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Все про:Білорусь (957) COVID-19 (1125)

 Ознаки COVID-19 у Білорусі мають 9 осіб, у 37 - немає проявів

МОЗ Білорусі повідомляє, що на контролі зараз 37 осіб з позитивними лабораторними тестами, але без клінічних проявів хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Сьогодні в Білорусі клінічні ознаки коронавірусної інфекції COVID-19 мають дев'ять пацієнтів, тобто, по суті, зараз хворіють дев'ять осіб", - зазначили в МОЗ.

Також на контролі зараз 37 осіб з позитивними лабораторними тестами, але без клінічних проявів хвороби. До того ж чотири останні випадки - привізні: з Іспанії, Франції, Німеччини та Санкт-Петербурга (виявлені на санітарно-карантинних пунктах). Контрольні заходи на кордоні і в місцях проживання громадян Білорусі, які повернулися з-за кордону, дозволили їх своєчасно виявити та ізолювати.

У МОЗ Білорусі додали, що з усіх випадків, коли було виявлено РНК коронавірусу, 17 - завезені, решта - пацієнти першого рівня передачі вірусу.

На сьогодні вилікувані і виписані п'ять пацієнтів. Ще трьом проводиться повторне лабораторне обстеження, вони готуються до виписки найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ збожеволів від коронавірусу. Навіть "рідна Росія закрила кордон із Білоруссю", - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182329
 
 
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Переживаю за Литвина, совкові пенси дуже вразливі.
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Спасибо друг. Затарился всеми необходимыми крупами, чаем -кофе, маски.-таблетки и валю на дачу. Года через два вылезу, посмотрю, что тут будет.
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судя по заголовку... в Белоруси, население составляет 46 человек
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