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Все про:закон (871) Зеленський (4839) ліки (343) закупівлі (163)

 Зеленський підписав два закони про спрощення закупівель ліків

Президент Володимир Зеленський 18 березня підписав два закони про спрощення закупівель ліків.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Президент підписав закон № 2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель в сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету". У графі про дату і стан проходження закону зазначено, що він повернутий з підписом Президента 18 березня 2020 року.

Серед іншого документ передбачає створення стратегічної закупівельної організації, яка повинна забезпечувати ефективні закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету.

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Крім того, Президент підписав закон №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель в сфері охорони здоров'я".

Закон створює основи залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету. Міністерство охорони здоров'я України залишається при цьому головним розпорядником бюджетних коштів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182339
 
 
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Надо надеятся, что все эти деяния разрушат коронавирус, потому что когда людям нечего будет жрать, потому что нечем и негде будет зарабатывать - начнутся голодные бунты.
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Смотрю на фото на заставке, и вижу мучительное усилие с целью убедить зрителей, что ОНО понимает, что именно там написано...
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В общем, правительство ввело план "А", но имеет и план "Б". Если первый все уже увидели, то второй - на экстренный случай. Чтобы все были в курсе, рояль уже приготовлен.
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Та тут інше питання... Що там із вбивством Еріки?
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То було "помутнєніє сознанія"... У "Блазня" - "роздвоєння особистості" ... "Моніка", як більш дієва та агресивна, вбила "Еріку", як Каїн - Авеля...
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Верни Супрун на место, и проблем с закупками не будет.
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