 Зеленський підписав два закони про спрощення закупівель ліків

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Президент підписав закон № 2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель в сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету". У графі про дату і стан проходження закону зазначено, що він повернутий з підписом Президента 18 березня 2020 року.

Серед іншого документ передбачає створення стратегічної закупівельної організації, яка повинна забезпечувати ефективні закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету.

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Крім того, Президент підписав закон №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель в сфері охорони здоров'я".

Закон створює основи залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету. Міністерство охорони здоров'я України залишається при цьому головним розпорядником бюджетних коштів.