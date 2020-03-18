 Під час карантину дільничні поліцейські відвідуватимуть літніх людей, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на нараді з керівниками структурних та територіальних підрозділів щодо організації роботи патрульної поліції і поліції превенції.

"Поліцейські підрозділів превенції, зокрема дільничні та працівники секторів реагування патрульної поліції здійснюватимуть обхід місць проживання людей похилого віку, людей з інвалідністю, осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, аби встановити, хто потребує допомоги та соціального патронажу", - повідомив він.

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Фацевич підкреслив, що виконання завдань із забезпечення безпеки заходів здійснюється виключно в засобах індивідуального захисту.

Під час наради йшлося також про необхідність обмеження прийому громадян у підрозділах поліції, зокрема щодо надання адміністративних чи інших поліцейських послуг. У зв’язку з цим прийом звернень та запитів здійснюватиметься виключно з використанням телекомунікаційних засобів та поштових відправлень.