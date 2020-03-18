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 За добу в Україну доставили майже 4,5 тис. українців, які опинилися на кордоні без транспортних засобів

Державна прикордонна служба України постійно відстежує ситуацію на державному кордоні, зокрема проводить роботу, щоб забезпечити доставку українців додому, які перебувають на суміжній стороні без транспортних засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомили у відомстві, для цього прикордонне відомство налагодило роботу з органами місцевої влади України щодо залучення їхніх транспортних засобів для перевезення.

Так, упродовж доби (з 17 по 18 березня) у Волинській, Львівській та Закарпатських областях прикордонники забезпечили доставку в Україну майже 4,5 тисяч наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: "Ягодин-авто" (Волинська обл.), "Рава-Руська" та "Краківець" (Львівська обл.), "Ужгород", "Тиса", "Вилок" (Закарпатська обл.)

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 тис. громадян повернулися в Україну за останню добу, - Держприкордонслужба

Загалом з 00:00 16 березня забезпечено повернення додому майже 7,2 тисяч наших співвітчизників.

"Ця робота не припинятиметься. Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть все можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому і у будь-який час доби готові здійснювати їх оформлення на державному кордоні", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182318
 
 
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Эти наши граждане давно уже не наши, решили уехать и скатертью дорога!
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Если там несколько миллионов, то сколько понадобится времени, что бы они вернулись, вот вам и безвиз. А кто то придумал его, ГЕМОРОЙ. Спасайте теперь.
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пусть гуляют пока не нагуляются, решили вспомнить про Украину.
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Доставили в Украину и что дальше?
Поезда, автобусы ... не ходят. Домой добраться только на попутках.
Тысячи человек на попутках?

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А что они делали на границе без транспорта?
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