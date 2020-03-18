 Режим надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом введено в Київській області, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні ОДА.

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Так, керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили заступника голови КОДА Олега Торкунова, а керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - директора Департаменту охорони здоров’я КОДА Максима Іонова.

"В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів. Першочергово - таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу у разі підозри на COVID-19", - зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19 (10 у Чернівецькій області, по одному - в Житомирській і Київській областях і два - в Києві), з них два летальні (по одному в Чернівецький і Житомирській областях).