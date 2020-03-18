 "Розмови про те, щоб послати МВФ подалі та оголосити дефолт – це "врєдітельство", - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Милованов підкреслив, що потрібно отримати програму МВФ: "Без програми МВФ економічна криза в Україні буде набагато сильніша. З великою ймовірністю значно зростуть ціни на продукти та підвищиться курс валют. Це призведе до повної втрати рейтингу влади і політичних наслідків. Спочатку на місцевих виборах. А потім можливо і на національному рівні".

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"Розмови про те, що би послати МВФ подалі і оголосити дефолт, - це "врєдітельство". Я погоджуюсь з Тімоті Ешом, який в нещодавньому листі сказав, що ці ідеї розповсюджують або ідіоти або люди, які хочуть відкинути Україну в минуле років на п`ять, створити хаос і паніку і заробити на цьому", - написав він.

Також Милованов нагадав, що для отримання траншу від МВФ треба виконати ще дві умови: "Потрібно ухвалити банківський закон, який не дозволяє повернення збанкрутілих банків і обмежує компенсацію колишнім власникам (це, насправді про Приватбанк) ... Бажано також ухвалити закон про обіг землі. Але цей закон насамперед необхідний для економіки України".

Разом з тим ексміністр зазначив, що також існують повністю необґрунтовані ідеї про те, що можна взяти гроші десь у інших партнерів (інших країн, місцевого бізнесу, олігархів тощо): "Цього не станеться (можливо, за винятком Росії, але це ми вже робили і наслідки всім відомі). Під час кризи фінансові ринки закриваються, а приватні інвестори стають більш обережними. Тому роль міжнародних фінансових інституцій в фінансуванні України стає більш вагомою. Часто вони стають єдиним джерелом фінансування під прийнятні відсотки".

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