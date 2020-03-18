 Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов написав у себе на сторінці в фейсбук.

"Апарат вже доправлено в Одеську інфекційну лікарню...Це були найскладніші пошуки в моєму житті", - зазначив Максим Степанов.

Зазначимо, знайти це обладнання вийшло поки тільки у нього. Зараз у всьому світі це є першою необхідністю для важких пацієнтів з COVID-19. Лікарні шикуються в чергу за ШВЛ, а виробники не встигають задовольняти замовлення. При цьому, без ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавірусу просто неможливо.

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Максим Степанов додав, що "із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша". І звернувся до друзів і фоловерів по допомогу.

"Друзі, не проходьте повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників або постачальників, приєднуйтесь", - написав колишній голова Одеської ОДА Степанов.

Зазначимо, що на весь регіон, в наявності є зараз лише 136 апаратів ШВЛ. Волонтери б'ють на сполох і називають це катастрофою. Така ж ситуація і з одноразовими костюмами біозахисту - на цей момент їх 150 - за добової потреби в 7600 штук.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що Кабмін повинен вжити термінових заходів для порятунку економіки.