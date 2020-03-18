 Кабмін планує виділити МВС 70 млн грн з резервного фонду на закупівлю засобів індивідуального захисту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить проєкт відповідного розпорядження в порядку денному уряду.
"Виділити Міністерству внутрішніх справ 70 млн грн, зокрема - Державній службі надзвичайних сіутацій - 33,2 млн грн, адміністрації Державної прикордонної служби - 9 млн грн, Нацполіції - 16 млн грн, Нацгвардії - 11 млн грн, апарату МВС - 0,8 млн грн для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час протиепідемічних заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19", - зазначено в документі.
Як повідомлялося, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 155 лабораторно підтверджених випадків захворювання корона вірусом COVID-19.
Наступне - коли не зможуть добратися до роботи працюючі, то зупиниться виробництво і продаж товарів, необхідних для життєзабезпечення країни! Впаде ВВП , і як наслідок - бюджет!
1. Неизвестными людьми скупаешь в Украине все медицинские маски.
2. Продаёшь их в Китай. PROFIT #1.
3. Разгоняешь панику.
4. Масок нет теперь вообще, или есть по 50 гривень за штуку. PROFIT #2.
5. Останавливаешь метро.
6. Приказываешь ездить в маршрутках по 10 человек, и обязательно в масках.
7. ПРИНИМАЕШЬ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА.
8. Штрафуешь каждого, кто не нашёл маску, на 17-34 тысячи гривень.
9. НАПОЛНЯЕШЬ БЮДЖЕТ. PROFIT #3.
На эти три процента и живёшь.
Владимир Завгородний