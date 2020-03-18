 Понад 3 тис. українців у Чехії зареєструвалися для евакуації на батьківщину, - посол Перебийніс

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив посол Євген Перебийніс.
"Понад 3000 громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд ухвалив рішення про встановлення карантину на всій території республіки з 16 до 24 березня.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?
Бо з таким рукожопим керівництвом, як зараз, країна через півроку перетворитсья на пустелю
Такое количество на карантин не посадишь.
одна бледная поганка может всю корзину грибов испортить..
Ну, тогда, дружок, ты - поганка.
необдуманно, ради того, чтобы выглядеть в глазах добродеятелем,
а проще говоря - ради пиара, завозить в страну.. Думаешь Украина по все показателям
сильнее упакована и правильно подготовлена к противостоянию с этой заразой ?..
и люди для меня - это люди, никому не желаю зла, но делать, как делают наши власти,
это извини, просто - прффф ?...
И не надо иносказания понимать буквально.
Извини, если задел какие-то струны твоей души.