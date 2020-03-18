 Слідком РФ порушив кримінальну справу через акцію біля посольства РФ у Києві: обстріляли піротехнікою, поглумилися над прапором

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на в Слідчий комітет Росії, кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 360 і ст. 329 КК РФ (напад на осіб та установи, які користуються міжнародним захистом і наругу над державним прапором Російської Федерації).

"14 березня в Києві радикально налаштовані особи під антиросійські гасла вкотре напали на будівлю посольства Російської Федерації в Україні. Під час цієї акції націоналісти обстріляли будівлю дипломатичної установи піротехнічними виробами, а також вчинили наругу над державним прапором Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму. ФОТОрепортаж

Слідство вживає необхідних заходів до встановлення всіх причетних до вказаного злочину, їхнім діям буде дана відповідна правова оцінка, підкреслили в Слідкомі РФ.

Нагадаємо, 14 березня ветерани війни на Донбасі пройшли маршем від стадіону ЦСКА на Повітрофлотському проспекті до посольства РФ.

14 березня Україна відзначала День українського добровольця.