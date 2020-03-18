 Засідання Кабінету міністрів. ВIДЕО

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.
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Перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, - експерти
Кабінет Міністрів пропонує посилити кримінальну відповідальність за контрабанду, - нардеп Гончаренко
Кабінет міністрів виділив 32,5 мільйона гривень на міжнародний аудит "Укроборонпрому"
Кабінет міністрів виділив понад 2 млрд гривень на автобуси, їдальні й устаткування для шкіл
Закон про держслужбу сконцентрує всю владу уряду в руках прем'єр-міністра і міністра Кабінету Міністрів, - нардеп від "Голосу" Лозинський
Ну, не дебіл?... - як і кожен зебіл...
Народу нужно достать номера машин этих зе-депутатов, они ведь ехать домой будут тоже на авто, и по одному блокировать на дороге и спрашивать по мужски.