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Все про:МВФ (690) Милованов Тимофій (177)

 "Розмови про те, щоб послати МВФ подалі та оголосити дефолт – це "врєдітельство", - Милованов

Ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що без нової програми підтримки від МВФ економічна криза в Україні стане сильніше, ціни виростуть, курс валют підвищиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Милованов підкреслив, що потрібно отримати програму МВФ: "Без програми МВФ економічна криза в Україні буде набагато сильніша. З великою ймовірністю значно зростуть ціни на продукти та підвищиться курс валют. Це призведе до повної втрати рейтингу влади і політичних наслідків. Спочатку на місцевих виборах. А потім можливо і на національному рівні".

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"Розмови про те, що би послати МВФ подалі і оголосити дефолт, - це "врєдітельство". Я погоджуюсь з Тімоті Ешом, який в нещодавньому листі сказав, що ці ідеї розповсюджують або ідіоти або люди, які хочуть відкинути Україну в минуле років на п`ять, створити хаос і паніку і заробити на цьому", - написав він.

Також Милованов нагадав, що для отримання траншу від МВФ треба виконати ще дві умови: "Потрібно ухвалити банківський закон, який не дозволяє повернення збанкрутілих банків і обмежує компенсацію колишнім власникам (це, насправді про Приватбанк) ... Бажано також ухвалити закон про обіг землі. Але цей закон насамперед необхідний для економіки України".

Разом з тим ексміністр зазначив, що також існують повністю необґрунтовані ідеї про те, що можна взяти гроші десь у інших партнерів (інших країн, місцевого бізнесу, олігархів тощо): "Цього не станеться (можливо, за винятком Росії, але це ми вже робили і наслідки всім відомі). Під час кризи фінансові ринки закриваються, а приватні інвестори стають більш обережними. Тому роль міжнародних фінансових інституцій в фінансуванні України стає більш вагомою. Часто вони стають єдиним джерелом фінансування під прийнятні відсотки".

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Розмови про те, щоб послати МВФ подалі та оголосити дефолт – це врєдітельство, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182356
 
 
 Топ коментарі
 
МВФ сказав же або транш або Бєня. Зєля обрав Бєню.
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А Голобородько казав що МВФ і нафіг не треба. Збрехав?
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Куклам пофиг.
Пока за нитки дергают - они живут.
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все вірно.
Тільки бородата бабуся бєбєня вважає, що дефолт робити можна й треба!
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МВФ сказав же або транш або Бєня. Зєля обрав Бєню.
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трохи навпаки: це бєня обрав через мудрий нарід зєлю.
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А я довольна Аваковым. Он обеспечил прозрачные, честные выборы, и заграница это подтвердила. Никакие козни олигархов, никакая рука Москвы.
Сами, всё сами. Радует, это трудный путь обучения управлением государством. Лет через 5, на второй срок, человек уже не будет допускать такие детские ошибки.
Хозяин всё просил " Не надо на моей квартире учиться класть кафельную плитку."
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Когда вы все поймете, что для МВФ важно только как и чем будете отдавать бабло. Пока они видят в качестве гарантии только продажу земли!!! Это как ломбард. Сейчас зеля пытается сдать Украину в ломбард, чтоб хоть как-то продержаться до конца срока. Умные люди идут работать, дебилы бегут в ломбард!!!
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Крім земреформи умовою МВФ було повернення коштів, вкрадених з привату та інших банків - це біля 15 млрд. дол. Тому я і написав, що Зе обрав Бєню.
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..Якщо повертати 15 лярдів баксів ..то нах тоді МВФ зі своїми 5 лярдами !? "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов - Цензор.НЕТ 6526
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Проценты на проценты!!! Обычная ситуация у хронических должников.
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Фінансова система країни набагато свладніша, ніж сімейна.
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Бабло влияет на политику и МВФ интересует политика которая позволит им зарабатывать на нас бабки. Если Беня этому будет мешать, то и его подвинут. Кстати, в этом нет никакого всемирного заговора, просто мы не умеем зарабатывать, но умеем брать кредиты. Пока у нас есть имущество нам будут давать, а вот когда закончится ..... Вы думаете, что весь мир нам чем-то обязан или что-то должен?
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Ты проценты по кредитам МВФ смотрел? Чтобы все так на нас "зарабатывали" как МВФ! "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов - Цензор.НЕТ 5817 Украинские банки сегодня выдают кредиты под 48% годовых, а МВФ - под 4%!
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Вы знаете сколько в мире бабла, которое некуда вложить??? Вы в курсе, что во многих странах пенсионные фонды платят банкам за хранение денег?
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навіть з продажем земельки МВФ не повірть, що Україна матиме змогу віддати кредити. Тому що - хто відддаватиме? Не олігархи же, а держава має віддавати.... Тому Закон про вільний ринковий оббіг орної землі - це лише маркер для МВФ, і нічого більше... Навіть з цим Законом МВФ буде довго думати, давати кредит, чи ні... І ставитиме наступні вимоги... Але без ясних гарантій повернення - кредиту не дасть! Що за гарнтії - нижче...
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Это все лирика. Нужно искать людей умеющих управлять государством и экономикой, а не выбирать актера на роль президента!!! Одни берут в долг, чтоб организовать бизнес и зарабатывать, а другие, чтоб пробухать и прожрать! Так вот мы из второй категории. Все живут только с мыслью сколько дадут США, Европа и МВФ.
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ну, так я й про то..
Чого зе і звертався до Яценюка...
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в третьем вроде как сезоне "Слуга Народу" (какого-вот вопрос то интересный теперь понятно какого Рабов з Египту..).. ГОЛОБОРОДЬКО он же ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛАЛИ МВФ ДА ПОШЛИ ВЫ В ЖОПУ.. нееее я что то путаю.... или нет.... или то художественный вымесел...а кто и что такое сегодня Зеленский....
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Не випадай зі сценарію - в сраку так в сраку, обов"язково до виконання(с).
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Куклам пофиг.
Пока за нитки дергают - они живут.
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Да, но в сценарии "Слуга народа" именно так и написано.
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Ніхто не буде оголошувати дефолт і посилати МВФ. Треба просто повідомити їм, що гроші в України є, але у зв'язку з надзвичайним станом і форс-мажорними обставинами, виплата у валюті за борговими зобов'язаннями, в тому числі кредитами і облігаціями внутрішнього займу відтерміновується.
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Треба просто повідомити їм, що гроші в України є-то есть сбрехать)але ,это у нас идиот при власти ,а не в МВФ
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А Голобородько казав що МВФ і нафіг не треба. Збрехав?
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які запитання до валодькі?
це ж казав галабародька! "Разговоры о том, что бы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов - Цензор.НЕТ 4040
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да нет, не отмазывай,
съемочная група занималась ВРЕДИТЕЛЬСВОМ... и моника в том числе
САЖАТЬ!!!! это преступление без срока давности
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Пока МВФ послало подальше зелёного осла...
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Для того, щоб отримати програму МВФ тільки під чесне слово, без умов (а інакше - ніяк, МВФ каже: виконайте наші умови!), потрібно, щоб клована було послано нах (а ще краще: в тюрму), пообіцяно дострокові перевибори посади Президента та ВР, і щоб владу в Україні очолили ті, кому МВФ довіряє на слово. Приміром: Порошенко, Турчинов, Яценюк, Гройсман іже з ними з тої команди реформаторів.

