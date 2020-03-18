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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (311) Київська область (1138) ОДА (774) надзвичайний стан (53) COVID-19 (1125)

 Режим надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом введено в Київській області, - ОДА

На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації сьогодні в зв'язку з коронавірусом було ухвалено рішення про введення режиму надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні ОДА.

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Так, керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили заступника голови КОДА Олега Торкунова, а керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - директора Департаменту охорони здоров’я КОДА Максима Іонова.

"В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів. Першочергово - таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу у разі підозри на COVID-19", - зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19 (10 у Чернівецькій області, по одному - в Житомирській і Київській областях і два - в Києві), з них два летальні (по одному в Чернівецький і Житомирській областях).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182349
 
 
 Топ коментарі
 
"пандемия" коронавируса в Австралии убила аж 6, прописью ШЕСТЬ, стариков.
Несмотря на то, что я скорблю об их смерти от старости (в старости помирают и после перелома бедра, причем с легкостью), но прекрасно осознаю, что вероятность помереть, будучи задавленными тележкой в супермаркете в битве за собачьи консервы во много раз выше.
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С нетерпением жду столь любимого рептилидами развлечения: превращения людей в зверье.
Это когда за пачку пельменей бьют в магазинах ногами, как в Перестройку.

В южном Сиднее на днях две бабы уже дрались за пачку туалетной бумаги.
И почему я не удивлена, что это именно южный Сидней?
Странно было бы, если северный.
Хотя все возможно.
Но еще интереснее будет, когда Народно-Освободительная Армия Китая, которая придет освобождать Австралию от коронавируса, начнет прокручивать в мясорубке левацких писак-журналистов. Вот это будет развлечение, так развлечение, от я налюбуюсь.

Эти жалкие явки не понимают, что предатели никому никогда не нужны, и что предателей всегда убивали, после того, как они выполнили свою работу, правило есть такое, потому что "предавший единожды предаст опять".

Плохо относятся леваки к своей профессональной деятельности, невнимательно изучают историю Компартии Западной Украины. Те тоже работали на рябого Йосю, приближая его приход, думали, что при нем они будут "смотрящими" за Украиной (как леваки думают, что они будут "смотрящими" за Австралией при китайцах), да первыми пошли при Йосе под нож, Зачем они были нужны Йосе (как и австралийские леваки Китаю), у них свои кадры есть, родные, выпестованные, проверенные.
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По приезде в Австралию мы жили первые три месяце в районе Сиднея под названием Auburn, там была квартира, предоставляемая международным агенством по миграции.
Меня поразили мусульманские тетки, скупавшие пачаками туалетную бумагу в супермаркетах (это был мусульманский район). То есть туалетная бумага занимала основную часть их тележек, пачка на пачке. То ли большие семьи у них, то ли культурная особенность такая,

то ли туалетная бумага ассоциируется у населения с гигиеной, я не знаю. Это проблема для этнографов. Правда, сейчас скупают все: от соли до собачьих консервов (не пробовала на вкус пока, не знаю, но думаю, что все впереди).
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"пандемия" коронавируса в Австралии убила аж 6, прописью ШЕСТЬ, стариков.
Несмотря на то, что я скорблю об их смерти от старости (в старости помирают и после перелома бедра, причем с легкостью), но прекрасно осознаю, что вероятность помереть, будучи задавленными тележкой в супермаркете в битве за собачьи консервы во много раз выше.
 показати весь коментар
 
 
С нетерпением жду столь любимого рептилидами развлечения: превращения людей в зверье.
Это когда за пачку пельменей бьют в магазинах ногами, как в Перестройку.

В южном Сиднее на днях две бабы уже дрались за пачку туалетной бумаги.
И почему я не удивлена, что это именно южный Сидней?
Странно было бы, если северный.
Хотя все возможно.
Но еще интереснее будет, когда Народно-Освободительная Армия Китая, которая придет освобождать Австралию от коронавируса, начнет прокручивать в мясорубке левацких писак-журналистов. Вот это будет развлечение, так развлечение, от я налюбуюсь.

Эти жалкие явки не понимают, что предатели никому никогда не нужны, и что предателей всегда убивали, после того, как они выполнили свою работу, правило есть такое, потому что "предавший единожды предаст опять".

