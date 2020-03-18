 Під час карантину дільничні поліцейські відвідуватимуть літніх людей, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на нараді з керівниками структурних та територіальних підрозділів щодо організації роботи патрульної поліції і поліції превенції.
"Поліцейські підрозділів превенції, зокрема дільничні та працівники секторів реагування патрульної поліції здійснюватимуть обхід місць проживання людей похилого віку, людей з інвалідністю, осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, аби встановити, хто потребує допомоги та соціального патронажу", - повідомив він.
Фацевич підкреслив, що виконання завдань із забезпечення безпеки заходів здійснюється виключно в засобах індивідуального захисту.
Під час наради йшлося також про необхідність обмеження прийому громадян у підрозділах поліції, зокрема щодо надання адміністративних чи інших поліцейських послуг. У зв’язку з цим прийом звернень та запитів здійснюватиметься виключно з використанням телекомунікаційних засобів та поштових відправлень.
Разумно.
Или подписываете дарственную на квартину - или добро пожаловать в карантин.
Разумно.
Столь же разумно, как и то, что сеть рептилоидных супермакетов отвела время с 7 до 9 (или 8) утра только для закупки продуктами пенсов. Когда же еще этих старых дураков, закупающихся у рептилоидов, еще в карантин и повязать, как не в супермаркете, ну не работяющих же молодых людей, те морды лица могут рептилоидам разбить. А так достаточно сказать: среди покупателей супермаркета в такое то время был обнаружен зараженный, пенсы в опаснотЕ и всех пенсов павязать.
Удобно.
Перевозить можно в рефриджераторе.
Тоже удобно.
С работающими то опаснее.
Те могут не только побить, но и побить до смерти.
Плохо работаешь.
Старайся, расти над собой.
А в селах как? Где один учасковый на десяток сел...и тысячи пожилых людей..
Там дома сколько стоят?
Если дорогие - то имеет смысл, а если дешевые - то зачем напрягаться?
а где социальные службы? медики? семейные врачи? они будут хулиганов ганять и бандитов и воров ловить????
ой ну зафигом эта показуха???
- Нет.
- Теперь будет.
Вирус боится высоких температур
Горячий чай ПОЧАЩЕ, грог Горячий
Вещи на электробаиареи прогревать
Мыть руки горячей водой
Полоскать горло после улицы( можно водкой , но выплевывать)😁
Что зря время то тратить.
И сам занят, и польза.
Прально-прально! Надо разносить заразу по старикам. В коллективе-то и белеть легче.
Вводите карточную систему на необходимые продукты питания и предметы гигиены.
Это называется rationing.
Ничего придумывать не надо, все придумано до вас.
Британией, во 2-ю мировую войну.
Те товары, поставка которых была гарантирована, вводились карточки.
Те товары, поставка которых не могла быть гарантирована, распеределялись по системе баллов (points).
Ограничение покупок в одни руки, введеное сейчас супермакетами - это не рашионинг, это профанация, надувательсво, ТУФТА.
Один человек, да еще по знакомству, как работник супермаркета, может сделать неограниченное число транзакций в день в одном супермакете, не говоря уже о нескольких (особенно если он, как работник, знает часы завоза).
Карточная система позваляет избежать массовых нарушений.
Сейчас (пока) телезками в супермаркетах давят старушек.
Дождетесь, что будут давить нац гвардейцев.