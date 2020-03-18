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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:митниця (685) Нефьодов (160) Державна митна служба (19) COVID-19 (1125)

 Коронавірус не вплине на міжнародну торгівлю України, - Нефьодов

Пандемія коронавірусу суттєво вплине на експорт та імпорт товарів з та в Україну, однак поки оцінити такий вплив дуже складно.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Казати, що коронавірус не впливає на світову торгівлю, було б, м'яко кажучи, наївно і безвідповідально. Статистика по Китаю за лютий свідчить про суттєве падіння промвиробництва, вище очікуваного рівень безробіття, падіння товарообігу і тощо", - зазначив він.

За словами Нефьодова, негативний ефект буде, проте оцінити його наразі доволі складно, оскільки суттєві обмеження в торгівлі почалися з минулого тижня - країни з різною інтенсивністю почали перекривати свої кордони.

"Ухвалюючи рішення про закриття 94 пунктів пропуску, ми намагалися максимально зробити це так, аби не постраждав ані імпорт, ані експорт. Попри це, загалом обсяги імпорту в Україні все ж знизяться. Наскільки критично? Це буде падіння двох-трьох тижнів чи в масштабах року, наразі сказати складно", - пояснив Нефьодов.

Нефьодов додав, що не вважає, що падіння міжнародної торгівлі буде критичним: "Приводу для паніки, що економіка зупиниться, ми не бачимо".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182348
 
 
 Топ коментарі
 
Уберите этого человека. У нас 6 суток машина заехать не может. Транзит между странами закрыт. Вчера даже официально заявили что пытаются договориться о транзите с Венгрией. Зачем вы держите этого дурака?
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ідіот, підприємства зупиняються, економіки вже нема, долар скакне за хмари, а за ним - ціни.
А ти все не бачиш, бо дурний та сліпий
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він в депресії - всі стріп клуби позакривалися Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2738
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Це той, хто вже вже в грудні 2019 знищив контробанду? І яка довіра до слів цього мудака?
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Уберите этого человека. У нас 6 суток машина заехать не может. Транзит между странами закрыт. Вчера даже официально заявили что пытаются договориться о транзите с Венгрией. Зачем вы держите этого дурака?
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"Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим".Источник: https://censor.net.ua/n3182348

воно, навіть, не знає, що економіки вже нема Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5665
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є в нас унікальні люди - які, за півроку, здатні просрати все
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та таких більшість, от навпаки - мистецтво.
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"в общем объемы импорта в Украину все же снизятся". Источник: https://censor.net.ua/n3182348

Сюда - фига. А отсюда - всем всё? Значит и не экспортируйте!! Головой думайте уже там...
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ідіот, підприємства зупиняються, економіки вже нема, долар скакне за хмари, а за ним - ціни.
А ти все не бачиш, бо дурний та сліпий
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Китай полностью перешел на американскую нефть,РАБссия в ЖО...
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А есть у нас наказание для гос служащих за систематическую ложь. Так как вот этот дядя с первого дня на посту несет ахинею, а его действия уже обходятся падением ВВП с +4,6% в Сентябре до - 0,5% в Январе. Какие потери февраль и март даже представить тяжело.
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С праздником рюсские бараны Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9824плешивого ПЕДОФИЛА,ВЕЧНО ЗЕЛЕНОГО ДЕБИЛА
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Не делайте глупых прогнозов и заявлений как придурок на самокате и дибилы от экономики , и заберите тетю из Санжар с экранов раздающая советы что делать ,что делать она уже сделала
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Эпоха бедности закончилась 19 мая.Скоро год как вы живете среди Коломойского Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6587 и Ахметова.А цирк 95 гоффноквартал Шапито продолжается
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73% будете жевать вместо хлеба и колбасы по 2_10 Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8061
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Какой же это бред... кто в эту чуйню верит-то? Ах да, зебилы...
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