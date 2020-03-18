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 Суспільство
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 Під час карантину дільничні поліцейські відвідуватимуть літніх людей, - Нацполіція

В умовах карантину дільничні поліцейські будуть відвідувати людей з інвалідністю, а також літніх людей, щоб встановити, хто з них потребує допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на нараді з керівниками структурних та територіальних підрозділів щодо організації роботи патрульної поліції і поліції превенції.

"Поліцейські підрозділів превенції, зокрема дільничні та працівники секторів реагування патрульної поліції здійснюватимуть обхід місць проживання людей похилого віку, людей з інвалідністю, осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, аби встановити, хто потребує допомоги та соціального патронажу", - повідомив він.

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Фацевич підкреслив, що виконання завдань із забезпечення безпеки заходів здійснюється виключно в засобах індивідуального захисту.

Під час наради йшлося також про необхідність обмеження прийому громадян у підрозділах поліції, зокрема щодо надання адміністративних чи інших поліцейських послуг. У зв’язку з цим прийом звернень та запитів здійснюватиметься виключно з використанням телекомунікаційних засобів та поштових відправлень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182321
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж сколько один больной мусор управится народа заразить? Во время карантина участковые полицейские будут навещать пожилых людей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8932
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Клоуны зеленые...
А в селах как? Где один учасковый на десяток сел...и тысячи пожилых людей..
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Моніторінг одінокіх пєнсов.
Разумно.
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С квартирками в собственности.
Или подписываете дарственную на квартину - или добро пожаловать в карантин.
Разумно.
Столь же разумно, как и то, что сеть рептилоидных супермакетов отвела время с 7 до 9 (или 8) утра только для закупки продуктами пенсов. Когда же еще этих старых дураков, закупающихся у рептилоидов, еще в карантин и повязать, как не в супермаркете, ну не работяющих же молодых людей, те морды лица могут рептилоидам разбить. А так достаточно сказать: среди покупателей супермаркета в такое то время был обнаружен зараженный, пенсы в опаснотЕ и всех пенсов павязать.
Удобно.
Перевозить можно в рефриджераторе.
Тоже удобно.
С работающими то опаснее.
Те могут не только побить, но и побить до смерти.
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Эй, сявка рептилоидная, передай по начальству, чтобы придумали в методичке что-нибудь вам поумнее.
Плохо работаешь.
Старайся, расти над собой.
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Все ты нас раскусил, мы ставим тебя на карандаш. Теперь будем насылать на тебя несчастья пока ты не покаишься и не будешь нам поклонятся. С 18:08 начнется наша программа и ты будешь каждый день все больше и больше событий которые с тобой происходят по нашей воле.
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Клоуны зеленые...
А в селах как? Где один учасковый на десяток сел...и тысячи пожилых людей..
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оно придумает и это главное, а как там будет само рассосется.
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А села то зачем?
Там дома сколько стоят?
Если дорогие - то имеет смысл, а если дешевые - то зачем напрягаться?
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Это ж сколько один больной мусор управится народа заразить?
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на фига? заразить???
а где социальные службы? медики? семейные врачи? они будут хулиганов ганять и бандитов и воров ловить????
ой ну зафигом эта показуха???
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- Добрый день, у вас есть коронавирус ?
- Нет.
- Теперь будет.
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и зачем, чтобы заразить пожилых людей?
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Методы профилактики
Вирус боится высоких температур
Горячий чай ПОЧАЩЕ, грог Горячий
Вещи на электробаиареи прогревать
Мыть руки горячей водой
Полоскать горло после улицы( можно водкой , но выплевывать)😁
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И кабмин мог бы организовать продажу технического спирта для дезинфекции
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Ещё хорошо 70 процентный самогон- так шо зря дома не сидите , а самогон гоните 😂😂😂
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Вот здравая мысль.
Что зря время то тратить.
И сам занят, и польза.
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В условиях карантина участковые полицейские будут навещать людей с инвалидностью, а также пожилых людей, чтобы установить, кто из них нуждается в помощи - ждем с нетерпением.
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Під час карантину дільничні поліцейські відвідуватимуть літніх людей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4440

Прально-прально! Надо разносить заразу по старикам. В коллективе-то и белеть легче.

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Хотите избежать, чтобы население громило супермаркеты?
Вводите карточную систему на необходимые продукты питания и предметы гигиены.
Это называется rationing.
Ничего придумывать не надо, все придумано до вас.
Британией, во 2-ю мировую войну.
Те товары, поставка которых была гарантирована, вводились карточки.
Те товары, поставка которых не могла быть гарантирована, распеределялись по системе баллов (points).
Ограничение покупок в одни руки, введеное сейчас супермакетами - это не рашионинг, это профанация, надувательсво, ТУФТА.
Один человек, да еще по знакомству, как работник супермаркета, может сделать неограниченное число транзакций в день в одном супермакете, не говоря уже о нескольких (особенно если он, как работник, знает часы завоза).
Карточная система позваляет избежать массовых нарушений.
Сейчас (пока) телезками в супермаркетах давят старушек.
Дождетесь, что будут давить нац гвардейцев.
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Им лишь бы свою прямую работу не выполнять. На это социальные службы есть.
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Правильно. Це функції соціальних служб, у яких ці люди на обліку. Навряд це ініциатива самого Фацевича, "згори" спустили вказівку.
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Ети пьяные менты всех стариков зарязят б-дь до чего пи-кая зелёная власть
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