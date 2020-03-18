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 За кордоном
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Все про:Кремль (225) Пєсков (687) Путін (16449) Росія (26713) COVID-19 (1125)

 Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков

Співробітники Кремля здали тести на коронавірус. Крім цього, до Путіна не допустять журналістів, які нещодавно побували за кордоном.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство РИА "Новости".

"Так", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи здають тести на COVID-19 співробітники адміністрації президента.

У вівторок здали тест на коронавірус журналісти, які планують висвітлювати поїздку Путіна в окупований Крим 18 березня. Пєсков пояснив це запобіжними засобами.

Вранці на брифінгу Пєсков на тлі поширення коронавірусної інфекції попросив ЗМІ ретельно відбирати тих співробітників, які працюватимуть на заходах за участю глави держави, уникати делегування журналістів, які нещодавно побували за кордоном. Він зазначив, що для висвітлення одного з найближчих заходів президента були заявлені представники низки ЗМІ, які за останні два тижні бували за кордоном, зокрема в країнах з підвищеною небезпекою поширення коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін із дводенним візитом відвідає окупований Крим

У Кремлі вже близько тижня вимірюють температуру журналістам, які прийшли на заходи. У вівторок на вході в пресцентрі Кремля з'явився настінний дозатор з дезінфікуючим засобом для рук.

На сьогодні в Росії підтвердили 114 випадків зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182324
 
 
 Топ коментарі
 
там такое колличество двойников что можно не переживать Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков - Цензор.НЕТ 1739
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Якщо вірити, що лише 7% росіян умовно вважають Крим українським, то 130 млн мокшів очевидно додадуть гумусу для підвишення родючості грунтів Вєлікороссії.
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А Манька без коронавируса с приличніми ХВормами в услугу входит?
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или наоборот...сразу не найти... потом (при вскрытии)
а за это время...коронавирус прилепиться к вирусу с короной... от это было бы в идеале!! )))
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и ещё шоб лучшая долгожданная новость:
Х..ло слегло и занемогло,
Окончательно, надолго,
А скорее - навсегда.
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классно!... но там столько двойников-х.йлов... что сразу и не разберешь какое загнется
разве что всех...перекоронавирусить (оптом)))))
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Зеленый дебил окончательно добил Киев, Харьков и Днепр! Закрытие метро привело к переполненным маршруткам , трамваям и автобусам. Завтра количество зараженных в этих городах вырастет в сотни раз. Все смерти на Судьбах Зеленского и тех, кто за него голосовал.
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
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План в том чтобы создать в стране хаос, после чего попросить северо-восточных небратьев ввести четыре армии, которые уже наготове стоят на границе.
Кто такие "пейсатые соплеменники" ?
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добавьте к этому отмену даже пригородных (не говоря про внутриобластных) автобусов...
люди в шоке... очень многие из пригорода работают в городе ...и не у всех есть авто или работодатель сочувствующий)))
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У нас нема переповнених маршруток, тролейбусів і автобусів, їх теж відмінили.
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не-не...вот с этим не надо торопиться )))) пусть вирус там вцепиться основательно!!! ))))
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а шо делать???
есть конечно еще вариантик - перезаражать наших не наших ОПЗЖопников...и периодически отпускать их к х.лу на аудиенцию... тут два в одном - либо х.ло заразят, либо сами передохнут)))
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харашо шо кремль своевременно создал приличные запасы ******. скопытиться один, других будут выставлять
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рабам запоребриковым - советским аборигенам может и харашо
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Вирус вечером засыпает на лобке у Путина,
а утром просыпается на усах у Писькова.
Скрепное чудо..

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А чешется Навка. Интересный феномен. Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков - Цензор.НЕТ 1371
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Та ти Шо... Не дай бог сцаря-хуйла заразять... Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков - Цензор.НЕТ 1697
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там такое колличество двойников что можно не переживать
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не ну странно, проверяет на меньшое зло и поддерживает куда опаснеишего и смертельного.
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В рю коронавируса нет, за исключением *******.
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Ну хоть какая-то польза от коронавируса будет.
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тю..пенсионеров конечно - они в группе риска первые )))) и ответить не смогут )))
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Поговаривают что его или убили уже или инсульт.
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Коронавирус ставит под угрозу мировую экономику. Поэтому в Совете Федерации РФ полагают, что падение цен на нефть диктует необходимость отменить все санкции, кроме объявленных ООН.

Об этом в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.

https://strana.ua/news/255588-v-sovete-federatsii-rf-schitajut-chto-iz-za-koronavirusa-nado-snjat-sanktsii.html
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компенсація за крим донецк..граница по воронеж а там подивимось..
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а на сіфіліс проверяли...вожди скотобазі завжди ім хворіли..
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кажуть у ***** на рогах корона виросла..від того так і вірус назвали..
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похоже зреет в рабсее "коронаопереворот"..плять ,не всем ндравится идея рашистской Валюши - НЛО ударенной по башке ,,,
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***** уже старое, может всем повезет и оно сдохнет.
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Вы там обнуленного(перепрошитого,до заводских настроек)-берегите,ему еще В Гаагу. Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8170
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Ждем с нетерпением хороших новостей...а ОПЗЖ что зря ездили???
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«КАК ******** РОССИЮ»
Автор: группенфюрер Стерх В.В.
Москва. Изд. «Гитлерюгенд», ул. Степана Бандеры,20
2020г. 180стр. Цена-1трлн. Руб.
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да, пишут что у него резко ухудшилось здоровье, а оно планирует жить до 2036.. сказочный Хублот.. нет слов
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Этого нельзя допустить! ,В.В. ***** -безсмертен,иначе великая расея может околеть. Господи,сделай по справедливости,кто и чего заслужил,воздай по им заслугам.
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лаптеногие мрут в лаптестане от вируса аки мухи, токо пуйло приказал писать в СМИ шо это ОРВИ у них, шоб паники не было, но это никого не спасёт в дальнейшем...
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