Плохо относятся леваки к своей профессональной деятельности, невнимательно изучают историю Компартии Западной Украины. Те тоже работали на рябого Йосю, приближая его приход, думали, что при нем они будут "смотрящими" за Украиной (как леваки думают, что они будут "смотрящими" за Австралией при китайцах), да первыми пошли при Йосе под нож, Зачем они были нужны Йосе (как и австралийские леваки Китаю), у них свои кадры есть, родные, выпестованные, проверенные.
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Для меня загадка, почему люди начинают скупать именно туалетную бумагу?
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Это загадка номер один на сегодня Режим надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом введено в Київській області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9092 Уже столько мемов на этот счет гуляет.
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По приезде в Австралию мы жили первые три месяце в районе Сиднея под названием Auburn, там была квартира, предоставляемая международным агенством по миграции.
Меня поразили мусульманские тетки, скупавшие пачаками туалетную бумагу в супермаркетах (это был мусульманский район). То есть туалетная бумага занимала основную часть их тележек, пачка на пачке. То ли большие семьи у них, то ли культурная особенность такая,

то ли туалетная бумага ассоциируется у населения с гигиеной, я не знаю. Это проблема для этнографов. Правда, сейчас скупают все: от соли до собачьих консервов (не пробовала на вкус пока, не знаю, но думаю, что все впереди).
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Да, только туалетную бумагу массово скупают не только в Австралии и не только мусульмане. Это помешательство какое-то. Больное общество.
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Ты уверен что вода в кране волшебным образом будет всегда? Ну-ну...
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При чем тут вода и туалетная бумага?? У меня серьезный НЗ. Я потратил несколько тисяч долларов (не сразу за один раз, конечно) на НЗ на случай апокалипсиса. Идиот будет покупать туалетную бумагу в таких случаях. Для гигиены есть влажные салфетки, которые я в свое время купил для НЗ. Они скорее всего за десять лет уже высохли, но их можно просто смочить водой, или антисептиком и юзать.
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Общество больное, т.к. покупает сухую бумагу, а ты здоровый, т.к. купил бумагу влажную, которая уже высохла.
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Був колись у Харкові, на сесії. Жив у сім"ї колишньої подруги дружини...Її чоловік, якось, розповідав, що на роботі хтось спирт приніс (він, тоді, працював на "Антонова"). Вирішили випить... А закуски нема... У одного виявився пакет сухого корму - чи-то собачого, чи-то, кошачого. Закушували... Сказав, що цілком їстівне...
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Люди вже тут писали, недавно: "Туалетний папір скуповують під час епідемії короновірусу тому, що не встигне один чхнуть, як троє обсираються...".
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Ну, це жарт, але ж цікаво що коїться у головах цих дебілів. Я розумію коли скуповують їжу, це зрозуміло, але туалетну бумагу...
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Туалетним піпіром витирають руки після миття. Впевнена, що вірус дуже спокійно себе почуває на вологому рушнику, який до вас використовували, а ви своїми чистими руками можете його підчепити саме через рушник.
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Логічно, але є сумнів, що ті люди з великими дупами купляють папір для рук Режим надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом введено в Київській області, - ОДА - Цензор.НЕТ 8442
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Не сумнівайтесь, саме для цього його закуповують. Я ніколи не витираю руки рушниками у гостях, після миття рук беру туалетний папір. Вдома користуюсь паперовими рушниками та звичайними, але перу їх кожний день та при температурі не нижче 60 градусів. Рушник може поширювати цю заразу, якщо до вас хтось не дуже ретельно вимив руки, або взагалі без мила.
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Я часто їжджу на полювання, рибалку, в ліс, по гриби, ягоди... Так туалетний папір у мене постійно в рюкзаку... И для прямих цілей, і як серветки, і для розпалювання вогнища, і замість вати, при порізах...
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Це зрозуміло. У всіх нормальних людей є туалетний папір в рюкзаку, авто і т.п. Але річ зараз не в цьому. Тут щось інше...
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Яр, ви взагалі дуже мудра людина, тому нічого дивного.
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Возможно, вытертый зад ассоциируется для них с понятием гигиены?
Биде непопулярны, их в домах нет, по крайней мере массово, оттого и туалетная бумага.
Кроме того, туалетной бумагой можно вытирать нос, использовать ее за столом в качестве салфеток и даже писать на ней записки.
Короче, без нее не прожить.
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У мусульман прийнято в туалеті не користуваться туалетним папером, а підмиваться... Коли був у Середній Азії, то бачив, як діди в туалет ходили з "кумганами"... І зад чистий, і руки, заодно, мили, позачергово... "Біде" з"явилося, з "подачі" мусульман...
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Тому що туалетний папір використовують замість рушників. Це небезпечніше, ніж звичайні рушники для рук та не поширює антисанітарію. Я користуюсь паперовими рушниками, коли скінчаться перейду на туалетний папір.
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Так страшно аж до усирачки ( И так без перерыва 24/7
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Таню, бо в пік зараженості ,жодна нормальна людина не піде в супермаркет за туалетним папером. Краще цей період пересидіти вдома , тому на два місяці і скуповують все, а не тільки туалетовий папір.
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И расстрел кто без намордника.
Примечание:порохнявым шлюхам намордники не одевать! Зараза к заразе не пристаёт. Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введен в Киевской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 1138
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"ОА" - Вы уже пришли обсервацию?
Очень подозрительно проходит ход ваших мыслей. 🤯
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я всё понимаю, но разве это не через щур? сколько в Киевской области больных короной? какая-то странная ситуация
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