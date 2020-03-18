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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1297) карантин (311) Філатов (261)

 Філатов заявив про створення онлайн-платформи для доставки продуктів літнім людям у Дніпрі

У Дніпрі створюють онлайн-платформу, яка дозволить активістам різних організацій розвозити продукти людям похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Борис Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Незалежно від партійних і політичних уподобань, я обіцяю кожному, що готовий включати всіх в цю боротьбу. В умовах розвалу центральної влади, яка не дала місцевим громадам на боротьбу з епідемією ні копійки, а, навпаки, нас пограбувала - ми приймаємо будь-яку допомогу", - написав мер Дніпра.

Борис Філатов також додав, що відкритий до співпраці з усіма, хто готовий допомогти у протидії епідемії коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов розповів, як Дніпро готується протистояти коронавірусу

Нагадаємо, раніше Філатов повідомив, що в Дніпрі виділено 98 млн грн на заходи щодо запобігання епідемії коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182326
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля ещё только начал резвиться. Впереди такие события, что горбачёвская "перестройка" лёгким шоу покажется. Если эту зелёную плесень не остановить, конечно.
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Они стеняются признаться что то ли они трахнули козла, то ли их оттрахал козел
Філатов заявив про створення онлайн-платформи для доставки продуктів літнім людям у Дніпрі - Цензор.НЕТ 8188
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Ну что, зелебобы, "аби не Порох", "гiрше не буде" ?
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Зеля ещё только начал резвиться. Впереди такие события, что горбачёвская "перестройка" лёгким шоу покажется. Если эту зелёную плесень не остановить, конечно.
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Куда подевались все любители Квартала-95 с цензора ?
Неужели их всех в унитаз смыло ?
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Им сократили финансирование. За нынешнего утырка мазу тянут только за деньги.
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Они стеняются признаться что то ли они трахнули козла, то ли их оттрахал козел
Філатов заявив про створення онлайн-платформи для доставки продуктів літнім людям у Дніпрі - Цензор.НЕТ 8188
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Koзёл их трахает, теперь уже каждый день с инновациями.
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Если в Украине ещё остались патриоты, хотелось бы надеяться что в случае если границу Украины пересечёт хоть один БТР ВС РФ, вся зелёная банда будет немедленно нейтрализована. Любым методом.
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Твари зелупоные, когда вы уже висеть будете.
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Зелёные ублюдки это те, что будут кричать - "путин приди, путин введи".
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