 Режим надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом введено в Київській області, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні ОДА.
Так, керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили заступника голови КОДА Олега Торкунова, а керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - директора Департаменту охорони здоров’я КОДА Максима Іонова.
"В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів. Першочергово - таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу у разі підозри на COVID-19", - зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19 (10 у Чернівецькій області, по одному - в Житомирській і Київській областях і два - в Києві), з них два летальні (по одному в Чернівецький і Житомирській областях).
Несмотря на то, что я скорблю об их смерти от старости (в старости помирают и после перелома бедра, причем с легкостью), но прекрасно осознаю, что вероятность помереть, будучи задавленными тележкой в супермаркете в битве за собачьи консервы во много раз выше.
Это когда за пачку пельменей бьют в магазинах ногами, как в Перестройку.
В южном Сиднее на днях две бабы уже дрались за пачку туалетной бумаги.
И почему я не удивлена, что это именно южный Сидней?
Странно было бы, если северный.
Хотя все возможно.
Но еще интереснее будет, когда Народно-Освободительная Армия Китая, которая придет освобождать Австралию от коронавируса, начнет прокручивать в мясорубке левацких писак-журналистов. Вот это будет развлечение, так развлечение, от я налюбуюсь.
Эти жалкие явки не понимают, что предатели никому никогда не нужны, и что предателей всегда убивали, после того, как они выполнили свою работу, правило есть такое, потому что "предавший единожды предаст опять".
Плохо относятся леваки к своей профессональной деятельности, невнимательно изучают историю Компартии Западной Украины. Те тоже работали на рябого Йосю, приближая его приход, думали, что при нем они будут "смотрящими" за Украиной (как леваки думают, что они будут "смотрящими" за Австралией при китайцах), да первыми пошли при Йосе под нож, Зачем они были нужны Йосе (как и австралийские леваки Китаю), у них свои кадры есть, родные, выпестованные, проверенные.
Меня поразили мусульманские тетки, скупавшие пачаками туалетную бумагу в супермаркетах (это был мусульманский район). То есть туалетная бумага занимала основную часть их тележек, пачка на пачке. То ли большие семьи у них, то ли культурная особенность такая,
то ли туалетная бумага ассоциируется у населения с гигиеной, я не знаю. Это проблема для этнографов. Правда, сейчас скупают все: от соли до собачьих консервов (не пробовала на вкус пока, не знаю, но думаю, что все впереди).
Биде непопулярны, их в домах нет, по крайней мере массово, оттого и туалетная бумага.
Кроме того, туалетной бумагой можно вытирать нос, использовать ее за столом в качестве салфеток и даже писать на ней записки.
Короче, без нее не прожить.
Примечание:порохнявым шлюхам намордники не одевать! Зараза к заразе не пристаёт.
Очень подозрительно проходит ход ваших мыслей. 🤯