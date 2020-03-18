 На 18 березня в Україні підтверджено 14 випадків COVID-19, два з них - летальні, за добу надійшла 41 підозра, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.
Упродовж 17 березня до Центру надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька 3, Дніпропетровська 5, Донецька 3, Закарпатська 3, Івано-Франківська 3, Київ 14, Миколаївська 1, Рівненська 2, Сумська 2, Тернопільська 2, Херсонська 1, Черкаська 1, Чернівецька 1).
Загалом від початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.
Первое - закрыв метро.
Сейчас думают над следующим шагом
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
Давай-те расскажите, что зеленые мрази специально не создают идеальные условия для распространения заразы
Смертность 14 процентов...Украина при зеленом стаде впереди планеты всей..
при владi вiслюк та придуркуватi авантюристи, дiлетанти та iнфантили, що доб'ють Україну.
справа не в гастарбайтерах. а в недолугiй владi вiслюка та його квартальноi шобли.