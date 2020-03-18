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 Суспільство, За кордоном
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Все про:українці (1784) Чехія (304) евакуація (317) Перебийніс (27) COVID-19 (1125)

 Понад 3 тис. українців у Чехії зареєструвалися для евакуації на батьківщину, - посол Перебийніс

В українському посольстві в Празі зареєструвалися понад 3 тис. громадян України для евакуації. Найближчими днями вони повернуться додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив посол Євген Перебийніс.

"Понад 3000 громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд ухвалив рішення про встановлення карантину на всій території республіки з 16 до 24 березня.

Також читайте: Закрито кордони і зникли туристи. Уряд гарантує податкові пільги для малого бізнесу - карантин у Чехії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182325
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый опытный грибник, собирающий грибы знает:
одна бледная поганка может всю корзину грибов испортить.. Более 3 тыс. украинцев в Чехии зарегистрировались для эвакуации на родину, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 2012
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В Чехии все закрыто ,вот и остались без работы .Одно место в комнате стоит 4000 крон в месяц ,еда 3000 проезд 550 ,сигареты коробка 80 , водка120 .Вот и подсчитайте ,как им выжить . Отели не работают ,рестораны ,школы ,даже автозаводы Шкода закрыли :0( Вот и уезжают на Родину Украину . А чем они ,хуже русских ?Русские тоже своих граждан эвакуируют .Ну да ,ведь у нас поговорка НАША ХАТА З КРАЮ .Русские бы оборжались если бы правительство не помогло своим ,сказали бы что керосина не хватило вывезти.Правительство молодец
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Ну они там как бы в гостях. Если Вы приезжаете в гости, а хозяева заболевают - вам придётся возвращаться домой. примерно так же и тут
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Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?
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Это напоминает тот случай когда для коммунальщиков неожиданно пришла зима. Они надеялись что их пронесёт, а их уже выносят.
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в карантін усіх, не на самоїзоляцію.
Бо з таким рукожопим керівництвом, як зараз, країна через півроку перетворитсья на пустелю
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вернулось около 500 тыс.
Такое количество на карантин не посадишь.
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Каждый опытный грибник, собирающий грибы знает:
одна бледная поганка может всю корзину грибов испортить..
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Для тебя люди и грибы - одно и то же?
Ну, тогда, дружок, ты - поганка.
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человеческая жизнь самое ценное, и нельзя всех десятками тысяч
необдуманно, ради того, чтобы выглядеть в глазах добродеятелем,
а проще говоря - ради пиара, завозить в страну.. Думаешь Украина по все показателям
сильнее упакована и правильно подготовлена к противостоянию с этой заразой ?..
и люди для меня - это люди, никому не желаю зла, но делать, как делают наши власти,
это извини, просто - прффф ?...
И не надо иносказания понимать буквально.
Извини, если задел какие-то струны твоей души.
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чуваки и чувихи работают на панов, зарабатывают коруны, живут припеваючи, не платят налоги в укр бюджет, проклинают Украину и выбирают зе-идиота на выборах, теперь за счет нищих украинцев хотят вернутся на ненависную им родину. прикольно получается, ведь правда?
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Заробитчане с запада голосовали за Порошенко.
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А ты ,на кого работаешь .?На сера или мадам ,флажок ,то не украинский ;0)
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У нас китайцев нет, украинцев заразят "украинцы" которых гонят сраной метлой с "матушки" Европы.
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Ах какие Свидомые граждане...бросают эту загнивающую Европу и гей до нас!!! в лоно нашей Украины!!!
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Не понимаю -- чего им там не сидится? Медицина там лучше. Дороже? ну так и здесь не бесплатно.
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Ну они там как бы в гостях. Если Вы приезжаете в гости, а хозяева заболевают - вам придётся возвращаться домой. примерно так же и тут
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Наверное, ДА. Не исключено, что и там работы закрываются...
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там без страховки не примут у врача а ее у большинства заробитчан нет....
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Так и здесь страховки нет. Или они, коварные, заключили таки договоры с семейными врачами? Понад 3 тис. українців у Чехії зареєструвалися для евакуації на батьківщину, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 3156
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В Чехии все закрыто ,вот и остались без работы .Одно место в комнате стоит 4000 крон в месяц ,еда 3000 проезд 550 ,сигареты коробка 80 , водка120 .Вот и подсчитайте ,как им выжить . Отели не работают ,рестораны ,школы ,даже автозаводы Шкода закрыли :0( Вот и уезжают на Родину Украину . А чем они ,хуже русских ?Русские тоже своих граждан эвакуируют .Ну да ,ведь у нас поговорка НАША ХАТА З КРАЮ .Русские бы оборжались если бы правительство не помогло своим ,сказали бы что керосина не хватило вывезти.Правительство молодец
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Инна, не мечи бисер перед быдлом, не поймут.
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В Чехии все закрыто ,вот и остались без работы .Одно место в комнате стоит 4000 крон в месяц ,еда 3000 проезд 550 ,сигареты коробка 80 , водка120 .Вот и подсчитайте ,как им выжить . Отели не работают ,рестораны ,школы ,даже автозаводы Шкода закрыли :0( Вот и уезжают на Родину Украину . А чем они ,хуже русских ?Русские тоже своих граждан эвакуируют .Ну да ,ведь у нас поговорка НАША ХАТА З КРАЮ .Русские бы оборжались если бы правительство не помогло своим ,сказали бы что керосина не хватило вывезти.Правительство молодец
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Да нет не скраю у вас там эпидемия таких десяток нам страну скосят вот по этому вы нам не надо а руске своих не бросают только по телику а на войнах всё наоборот . Дутое вяличие дороже жизней своих граждан
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Славные заробищяне готовы убить целую страну ради малейшего шанса спасти себя . И это патриоты ? Седите там ...
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