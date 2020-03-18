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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1252) COVID-19 (1125) коронавірус (19)

 На 18 березня в Україні підтверджено 14 випадків COVID-19, два з них - летальні, за добу надійшла 41 підозра, - МОЗ

Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область - 10 (1 летальний), Київська область - 3, Житомирська - 1 (летальний).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.

Упродовж 17 березня до Центру надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька 3, Дніпропетровська 5, Донецька 3, Закарпатська 3, Івано-Франківська 3, Київ 14, Миколаївська 1, Рівненська 2, Сумська 2, Тернопільська 2, Херсонська 1, Черкаська 1, Чернівецька 1).

Загалом від початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182332
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленый дебил окончательно добил Киев, Харьков и Днепр! Закрытие метро привело к переполненным маршруткам , трамваям и автобусам. Завтра количество зараженных в этих городах вырастет в сотни раз. Все смерти на Судьбах Зеленского и тех, кто за него голосовал.
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
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Они сейчас задействовали всю свою зе-ботоферму на максимум, потому что рейтинг бубочки летит в тартарары
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Лол, зебильные боты к каждой новости приплетают Порошенко. Уже год прошел, а ватные чмошники все никак не уймутся. Никак не доходит до них, что теперь за все отвечает Зеленский.
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Правительство приложит все усилия для их увеличения.
Первое - закрыв метро.
Сейчас думают над следующим шагом
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А вот Порошенко сбежал со своей виллы в Испании от короновируса. Он под обсервацией?
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Лол, зебильные боты к каждой новости приплетают Порошенко. Уже год прошел, а ватные чмошники все никак не уймутся. Никак не доходит до них, что теперь за все отвечает Зеленский.
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Они сейчас задействовали всю свою зе-ботоферму на максимум, потому что рейтинг бубочки летит в тартарары
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Зеленый дебил окончательно добил Киев, Харьков и Днепр! Закрытие метро привело к переполненным маршруткам , трамваям и автобусам. Завтра количество зараженных в этих городах вырастет в сотни раз. Все смерти на Судьбах Зеленского и тех, кто за него голосовал.
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
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В магазинах теж повно людей,бо ********* позакривали базари.
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На открытом воздухе возможность заражения минимальна.
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14 на подозрении в Киеве. В городе дефакто 7млн человек, метро закрыто, в транспорте дикая давка, остановки забиты, борта с красной зоны садятся в Борисполе без какого либо карантина!

Давай-те расскажите, что зеленые мрази специально не создают идеальные условия для распространения заразы
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Да уж...из 14 зараженных 2 умерло..
Смертность 14 процентов...Украина при зеленом стаде впереди планеты всей..
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В Украине очень мало тестов, потому что зебиловласть не позаботилась заранее о их закупке
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Зебілам тести не потрібні їх вірус не бере.
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Не переживайте. Завтра их будет 214 потом, 500 и т.д. Будет расти в геометрической прогрессии. Слава зеленскому
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Кацапы, вы - необучаемые простейшие с самолайками.
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Даруйте пані Маркова, зрабила помилку, недогледіла.
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интересно, а как врачам, медсестрам, пожарникам,полицейским, продавцам в продук.магазины и.т.д. доехать на работу.... Дебилы кто метро закрыл, нигде в мире метро не закрывали т.к. там проще и легче проводить дезинфекцию и контролировать пасажиро поток (ограничение по времени, закрытие в определенные часы на дезинфекцию, сокращение интервала между поездами и т.д. выдавать маски в метро всем пасажирам бесплатно как заграницей и т.д.)
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интересно, а как врачам, медсестрам, пожарникам,полицейским, продавцам в продук.магазины и.т.д. доехать на работу.... Дебилы кто метро закрыл, нигде в мире метро не закрывали т.к. там проще и легче проводить дезинфекцию и контролировать пасажиро поток (ограничение по времени, закрытие в определенные часы на дезинфекцию, сокращение интервала между поездами и т.д. выдавать маски в метро всем пасажирам бесплатно как заграницей и т.д.)
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а що Ви хотiли?
при владi вiслюк та придуркуватi авантюристи, дiлетанти та iнфантили, що доб'ють Україну.








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Количество больных увеличивается? Давайте побольше людей со всего мира свозите в страну!! Чем больше **** зеленая свезет, тем больше будет заболевших...
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без гастарбайтерiв бiльшiсть роками би жерла трiски.
справа не в гастарбайтерах. а в недолугiй владi вiслюка та його квартальноi шобли.
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зачем было делать показуху с санжарами? а остальных просто привозить тысячами и не помещать на 2 недели на карантин! популисты и бездари у власти! На 18 березня в Україні підтверджено 14 випадків COVID-19, два з них - летальні, за добу надійшла 41 підозра, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7283
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