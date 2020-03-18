EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  8080  15
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (9179) розслідування (1660) смерть (3940) Чернівці (164) Цуцкірідзе Максим (7) COVID-19 (1125)

 Поліція розслідує загибель 33-річної жінки, яка померла в Чернівцях в очікуванні підтвердження коронавірусу

Кримінальне провадження за фактом смерті мешканки Чернівців, яка померла в очікуванні підтвердження коронавірусу, відкрито за статтею 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником). Для встановлення причин, які призвели до її загибелі, призначено судово-медичну експертизу.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Відповідаючи на запитання журналіста про те, як поліція реагуватиме на випадки смерті людей поза лікарнями, де є підозри на коронавірус, він зазначив, що будуть відкриватися кримінальні провадження.

"Щодо всіх природних смертей відкриваємо кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) для того, щоб досліджувати всі обставини події і мати можливість провести найширший комплекс слідчих дій. Але в Єдиному судовому реєстрі є спеціальна позначка - природна смерть. Відповідно після проведення судово-медичної експертизи, коли експерт нам назве причини смерті, буде ухвалюватися рішення про подальше проведення розслідування або закриття кримінального провадження", - пояснив заступник голови Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги

Він уточнив, що в регіони вже направлено рекомендації про дії співробітників Нацполіції у разі надходження повідомлень про виявлення трупів громадян, які можуть бути пов'язані із захворюванням на коронавірус.

"Ми розробили алгоритм щодо місця огляду трупа, виїзду на місце події: яким чином оглядається, як передається труп і проводиться розтин, - каже Максим Цуцкірідзе. - На жаль, у моргах не обладнані каналізаційні відводи належним чином, а важливо не допустити поширення вірусу. Тому ми всі ці проблемні питання відпрацювали з Міністерством охорони здоров'я та Офісом Генерального прокурора.

Якщо була природна або раптова смерть людини, але є підозра на коронавірус, співробітники Нацполіції виїжджають на місце разом з медиками. Лікар складає свідоцтво про смерть, далі все відповідно оглядається слідчим і направляємо тіло на розтин. Щоб убезпечити співробітників, які виїжджають на місце події, ми закупили засоби індивідуального захисту (маски, рукавички, респіратори, бахіли, халати тощо), все одноразове. Людям, які контактували або жили в одній квартирі з померлим, будемо рекомендувати провести дезінфікуючі заходи. Речі, якими користувалася загибла людина, підлягають утилізації, як і ті засоби захисту, які використовували поліцейські та експерти, що виїхали на місце події. Такі заходи будуть проводитися спільно з працівниками Міністерства охорони здоров'я і ДСНС".

Також дивіться: Чернівецькі лікарі впевнені, що 33-річна пацієнтка померла не через коронавірус, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Він також уточнив, що згідно зі спільним наказом МВС, Міністерства охорони здоров'я та Офісу Генерального прокурора, якщо захворіла і померла літня людина, в якої були хронічні хвороби раніше, її родичі мають право відмовитися від проведення розтину.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 - 33-річної жінки з Чернівецької області. Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт з людиною, яка повернулася з Італії. 16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні жінки звинувачують в її смерті медиків, що не госпіталізували її після першого звернення.Зі свого боку глава ОДА Осачук заяви: "Чернівецькі лікарі впевнені, що 33-річна пацієнтка померла не через коронавірус"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182317
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине одновременно наступит коллапс и медицины, и полиции.
 показати весь коментар
 
Молодец, классно приумал. Все врачи-пенсионеры, которые еще работают, а таких совсем не мало в стране, на следующий день валят на пенсию, написав об этом заявление. Кем заменять их будешь? Сам пойдешь лечить? Это как Зеля запретил метро, но при этом сложно было посчитать на шаг вперед и предусмотреть, что в маршрутках никто не будет ездить на расстоянии друг от друга 2 метра. В результате очереди, автобусы забиты, и не одной маски у пассажиров. Грайте ще.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или работником

ИСПРАВЬТЕ уберите ( или ).
 показати весь коментар
 
 
Нужно на период ЧС отменить мораторий на смертную казнь для врачей-убийц и мародеров наживающихся на медпрепаратах и средствах защиты .
 показати весь коментар
 
 
Молодец, классно приумал. Все врачи-пенсионеры, которые еще работают, а таких совсем не мало в стране, на следующий день валят на пенсию, написав об этом заявление. Кем заменять их будешь? Сам пойдешь лечить? Это как Зеля запретил метро, но при этом сложно было посчитать на шаг вперед и предусмотреть, что в маршрутках никто не будет ездить на расстоянии друг от друга 2 метра. В результате очереди, автобусы забиты, и не одной маски у пассажиров. Грайте ще.
 показати весь коментар
 
 
Максим М .В данном случае это явная халатность врачей и безразличие к жизни пациентки .Это УМЫШЛЕННОЕ убийство !
 показати весь коментар
 
Senia .Почитайте выше материал о маме умершей женщины и что мама говорит об отношении врачей .Ваша ирония не уместна .
 показати весь коментар
 
Якщо у лікаря з обладнання є лише термометр, стетоскоп та клізма, то вбивство чи злочинна байдужість йому інкримінована не буде. Карати потрібно тих, хто крав бюджет лікарні минулих років, або призвів до його зменшення нижче критичної позначки.
 показати весь коментар
 
 
На місці лікарів я би звільнився, а Тищенко нехай до попів їде, як захворіє.
 показати весь коментар
 
Буков. Та краще до попів ніж опинитися в такій лікарні ! Цю жінку поклали в бокс , а кнопка виклику НЕ ПРАЦЮВАЛА !!! нещасна задихнулася не отримавши допомогу !
 показати весь коментар
 
Каждую смерть от короновируса или будет расследовать полиция?

Ну готовьтесь полицейские счас начнется.
 показати весь коментар
 
 
В Украине одновременно наступит коллапс и медицины, и полиции.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору