 "Розмови про те, щоб послати МВФ подалі та оголосити дефолт – це "врєдітельство", - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Милованов підкреслив, що потрібно отримати програму МВФ: "Без програми МВФ економічна криза в Україні буде набагато сильніша. З великою ймовірністю значно зростуть ціни на продукти та підвищиться курс валют. Це призведе до повної втрати рейтингу влади і політичних наслідків. Спочатку на місцевих виборах. А потім можливо і на національному рівні".
"Розмови про те, що би послати МВФ подалі і оголосити дефолт, - це "врєдітельство". Я погоджуюсь з Тімоті Ешом, який в нещодавньому листі сказав, що ці ідеї розповсюджують або ідіоти або люди, які хочуть відкинути Україну в минуле років на п`ять, створити хаос і паніку і заробити на цьому", - написав він.
Також Милованов нагадав, що для отримання траншу від МВФ треба виконати ще дві умови: "Потрібно ухвалити банківський закон, який не дозволяє повернення збанкрутілих банків і обмежує компенсацію колишнім власникам (це, насправді про Приватбанк) ... Бажано також ухвалити закон про обіг землі. Але цей закон насамперед необхідний для економіки України".
Разом з тим ексміністр зазначив, що також існують повністю необґрунтовані ідеї про те, що можна взяти гроші десь у інших партнерів (інших країн, місцевого бізнесу, олігархів тощо): "Цього не станеться (можливо, за винятком Росії, але це ми вже робили і наслідки всім відомі). Під час кризи фінансові ринки закриваються, а приватні інвестори стають більш обережними. Тому роль міжнародних фінансових інституцій в фінансуванні України стає більш вагомою. Часто вони стають єдиним джерелом фінансування під прийнятні відсотки".
Тільки бородата бабуся бєбєня вважає, що дефолт робити можна й треба!
Сами, всё сами. Радует, это трудный путь обучения управлением государством. Лет через 5, на второй срок, человек уже не будет допускать такие детские ошибки.
Хозяин всё просил " Не надо на моей квартире учиться класть кафельную плитку."
Чого зе і звертався до Яценюка...
Пока за нитки дергают - они живут.
це ж казав галабародька!
съемочная група занималась ВРЕДИТЕЛЬСВОМ... и моника в том числе
САЖАТЬ!!!! это преступление без срока давности
Зрозуміло, що це нереально.
Тому кредиту МВФ - не буде.
Залишився ринок землі - віддати за безцінь іноземцям всю землю, і тоді, можливо, нам ще дадуть декілька мільярдів кредиту під відсотки.
Є ще боротьба з корупцією і конфіскація незаконно отриманих коштів, але тоді доведеться тих же Порошенка, Яценюка, Турчинова і Гройсмана посадити до в'язниці і роздягнути до нитки.
Скоро комедія перетвориться на драму
Все кругом барыги а ты ***** работяга! Все на тебе наживаются!
Если дорого - не покупай! Тебе кто-то обязан продавать в убыток?
Навпаки, ідіоти не здатні уявити функціонування національної економіки без стимуляції з боку МВФ. Так само як алкоголік не уявляє життя без горілки, а радянський економіст-прохфесор без драпця.
Переговоры Голобородько с МВФ
приехали ))) весь коллектив )))))