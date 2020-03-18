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Все про:бізнес (426) вірус (442) карантин (311) податки (885) реформи (1857) Дубілет (16)

 Криза як каталізатор: Дубілет закликав до проведення податкової реформи в умовах пандемії COVID-19

Ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет закликав уряд провести сміливу податкову реформу і як стимулювання бізнесу замінити податок на прибуток податком на виведений капітал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубілета в фейсбуці.

"Сміливу податкову реформу проводити в цьому році потрібно в будь-якому випадку. І криза тут може виступити каталізатором. Потрібно цим скористатися", - написав він.

На думку Дубілета, податкова реформа повинна передбачати спрощення адміністрування податків і зниження тиску на бізнес, а також стимулювати зростання економіки в результаті збільшення інвестицій і детінізації.

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За його словами, Україні слід зробити постійними заходи з підтримки бізнесу.

"Хочеш не хочеш, Україні доведеться, нарешті, почати менш консервативну монетарну політику і насичувати економіку грошима. Можливо, нам вдасться отримати міжнародну допомогу. І направляти всі можливі ресурси на запуск економіки. Бажано, не сировинної. Ну, наприклад. Введення замість податку на прибуток податку на виведений капітал", - вказав Дубілет.

Дубілет також навів приклад скасування ПДВ для капітальних інвестицій як кардинальний захід для стимулювання бізнесу.

Криза як каталізатор: Дубілет закликав до проведення податкової реформи в умовах пандемії COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182355
 
   
 Топ коментарі
 
один был вменяемый и того выгнали....
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А им не надо вменяемых, им надо ПРЕДАННЫХ.
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Спасибо. После сентябрьских изменений за 3 месяца закрылось 300000 ФОП. К октябрю закроются еще 600000. Мы полностью поддерживаем решения нашего правительства по геноциду населения. Да здравствует монополия и олигархи.
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один был вменяемый и того выгнали....
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А им не надо вменяемых, им надо ПРЕДАННЫХ.
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ДИбилет налоги будут платить ЗОМБИ и завидовать мертвым....
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дУБІЛЄТ -скатіна в кубі. Йому головне, побільше прибутків великому бізнесу. А от доля 95%українців - йому по х... барабану.
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а 95% украинцев выводят капитал???..петрляксеич, ринатлеонидыч, бенбенционыч...это вы????))))
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шож это вы Зелебабу офшорную забыли упомянуть?
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тупілєт, треба найшвидше проводити реформу по утилізації рукожопів, які прийшли до влади.
Бо з вами, ідіотами, країні буде гаплик
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Спасибо. После сентябрьских изменений за 3 месяца закрылось 300000 ФОП. К октябрю закроются еще 600000. Мы полностью поддерживаем решения нашего правительства по геноциду населения. Да здравствует монополия и олигархи.
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Ещё один деятель усе продать. Наоборот, в условиях пандемии повышенные расходы. Значит, крупные производители должны нести тройную ответственность за страну, из которой качают деньги. Значит, втрое повысить налоги на крупный капитал.
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У нас весь великий капітал "збитковий", навпаки "тримаються" завдяки державним дотаціям.
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Ви вже провели попередній перепис населення .Всі вражені від результатів.
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Oleg Manko

Ви вже провели попередній перепис населення .Всі вражені від результатів.Кризис как катализатор: Дубилет призвал к проведению налоговой реформы в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 5038
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Шанс упущен! Новые налоги и ставки должны вводиться за пол года но начала нового финансового года, т.е. до 1 июля этого года!
Ясно, что до этого срока никто уже ничего не успеет сделать: разработать, обсудить, принять и т.п.
П.С. Такую идею сразу высказывал Лёха на самокате, но она накрылась, как и 40% рост ВВП за 5 лет.....
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Так а что слабо монобольшинством поменять любые строки ? Было-бы желание, а его нет.
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потрібно зробити податкові канікули та пільги не тільки для ФЛП, а й для інших підприємств.
вже почалася криза неплатежів, скоро багатьом підприємтвам буде нічим платити зарплатню на налоги
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Ахметка пусть раскупоривает свои офшоры,вместе с петрушкой задеревенелой. Ветошью прикинулись.
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Да и главзебил не спешит из своих офшоров деньгу доставать...зеленой ветошью прикидывается...
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Кто о чем, а Дубилет о бабках.
Дубилет, денег нет, иди домой.
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Умножать мы не бросим! Наш коэффициент - ноль, точка, восемь, восемь.
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один такой смелый уже был на самокате, пришлось старые лица подтягивать...
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