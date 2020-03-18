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 Політика України
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 "Укроборонпром" відновлює виробництво апаратів ШВЛ на "Буревіснику" в Києві, - заступник гендиректора Бондар

Державний концерн "Укроборонпром" працює над відновленням виробництва апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на Київському державному заводі "Буревісник", повідомив заступник гендиректора держконцерну з питань трансформацій Роман Бондар.

"Намагаємося зробити свій внесок у боротьбу з пандемією. Мустафа Найєм (заступник гендиректора "Укроборонпрому". - Ред.) зараз займається відновленням на "Буревіснику", а ДП "Новатор" - зробити фокус на випуску масок", - повідомив Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зі свого боку керівник одеського благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова зазначила, що черга на передзамовлення ШВЛ на "Буревіснику" - три тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємство "Укроборонпрому" запустило екстрене пошиття марлевих пов'язок, скоро почне виготовляти респіратори

Як повідомив своєю чергою Найєм, "Новатор" (Хмельницький), який спеціалізується на випуску радіолокаційних комплексів, навігаційної апаратури і засобів зв'язку, недавно став сертифікованим виробником медичного обладнання, зокрема апаратів ультрафіолетового опромінення для безпечного знезараження великих приміщень і поверхонь.

За його словами, після оголошення карантину підприємство екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок для потреб самого підприємства та інших учасників "Укроборонпрому": вже виготовлено близько 20 тис., планується збільшити кількість масок до 100 тис.

"Паралельно на підприємстві готуються до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3. Зараз триває встановлення нової лінії продуктивністю до 3 млн спецзасобів щомісяця", - повідомив Найєм.

Також читайте: "Укроборонпром" з 12 березня перейшов на особливий режим роботи через карантин

КГЗ "Буревісник" створено в 1967 році як складову ВПК України для виробництва складних радіолокаційних систем для суднобудівної промисловості СРСР. Спеціалізується на виробництві високотехнологічної медичної апаратури, зокрема апаратів ШВЛ ("БРИЗ"), стерилізаторів, медичного обладнання та спеціальних медичних меблів. Виробництво медичної апаратури сертифіковане.

Завод увійшов до складу "Укроборонпрому" в 2010 році зі створенням держконцерну, а в листопаді 2011 року було порушено справу про його банкрутство за ініціативою підрозділу "Київенерго".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182343
 
 
 Топ коментарі
 
По его словам, после объявления карантина предприятие экстренно переориентировало производство - А до объявления карантина нельзя было переориентировать??? Как минимум уже месяц, после шоу в Санжар рассказывали что все прекрасно, всем обеспечены...
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коронавірус вже декілька місяців лютує, - чого так спішити?)
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те кто живет на позняках, знает насколько ничтожно выглядит завод "буревесник". там лет 8 вообще люди не появлялись. внутри, все ветхое и уже пришедшее в негодность после стольких лет простоя. теперь вопрос: как эти придурки там собираются производить, а самое главное, кто будет производить если персонала нету? лучше б у наема и лещенко выгнали с работы, а на их годичную зарплату накупили апаратов.
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Что, неужели еще не все промпредприятия в ТЦ переделали? Дебилы...
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Мустафа, меня волнует вопрос:

Что думает Оборонпром насчет презервативов для многих и многих Новых Санжар ?
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коронавірус вже декілька місяців лютує, - чого так спішити?)
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вы предлагаете продолжить хайп в Санжарах ?

интересная ЗЕльоная фишечка
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По его словам, после объявления карантина предприятие экстренно переориентировало производство - А до объявления карантина нельзя было переориентировать??? Как минимум уже месяц, после шоу в Санжар рассказывали что все прекрасно, всем обеспечены...
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комплексов так и не сделали..зато по маскам отчитаются...фееричные идиоты....
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те кто живет на позняках, знает насколько ничтожно выглядит завод "буревесник". там лет 8 вообще люди не появлялись. внутри, все ветхое и уже пришедшее в негодность после стольких лет простоя. теперь вопрос: как эти придурки там собираются производить, а самое главное, кто будет производить если персонала нету? лучше б у наема и лещенко выгнали с работы, а на их годичную зарплату накупили апаратов.
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Это точно! Что то не орут как при Порохе про зраду и вопросов не задают где дел мародер радуцкий и земляки маски 10 миллионов.Собираются выпускать 100000 тысяч в месяц,это надо сколько лет,что бы навыпускать 10 миллионов?
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Опа ча! Таки можем делать? И не только рапс?
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А кто ответит почему этого не было сделано в январе и где делись 10 миллионов масок?
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
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