 Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство РИА "Новости".

"Так", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи здають тести на COVID-19 співробітники адміністрації президента.

У вівторок здали тест на коронавірус журналісти, які планують висвітлювати поїздку Путіна в окупований Крим 18 березня. Пєсков пояснив це запобіжними засобами.

Вранці на брифінгу Пєсков на тлі поширення коронавірусної інфекції попросив ЗМІ ретельно відбирати тих співробітників, які працюватимуть на заходах за участю глави держави, уникати делегування журналістів, які нещодавно побували за кордоном. Він зазначив, що для висвітлення одного з найближчих заходів президента були заявлені представники низки ЗМІ, які за останні два тижні бували за кордоном, зокрема в країнах з підвищеною небезпекою поширення коронавірусної інфекції.

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У Кремлі вже близько тижня вимірюють температуру журналістам, які прийшли на заходи. У вівторок на вході в пресцентрі Кремля з'явився настінний дозатор з дезінфікуючим засобом для рук.

На сьогодні в Росії підтвердили 114 випадків зараження коронавірусом.