 Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство РИА "Новости".
"Так", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи здають тести на COVID-19 співробітники адміністрації президента.
У вівторок здали тест на коронавірус журналісти, які планують висвітлювати поїздку Путіна в окупований Крим 18 березня. Пєсков пояснив це запобіжними засобами.
Вранці на брифінгу Пєсков на тлі поширення коронавірусної інфекції попросив ЗМІ ретельно відбирати тих співробітників, які працюватимуть на заходах за участю глави держави, уникати делегування журналістів, які нещодавно побували за кордоном. Він зазначив, що для висвітлення одного з найближчих заходів президента були заявлені представники низки ЗМІ, які за останні два тижні бували за кордоном, зокрема в країнах з підвищеною небезпекою поширення коронавірусної інфекції.
У Кремлі вже близько тижня вимірюють температуру журналістам, які прийшли на заходи. У вівторок на вході в пресцентрі Кремля з'явився настінний дозатор з дезінфікуючим засобом для рук.
На сьогодні в Росії підтвердили 114 випадків зараження коронавірусом.
а за это время...коронавирус прилепиться к вирусу с короной... от это было бы в идеале!! )))
Х..ло слегло и занемогло,
Окончательно, надолго,
А скорее - навсегда.
разве что всех...перекоронавирусить (оптом)))))
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
Кто такие "пейсатые соплеменники" ?
люди в шоке... очень многие из пригорода работают в городе ...и не у всех есть авто или работодатель сочувствующий)))
есть конечно еще вариантик - перезаражать
нашихне наших ОПЗЖопников...и периодически отпускать их к х.лу на аудиенцию... тут два в одном - либо х.ло заразят, либо сами передохнут)))
а утром просыпается на усах у Писькова.
Скрепное чудо..
Об этом в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.
"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.
https://strana.ua/news/255588-v-sovete-federatsii-rf-schitajut-chto-iz-za-koronavirusa-nado-snjat-sanktsii.html
Автор: группенфюрер Стерх В.В.
Москва. Изд. «Гитлерюгенд», ул. Степана Бандеры,20
2020г. 180стр. Цена-1трлн. Руб.