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 Суспільство, За кордоном
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Все про:акція (706) Київ (7456) марш (266) посольство РФ (194) Слідком РФ (143)

 Слідком РФ порушив кримінальну справу через акцію біля посольства РФ у Києві: обстріляли піротехнікою, поглумилися над прапором

У Росії порушили кримінальну справу за акцію біля посольства РФ у Києві 14 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на в Слідчий комітет Росії, кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 360 і ст. 329 КК РФ (напад на осіб та установи, які користуються міжнародним захистом і наругу над державним прапором Російської Федерації).

"14 березня в Києві радикально налаштовані особи під антиросійські гасла вкотре напали на будівлю посольства Російської Федерації в Україні. Під час цієї акції націоналісти обстріляли будівлю дипломатичної установи піротехнічними виробами, а також вчинили наругу над державним прапором Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Слідство вживає необхідних заходів до встановлення всіх причетних до вказаного злочину, їхнім діям буде дана відповідна правова оцінка, підкреслили в Слідкомі РФ.

Нагадаємо, 14 березня ветерани війни на Донбасі пройшли маршем від стадіону ЦСКА на Повітрофлотському проспекті до посольства РФ.

14 березня Україна відзначала День українського добровольця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182320
 
 
 Топ коментарі
 
А что делает посольство страны агрессора на территории Украины на 6-м году войны.
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За целование мощей святого преподобного Коронавируса присуждается премия Дарвина.
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какой там следком? По факту группа прикрытия преступлений кремля !
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А что тут "удивительного"? "Масквичи", ещё при Союзе считали, что "СССР - калония Масквы...".
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Шизавирус - то жизнеобеспечивающий вирус мокшандии
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просто украинцы брезгуют кацапами, а то могли ещё и ****** ...
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ще додайте: сцаря свинособакії називали
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Фуйло нал конституцією познущався, чого слідком не не збудився?
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А что делает посольство страны агрессора на территории Украины на 6-м году войны.
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пусть козломордные готовиться и стирает портянки, намечаеться звиздюлины по всем фронтам и не только мать нефтюшка упала а и - США заявили о поддержке Турции и намерены принять дополнительные меры по поддержке Анкары, чтобы "положить конец насилию в Сирии", заявил глава Государственного департамента.
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В России попросили снять с нее экономические санкции из-за коронавируса

https://strana.ua/news/255588-v-sovete-federatsii-rf-schitajut-chto-iz-za-koronavirusa-nado-snjat-sanktsii.html
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как насчет рашистского надругательства в украинском Крыму и украинском Донбассе обнуленные рашистские хмыри???
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Маловато буде. Треба більше - на платформі Сцивохо.
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...надругательство над государственным флагом Российской Федерации

Слідком РФ порушив кримінальну справу через акцію біля посольства РФ у Києві: обстріляли піротехнікою, поглумилися над прапором - Цензор.НЕТ 3782
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Странно. До 2014-го не нападали и не надругивались.
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Я вірю, цей день настане. І на оновленій землі врага не буде супостата
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а в это время цена на нефть продолжает падать.....вашему следкому кацапы делать не йух.... а престпления против рашки на Луне вы еще не расследовали? правильно лаврушка говорил -ДЕБИЛЫ БЛ. Я......!!!!!
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Так благодарить что только над вашей трехцвертной тряпкой надругались, а могли бы и над персоналом посольства.
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Скоро следкому будет чем заняться. Занимать очереди за гуманитаркой, как при развале Совка. Себестоимость нефти 40 зеленых.Так что ждем
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Російська економіка в стагнації як і наша... Але російським окупантам треба гроші щоб окуповані території утримувати під окупацією... Час грає проти росіян більше чим проти України... Доведеться російським окупантам тікати з донбасу та Криму
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Жоппоблок уже написал заявление Венидиктовой?
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Тут добробаты и нацики спрашивают когда встречать дорогих гостей следователей СК РФ?
В праздничной программе - народные гуляния-шествия, прыжки через костры, сидение на шесте смазаном салом, качели на веревках смазаных мылом!
Вэлком!!!!
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Ні не треба сало на таке лайно як москалі витрачати,щоб посадити на кіл і вазеліна вистачить
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эти ******** твари воюют 6 лет и 6 лет дела открывают ****** его вообще снести надо..почему тогда нацжены когда колеса резали не сожгли его желательно с кацапами
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