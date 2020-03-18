 Коронавірус не вплине на міжнародну торгівлю України, - Нефьодов

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Казати, що коронавірус не впливає на світову торгівлю, було б, м'яко кажучи, наївно і безвідповідально. Статистика по Китаю за лютий свідчить про суттєве падіння промвиробництва, вище очікуваного рівень безробіття, падіння товарообігу і тощо", - зазначив він.

За словами Нефьодова, негативний ефект буде, проте оцінити його наразі доволі складно, оскільки суттєві обмеження в торгівлі почалися з минулого тижня - країни з різною інтенсивністю почали перекривати свої кордони.

"Ухвалюючи рішення про закриття 94 пунктів пропуску, ми намагалися максимально зробити це так, аби не постраждав ані імпорт, ані експорт. Попри це, загалом обсяги імпорту в Україні все ж знизяться. Наскільки критично? Це буде падіння двох-трьох тижнів чи в масштабах року, наразі сказати складно", - пояснив Нефьодов.

Нефьодов додав, що не вважає, що падіння міжнародної торгівлі буде критичним: "Приводу для паніки, що економіка зупиниться, ми не бачимо".

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