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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

У перший день припинення роботи столичного метро на зупинках громадського транспорту утворилися черги людей, які не поміщаються в переповнені автобуси і маршрутки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, реалії серйозно відрізняються від кабінетних розмов чиновників про різні заборони. Наприклад, так відбувається проїзд в громадському транспорті - без масок і обмежень у кількості пасажирів", - йдеться в коментарі "Києва Оперативного" до опублікованих фото.

При цьому, як наголошується, в більшості випадків люди кажуть, що готові не порушувати правил, тільки якщо б створили такі умови (видав маски, збільшив кількість наземного транспорту тощо), а не просто почали забороняти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега. КАРТА

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Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 02
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 03
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 04
Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві близько 200 апаратів штучної вентиляції легенів, - КМДА

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Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок 07
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Фото - Транспорт Києва/FB 

Нагадаємо, з учорашнього дня в зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182334
 
   
 Топ коментарі
 
Зробили навпаки амаргедон..
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Вагонах метро в час пик, последние пару дней была плотность людей в 10 раз меньше, чем в этих маршрутках, меро стабильно проветтривается и дизенфицируется.

Ну 73% мрази, расскажите почему метро опаснее во этого зеленого колапса?
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Потому что идиотов нельзя ставить во главе страны. Вам известно, чтобы где либо кроме нашей страны из-за коронавируса закрыли метро?
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щось в Україні замало хворих поки,

треба їх швиденько збільшити
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Я смотрю, Зеленский стоит и лично контролирует, чтоб было по 10 человек и в масках.
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добре, якщо він взагалі розуміє, що відбувається.
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Гадаю, цей "карантин" протримається з тиждень, не більше. А потім почнуться масові заворушення.
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В Одессе мало людей на улицах. Машин тоже не очень много. Но люди все без масок. Открыты кавьярни, банки, магазины продуктов, даже ломбард видела открыты двери Но такого абзаца и столпотворения нет. Киевляне, берегите себя. Не шастайте по улицам без необходимости. В столице находится цвет нации. Нам нельзя заболеть на радость кацапне. Что вы творите?
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цвіт нації давно пересилився в передмістя Києва. В Києві більше провінціали, які дуже гордяться, що вони в столиці і гордо називають передмістя Києва селом
а щодо масок - так їх скупили та вивезли. А зараз кажуть - вдягайте маски.
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Реальність - вона така, зовсім не слухається маразматичних вказівок та понтів типу "даю вам двацать чітирі часа на ісполнєніє"...
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Заїжджав на СТО. Класний автомеханік, сирієць, пожартував "я вночі буду таксувати". Колеги накинулися на нього "завтра тебе не пустимо в бокс!". Він сказав "а я буду таксувати у військовій масці. Такій як слон. Забув як називається".
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Да уж, даже последний даун в курсе что от скопления людей будет только хуже, а у нас там сидят не такие уже и дауны. Видимо это целенаправленно, устроить тут вымирание по указу из кремля.
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Зелекторат все равно ничему не учится. После клоуна выберут шофера или повара или вообще певичку. Селяви.
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команда зєлєбариг заробляє на коронавірусі...Радуцький продав 990 тон масок, створивши штучний дефіцит, - це таке "піклування" про українців цих зєлєублюдків
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