 Україна сьогодні прийме 40 авіарейсів із чотирьох країн, - Мінінфраструктури

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Зокрема, 32 рейси з Шарм-ель-Шейха, п'ять - з Хугарди, а також по одному - з Баку, Дубаю і Белграда.

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Рейси виконуватимуться авіакомпаніями "Роза Вітрів", "Азур Ейр Україна", "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp.

Як зазначають у Мінінфраструктури, перелік авіарейсів, які будуть прийняті в пунктах пропуску на державному кордоні України, буде оперативно оновлюватися.