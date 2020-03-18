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 Суспільство
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Все про:Одеса (2404) Степанов Максим (99) COVID-19 (1125) коронавірус (19)

 Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Ексгубернатор Одеської області Максим Степанов передав апарат штучної вентиляції легенів SV Aura Profi інфекційній лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов написав у себе на сторінці в фейсбук.

"Апарат вже доправлено в Одеську інфекційну лікарню...Це були найскладніші пошуки в моєму житті", - зазначив Максим Степанов.

Зазначимо, знайти це обладнання вийшло поки тільки у нього. Зараз у всьому світі це є першою необхідністю для важких пацієнтів з COVID-19. Лікарні шикуються в чергу за ШВЛ, а виробники не встигають задовольняти замовлення. При цьому, без ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавірусу просто неможливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні катастрофічно не готові. Скоро буде дуже багато роботи, знадобиться будь-яка допомога, - бізнесмен Ставніцер про зустріч із Зеленським щодо коронавірусу

Максим Степанов додав, що "із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша". І звернувся до друзів і фоловерів по допомогу.

"Друзі, не проходьте повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників або постачальників, приєднуйтесь", - написав колишній голова Одеської ОДА Степанов.

Зазначимо, що на весь регіон, в наявності є зараз лише 136 апаратів ШВЛ. Волонтери б'ють на сполох і називають це катастрофою. Така ж ситуація і з одноразовими костюмами біозахисту - на цей момент їх 150 - за добової потреби в 7600 штук.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що Кабмін повинен вжити термінових заходів для порятунку економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182323
 
   
 Топ коментарі
 
Когда же наконец будет новость о том, как Порошенко помог Украине в борьбе с коронавирусом? Хоть бы десяток аппаратов ИВЛ закупил, стыдно ему отсиживаться в стороне после "реформы Супрун".
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Казалось бы, уже год как зебилы свергли хунту-барыгу на выборах, убрали доктор-смерть, ведь все должно уже наладится - конец эпохи бедности длящийся уже год, без остановки. Но зебилу опять наклали в штаны, понимаешь ли)
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Когда же наконец будет новость о том, как Порошенко помог Украине в борьбе с коронавирусом? Хоть бы десяток аппаратов ИВЛ закупил, стыдно ему отсиживаться в стороне после "реформы Супрун".
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батько нації вважає - зарано. Як шоломи з броніками у 2014-му "купляв" добровольцям
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Всего миллион гривен - а сколько жизней спасет.
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Казалось бы, уже год как зебилы свергли хунту-барыгу на выборах, убрали доктор-смерть, ведь все должно уже наладится - конец эпохи бедности длящийся уже год, без остановки. Но зебилу опять наклали в штаны, понимаешь ли)
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Може в Радуцького купить? У зеленого крисюка на офшорах з 2014 року таж не мало наховано. Воно гнида
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Молодец
Вот каждый депутат Рады мог бы купить по аппарату
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Если у кого есть время не пожалеете когда посмотрите фильм ..Заражение.. 2011 года ..Филь в точности описывает то что сейчас происходит ..Как его я рагше не смотрел там даже Мет Деймон играет
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люди копируют поведение из фильмов. Вот что значит воспитание Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ - Цензор.НЕТ 3083
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Чим закінчився фільм?
Коронавірус перемогли ?
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ОДИН????

я в ауте! эти мрази набили себе карманы за счет украинцев, имеют десятки, сотни миллионов ДОЛЛАРОВ! и такая вот помощь!
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Можно третину бентдей та ферарей в великих мвстах продати і купити 1000 ІВЛ
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