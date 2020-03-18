 Україна сьогодні прийме 40 авіарейсів із чотирьох країн, - Мінінфраструктури

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Зокрема, 32 рейси з Шарм-ель-Шейха, п'ять - з Хугарди, а також по одному - з Баку, Дубаю і Белграда.
Рейси виконуватимуться авіакомпаніями "Роза Вітрів", "Азур Ейр Україна", "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp.
Як зазначають у Мінінфраструктури, перелік авіарейсів, які будуть прийняті в пунктах пропуску на державному кордоні України, буде оперативно оновлюватися.
Кто всех приезжих осмотрит, протестирует и "откарантирует" ...
Логисты херовы
А вчера постановили детей из университетских общаг по домам отправить.
Так євреї в Ізраїлі захищаються від коронавірусу.
От у мене виникли сумніви: а Україною правлять справжні євреї, чи це підробки, лайт-версія?
Виходячи з апокаліпсісу, який влаштували рукожопи, зачинивши метро, я все більш вбачаю навмисність дій по розповсюдження вірусу на теренах України
А насчет вируса- так он давно множится в Украине, просто его нечем выявлять