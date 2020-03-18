EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  593  21
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3940) МВС (1647) COVID-19 (1125)

 Кабмін планує виділити МВС 70 млн грн з резервного фонду на закупівлю засобів індивідуального захисту

Кабінет міністрів на засіданні в середу має намір виділити 70 млн грн з резервного фонду на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить проєкт відповідного розпорядження в порядку денному уряду.

"Виділити Міністерству внутрішніх справ 70 млн грн, зокрема - Державній службі надзвичайних сіутацій - 33,2 млн грн, адміністрації Державної прикордонної служби - 9 млн грн, Нацполіції - 16 млн грн, Нацгвардії - 11 млн грн, апарату МВС - 0,8 млн грн для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час протиепідемічних заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19", - зазначено в документі.

Читайте також: У разі масового поширення захворюваності на коронавірус карантин може бути продовжений, - головний санлікар Ляшко

Як повідомлялося, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 155 лабораторно підтверджених випадків захворювання корона вірусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182314
 
 
 Топ коментарі
 
Рюкзаков то умеет деньги осваивать Кабмин планирует выделить МВД 70 млн грн из резервного фонда на закупку средств индивидуальной защиты - Цензор.НЕТ 3376
 показати весь коментар
 
Смотрите, какая вырисовывается многоходовочка.

1. Неизвестными людьми скупаешь в Украине все медицинские маски.
2. Продаёшь их в Китай. PROFIT #1.
3. Разгоняешь панику.
4. Масок нет теперь вообще, или есть по 50 гривень за штуку. PROFIT #2.
5. Останавливаешь метро.
6. Приказываешь ездить в маршрутках по 10 человек, и обязательно в масках.
7. ПРИНИМАЕШЬ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА.
8. Штрафуешь каждого, кто не нашёл маску, на 17-34 тысячи гривень.
9. НАПОЛНЯЕШЬ БЮДЖЕТ. PROFIT #3.

На эти три процента и живёшь.

Владимир Завгородний
 показати весь коментар
 
Нигде нет новости что Камбин выделяет средства на закупку аппаратов вентиляции легких, что нужно было сделать в первую очередь. Зато плять мусорам они уже выделяют на индивидуальную защиту!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А для Армії, НІ? Це і є показником того, хто для клоуна важливіший, - ті, що захищають батьківщину, чи ті, хто захищають жопи "слуг конкретно, а саме ЗЕленого народу"
 показати весь коментар
 
Повна відміна транспортного сполучення може бути оправдана лише в країнах зі 100% автомобілізацією населення. А в країнах, де лише третя, чи четверта сім'я має автомобіль..., то не лише відміна, але й скорочення транспортного сполучення призведе до зворотнього - в транспорт набиватиметься не по десятку, а по сотні пасажирів..... і тоді імовірність зараження зросте в геометричній прогресії!

Наступне - коли не зможуть добратися до роботи працюючі, то зупиниться виробництво і продаж товарів, необхідних для життєзабезпечення країни! Впаде ВВП , і як наслідок - бюджет!
 показати весь коментар
 
ну этого только рюкзакову и хватит....ну и бене за обналичку
 показати весь коментар
 
Короче, мєнти будуть купувати маски за наш з вами рахунок. Спочатку здеруть з наш гроші, а потім куплять маски.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, в отличии от тебя он не могут дома сидеть. Кто твою гречку охранять будет и кого будешь звать когда прийдут тебя грабить?
 показати весь коментар
 
Самі мусора і грабують..не смеши пихву вона і так смішна..
 показати весь коментар
 
 
Ну ну. Надеюсь они этого не услышали.
 показати весь коментар
 
Ось хто,насправді,є пріорітетом нинішньої влади !
 показати весь коментар
 
 
Нигде нет новости что Камбин выделяет средства на закупку аппаратов вентиляции легких, что нужно было сделать в первую очередь. Зато плять мусорам они уже выделяют на индивидуальную защиту!
 показати весь коментар
 
 
Как же вовремя подоспел коронавирус Кабмин планирует выделить МВД 70 млн грн из резервного фонда на закупку средств индивидуальной защиты - Цензор.НЕТ 1443
 показати весь коментар
 
Смотрите, какая вырисовывается многоходовочка.

1. Неизвестными людьми скупаешь в Украине все медицинские маски.
2. Продаёшь их в Китай. PROFIT #1.
3. Разгоняешь панику.
4. Масок нет теперь вообще, или есть по 50 гривень за штуку. PROFIT #2.
5. Останавливаешь метро.
6. Приказываешь ездить в маршрутках по 10 человек, и обязательно в масках.
7. ПРИНИМАЕШЬ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА.
8. Штрафуешь каждого, кто не нашёл маску, на 17-34 тысячи гривень.
9. НАПОЛНЯЕШЬ БЮДЖЕТ. PROFIT #3.

На эти три процента и живёшь.

Владимир Завгородний
 показати весь коментар
 
 
Сабаков гроші ********..краще б лікарням виділили, ці шакали аваківськи все розкрадають.
 показати весь коментар
 
 
А стратегический запас...который по идее для таких случаев и существует зеленое стадо распродало....морадеры..
 показати весь коментар
 
 
Должны быть организованы пункты бесплатной раздачи масок для населения...но зеленое стадо вместо этого набивает свой карман..
 показати весь коментар
 
 
С наших налогов 70 лимонов - ментам НА ШАРУ!!! А обычным гражданам - кашлять в свой рукав и утираться... тоже на шару!
 показати весь коментар
 
 
а с вертолетного бюджета не могли взять? или нечего брать уже у рюкзакова?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору