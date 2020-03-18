 За добу в Україну доставили майже 4,5 тис. українців, які опинилися на кордоні без транспортних засобів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомили у відомстві, для цього прикордонне відомство налагодило роботу з органами місцевої влади України щодо залучення їхніх транспортних засобів для перевезення.

Так, упродовж доби (з 17 по 18 березня) у Волинській, Львівській та Закарпатських областях прикордонники забезпечили доставку в Україну майже 4,5 тисяч наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: "Ягодин-авто" (Волинська обл.), "Рава-Руська" та "Краківець" (Львівська обл.), "Ужгород", "Тиса", "Вилок" (Закарпатська обл.)

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Загалом з 00:00 16 березня забезпечено повернення додому майже 7,2 тисяч наших співвітчизників.

"Ця робота не припинятиметься. Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть все можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому і у будь-який час доби готові здійснювати їх оформлення на державному кордоні", - йдеться в повідомленні.