Зрозуміло, що це нереально.
Тому кредиту МВФ - не буде.
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Умови МВФ дуже прості - знімайте останні штанці з населення. Підвищення тарифів в декілька разів вже було за Порошенка-Яценюка-Гройсмана-Турчинова - вище вже нікуди, реструктуризація боргу за рахунок росту ВВП (боргова яма на десятиліття вперед) вже була за часів Яреськи-Яценюка.
Залишився ринок землі - віддати за безцінь іноземцям всю землю, і тоді, можливо, нам ще дадуть декілька мільярдів кредиту під відсотки.
Є ще боротьба з корупцією і конфіскація незаконно отриманих коштів, але тоді доведеться тих же Порошенка, Яценюка, Турчинова і Гройсмана посадити до в'язниці і роздягнути до нитки.
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Хочеться тобівідповісти словами класика: "От шоб з'їв та й не пи..ів" "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов - Цензор.НЕТ 4677
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він не може не здіти, він - на з/п у *****...
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Ну шо, зебіли, не за сценарієм пішло?
Скоро комедія перетвориться на драму
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Це ж основна фішка передвиборчої кампанії Моніки була.... От брехуни
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Шо ж он против мужа попрёт? Беня может и не в*****ь если обидится.
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китай остановил рост цен в первую неделю ..... угрозой смертной кары за это , все барыги быстро поняли ,что с ними не шутят ,желание подзаработать отпало сразу и намека на возможный рост цен и в помине нет .Только жесткий контроль за этим и наказания за попытки ,кто это сделает не знаю но что не Антимонопольный комитет это точно
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Тебе в ГУЛАГ надо, там как раз такие порядки как ты любишь "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов - Цензор.НЕТ 9115
Все кругом барыги а ты ***** работяга! "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов - Цензор.НЕТ 293 Все на тебе наживаются!
Если дорого - не покупай! "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов - Цензор.НЕТ 1701 Тебе кто-то обязан продавать в убыток?
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наживаются на всех ,такова жизнь но как базарная братия бьет морду друг другу потому что селедка к примеру у одного 45 ,а у всех по 50 видел не раз ,отрывается так сказать от коллектива который междусобойчики перетер по какой цене все должны продавать, глаза залипила жадность
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Это мы и без Милованова и так все знаем! Пусть лучше ответит за лоббирование интересов олигархов в продаже земли по 200 тыс га в одни руки! А когда поднялся скандал- "снизили" до 10 тыс га! Это по старому- земли нескольких колхозов! А в Польше- 500 га! И поэтому там основной производитель фермеры а не латифундисты. И люди в селах и на фермах остались. А Милованов и компашка пытались сделать "дефолт" сельскому населению Украины.
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как раз, единственное, что хорошо получается у янелоха с зебильной командой-это вредительство. они успешно создают коллапс в стране , сеют панику, и готовят почву к сдаче россии.
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вот же украинцы нация! )) то, что дефолт будет, - это ясно как божий день! вопрос - когда будет? и тут включается украинская сущность - только не при мне! моя хата с краю! )) нет уж, ребятки! это с ВАШЕГО молчаливого согласия Украину грабили олигархи 30 лет! это ВЫ давали взятки в университеты, в больницы, ментам, ежедневно подпитывая коррупцию на всех уровнях общества! и именно ВЫ теперь должны понести расплату за все ваши злодеяния!
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"что эти идеи распространяют или идиоты или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять"

Навпаки, ідіоти не здатні уявити функціонування національної економіки без стимуляції з боку МВФ. Так само як алкоголік не уявляє життя без горілки, а радянський економіст-прохфесор без драпця.
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Зелебородько, почему свою предвыборную программу не выполняешь?:
Переговоры Голобородько с МВФ
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Сколько можно и зачем слушать сентенции этого **@нутого *********?
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ау new генпрпокурор... коллектив голобородьки пора САЖАТЬ ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО...)))
приехали ))) весь коллектив )))))
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