 Криза як каталізатор: Дубілет закликав до проведення податкової реформи в умовах пандемії COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубілета в фейсбуці.
"Сміливу податкову реформу проводити в цьому році потрібно в будь-якому випадку. І криза тут може виступити каталізатором. Потрібно цим скористатися", - написав він.
На думку Дубілета, податкова реформа повинна передбачати спрощення адміністрування податків і зниження тиску на бізнес, а також стимулювати зростання економіки в результаті збільшення інвестицій і детінізації.
За його словами, Україні слід зробити постійними заходи з підтримки бізнесу.
"Хочеш не хочеш, Україні доведеться, нарешті, почати менш консервативну монетарну політику і насичувати економіку грошима. Можливо, нам вдасться отримати міжнародну допомогу. І направляти всі можливі ресурси на запуск економіки. Бажано, не сировинної. Ну, наприклад. Введення замість податку на прибуток податку на виведений капітал", - вказав Дубілет.
Дубілет також навів приклад скасування ПДВ для капітальних інвестицій як кардинальний захід для стимулювання бізнесу.
Бо з вами, ідіотами, країні буде гаплик
Ви вже провели попередній перепис населення .Всі вражені від результатів.
Ясно, что до этого срока никто уже ничего не успеет сделать: разработать, обсудить, принять и т.п.
П.С. Такую идею сразу высказывал Лёха на самокате, но она накрылась, как и 40% рост ВВП за 5 лет.....
вже почалася криза неплатежів, скоро багатьом підприємтвам буде нічим платити зарплатню на налоги
Дубилет, денег нет, иди домой.