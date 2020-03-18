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 У Донецькій області 9 підозр на коронавірус, - ОДА

У Донецькій області дев'ятьох людей перевіряють на коронавірусну інфекцію, нині сім біологічних матеріалів пацієнтів перебувають у лабораторії Києва.

Як повідомив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, в області на сьогодні 9 підозр на коронавірусну інфекцію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"5 підозр у Маріуполі, 2 підозри в Краматорську, 2 підозри в Слов'янську. Нині 7 біологічних матеріалів перебувають у лабораторії Києва, ще від двох осіб доставлять найближчим часом. Лікарі готові і надаватимуть всіляку допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Зі свого боку представники Пенсійного фонду області зазначили, що установи працюють у звичайному режимі, в приміщеннях проводиться санітарна обробка, подавати заяви і документи до Пенсійного фонду тепер можна в електронному варіанті не виходячи з дому, а виплати пенсій здійснюються своєчасно.

За словами директора Департаменту розвитку базових галузей промисловості Артема Литвинова, у Донецькій області перевезення понад 10 пасажирів в одному транспортному засобі заборонене.

Також в ОДА запевнили, що всі продовольчі магазини мають достатні запаси продуктів і поповнюються в повному обсязі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182327
 
 
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через месяц в лугандоне будет пусто и туда можно будет заходить...., даже без армии.....
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Потому шо руки надо мыть не 30 секунд, а 10 минут...
Ваш водоканал...
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Майорське точно закрили. Вранці на власні очі бачив порожню дорогу.
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