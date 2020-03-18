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 Україна сьогодні прийме 40 авіарейсів із чотирьох країн, - Мінінфраструктури

Україна прийме 40 рейсів із чотирьох країн у середу, 18 березня.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Зокрема, 32 рейси з Шарм-ель-Шейха, п'ять - з Хугарди, а також по одному - з Баку, Дубаю і Белграда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Austrian Airlines доставить українців до Києва з Відня, - Криклій

Рейси виконуватимуться авіакомпаніями "Роза Вітрів", "Азур Ейр Україна", "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp.

Як зазначають у Мінінфраструктури, перелік авіарейсів, які будуть прийняті в пунктах пропуску на державному кордоні України, буде оперативно оновлюватися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182315
 
 
 Топ коментарі
 
В Израиле по приезду в страну обязательный двухнедельный карантин , ДЛЯ ВСЕХ !!! У нас даже если бы государство и пошло на этот шаг, то лошьё бы стены повалило и разбежалось по домам. Для того что бы перевернуть сознание нужна необходимость его наличия .
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Сначала тупая власть аннулирует все вавиасообщение, а потом героически это преодолевает.

А насчет вируса- так он давно множится в Украине, просто его нечем выявлять
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о вирусе известно уже давно, но они все равно продолжают путешествовать, так пусть там и остаются или добираются за свой счет.
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Рановато летят, надо было еще посидеть за границей что бы со 100% вероятностью заразиться и домой притащить заразу.
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флайтрадар открой. думаешь они порожняком в Шармальшейх летят?
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Ну хоть так власть суетится. Терпения всем.
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Ужасно то вирус убивает стариков,а посевная на них....Молодеж живет гаджетами...
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Рюсскае быдло придумало коронавирус,от него и подохнет эта КГБэшная падаль
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Зелю только рейтинг волнует.
Кто всех приезжих осмотрит, протестирует и "откарантирует" ...
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Умник - ну вот они прилетели! А дальше? Жд отменили, автобусное сообщение тоже.
Логисты херовы
А вчера постановили детей из университетских общаг по домам отправить.
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В Израиле по приезду в страну обязательный двухнедельный карантин , ДЛЯ ВСЕХ !!! У нас даже если бы государство и пошло на этот шаг, то лошьё бы стены повалило и разбежалось по домам. Для того что бы перевернуть сознание нужна необходимость его наличия .
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Не вірю я у силу слова, а вірю в силу піздюлєй! (с)
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всех не отписдишь , да и есть такие что их бей не бей, нечему в голове сотрясаться .
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Это я фигурально. В Австрии за нарушение карантина 2 тыс евро штрафа, в Израиле - до 7 лет тюрьмы. Ибо некуй!
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Там за порушення карантину - 7 років позбавлення волі.
Так євреї в Ізраїлі захищаються від коронавірусу.
От у мене виникли сумніви: а Україною правлять справжні євреї, чи це підробки, лайт-версія?
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зрозуміло. Тобто при владі ті, якім наших громадян не жалко
Виходячи з апокаліпсісу, який влаштували рукожопи, зачинивши метро, я все більш вбачаю навмисність дій по розповсюдження вірусу на теренах України
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о вирусе известно уже давно, но они все равно продолжают путешествовать, так пусть там и остаются или добираются за свой счет.
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Рюсскае быдло...в Чечении Ингушетии...в Украине и Белоруси...вам пиз...дец,КРЫСЫ вонючие...
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Падла зеленая делает все что бы эпидемию в стране начать. Весь мир ограничивает въезд, а эта **** наоборот со всего мира свозит людей. Да еще и за народные деньги.
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Драпайте сцуки рюсские к Кадырову в ЧЕЧНЮ...,он вас Пи..даров спасет..
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Сначала тупая власть аннулирует все вавиасообщение, а потом героически это преодолевает.

А насчет вируса- так он давно множится в Украине, просто его нечем выявлять
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Порошенко завез Коронавирус в Украину еще 20 лет назад,когда СКАБЕЕВА сказала,все кто угодно,только не Порошенко для рюсскага БЫДЛА Україна сьогодні прийме 40 авіарейсів із чотирьох країн, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9225 Україна сьогодні прийме 40 авіарейсів із чотирьох країн, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9225
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Тряпичная петрушка пообещала в субботу миллион экспресс-тестов. Шмыгаль, вообще, к воскресенью пообещал 10 млн. Неужели нельзя было только после этого возвращать народ из-за границы - с поголовной проверкой тестами на границе?
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Сегодня утром отдал 14 гривен за булку хлеба....заразил купюрами по гривне 14 человеков.Раасстреляйте меня
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Стадо баранов,отличается от стада думающих простым способом,А КОЛОМОЙСКИЙ это Зеленое гофно,или наоборот?
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32 рейса из шармєльшейша, народ зубожиет на полную катушку)
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