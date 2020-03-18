 Зеленський підписав Закон про протидію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, документ було повернуто в Раду з підписом президента 18 березня.
Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
За ухвалення законопроєкту №3219 в цілому проголосували 344 народні депутати.
Закон передбачає створення правої підстави для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів щодо запобігання та лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:
- проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом України "Про державні закупівлі", 100-відсоткову передоплату за такі товари, роботи і послуги, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), контроль з боку Кабміну щодо цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значимі товари. Такі норми матимуть тимчасовий характер і діятимуть 3 місяці;
- комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину і обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: можливість роботи вдома для працівників, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їхньою згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, установ, підприємств, установ, організацій, зокрема, прийому і обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов'язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни); зарахування юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин; продовження термінів отримання та надання адміністративних та інших послуг; заборона на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності.
Закон містить доручення уряду в тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах з ліквідації коронавірусної інфекції (COVID-19) в розмірі до 200% заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню хвороби, до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.
Зміни також торкнуться Кримінального кодексу України. Передбачається введення адміністративної відповідальності за самовільне залишення місця обсервації або карантину людиною, яка може бути інфікована коронавірусом, а також підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Встановлення адміністративної відповідальності за неоприлюднення інформації про проведені відповідно до цього закону публічні закупівлі.
Так, у тексті документа зазначено, що ст.325 КК України трактується таким чином, що за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-54 тис. грн. - Ред.), арешту терміном на 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на 3 роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби. До переліку таких захворювань додадуть і коронавірус COVID-19.
Якщо ж порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб - порушник може отримати тюремний термін від 5 до 8 років.
Теперь заработают на штрафах водителей .
Барыги это неизлечимо..........................................
Эти маски не имеют никакого смысла.
Ну, оденьте детскую, в виде зайчика или лисички, раз так хочется.
Или Микки-Муса - и можете смело идти в президенты.
Естественно имеют, если маску носит носитель вируса, а не лазит без маски и чихает при этом на здоровых. Уже хорошо и уже понижает вероятность подцепить.
Так шта, смысл носить и требовать носить всех маски, лучше с мембраной, таки есть.
Как и сантизайтеры для рук, мытье рук не менее 20 секунд и т.д. Плюс не прикасаться непродезинфицированными руками до лица, глаз, всех слизистых.
И, вообще, все в общественном транспорте сейчас должны быть в масках. Без масок пребывание сейчас среди толп народа- это дикость. Молодежи, конечно пофигу, в большинстве своем она пересет все на ногах и даже не поморщится, но при этом позаражает кучу пожилых, 10-15 процентов которых в случае заболевания, отправится на тот свет.
Аж все 85 человек зараженных коронавирусом в штате Виктория, Австралия.
Правда, непонятно, как они оказались в обшественном транспорте, если они в карантине.
Возможно, их занесло ветром.
Но, поскольку масок в Австралии нет в продаже с начала февраля (их выгребли китайцы родственникам в Китай), то лучше надеть на нос женский лифчик: и полезно, и окружающим приятно.
Просто перестать кашлять.
В Киеве ожидаемый дурдом. Народу кучи. Уехать сложно. В транспорт набивается масса людей. Отличный карантин и борьба с распространением инфекции. Народ в недоумении зачем было закрывать метро ? Не задавайте вопросов.
Автобусная остановка Зато в метро не заразятся !!!
Создаётся устойчивое мнение, что пианист борется не против пандемии, а совсем наоборот !
зараз в маршрутках, скупчення на зупинках, та ще й без масок- це 100 % гарантiя миттєвого розповсюдження iнфекцii.
Их вы можете получить у Радуцкого
-Поєзд стой, раз-два!
Заборонити - то найлегше, а от забезпечити виконання - то потребує зусиль. Але керманичам теє до дупи - вони просто будуть карать, а ви, мудрий нарід, робіть що хочете для виконання заборон, якщо немає бажання бути покараним. Совок в чистому вигляді
Майже всі нові випадки коронавірусу в Україні - ті хто приїхав.
Нащо це треба країні з такою не існуючою медичною системою? Їм скоріше допоможуть за кордоном, якщо вони цього не розуміють.
Коли в країні купівлі одного ІВЛ робить національнц новину, то я б подумав три рази чи повертатись додому чи ні.
Якщо є можливість залишатись за кордоном кілька місяців - залишайтесь краще там. Моя персональна думка.
Короновирус!!! Стой!! Раз, два!