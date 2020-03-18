 Криза як каталізатор: Дубілет закликав до проведення податкової реформи в умовах пандемії COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубілета в фейсбуці.

"Сміливу податкову реформу проводити в цьому році потрібно в будь-якому випадку. І криза тут може виступити каталізатором. Потрібно цим скористатися", - написав він.

На думку Дубілета, податкова реформа повинна передбачати спрощення адміністрування податків і зниження тиску на бізнес, а також стимулювати зростання економіки в результаті збільшення інвестицій і детінізації.

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За його словами, Україні слід зробити постійними заходи з підтримки бізнесу.

"Хочеш не хочеш, Україні доведеться, нарешті, почати менш консервативну монетарну політику і насичувати економіку грошима. Можливо, нам вдасться отримати міжнародну допомогу. І направляти всі можливі ресурси на запуск економіки. Бажано, не сировинної. Ну, наприклад. Введення замість податку на прибуток податку на виведений капітал", - вказав Дубілет.

Дубілет також навів приклад скасування ПДВ для капітальних інвестицій як кардинальний захід для стимулювання бізнесу.