, зробіть послугу Україні, не поспішайте у лікарню, зайдіть спочатку до офісу шмарклі, якщо вийде запишіться на прийом, або просто так зайдіть, поспілкуйтесь, скажіть там все, що думаєте про ***********, зайдіть до осередку Слуг урода, до поліцаїв, а потім вже звертайтесь до лікарів.
"Кабмин поручил разработать закон о введении чрезвычайного положения в Украине указом президента "
https://www.ostro.org/general/society/news/586830/
Список:
опзж в полном составе
слуги олигархов процентов - 80
межфракцийных процентов 80
ес половину, из голос пару человек, что бы развлекали.