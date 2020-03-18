 Продукти на полицях супермаркетів будуть - фури з товарами курсують безперешкодно, - митниця

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Продукти на полицях супермаркетів будуть — фури з товарами курсують між країнами без перешкод", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Україна закрила кордон, щоб уберегти громадян від загрози заразитися на коронавірус.
"Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Жодна країна світу не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. Це не про здорову економіку, навіть в умовах пандемії. Аби українці не боялися, що завтра не буде, чого їсти, Митниця щодня інформуватиме про товарообіг, а також — надходження до бюджету", - йдеться в повідомленні.
Нова митниця виділяє три ключові моменти:
- 90% товарів, які ми споживаємо, — вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів харчування.
- Вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Маршрути для фур можуть бути переплановані з одних пунктів пропуску на інші, — близько сотні тимчасово призупинили свою роботу на час карантину — подекуди можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні у зв'язку з їх ретельнішим санітарним контролем, але фури з товаром курсують між країнами без перешкод кожного дня.
- Верховна Рада підтримала малий та середній бізнес на час карантину, ухваливши закон №3220.
Закон, зокрема, вводить податкові канікули з 1 березня по 30 квітня: звільняє ФОП від сплати ЄСВ, а також звільняє від земельного податку, податку на об'єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки;
забороняє перевірки господарської діяльності (крім групи з високим ступенем ризику) до 31 травня, а також документальні та фактичні перевірки податковою службою до 18 травня;
скасовує штрафи за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 30 квітня.
Про товарообіг: з початку місяця і станом на 16 березня Митниця перерахувала до держбюджету 14,8 млрд грн. або виконала графік поденних надходжень на 90,1%. У доларовому еквіваленті — це 591 млн дол, що на 1,7% або на 10 млн дол. більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Обсяги імпорту у вазі за 15 днів березня становлять 2,3 млн тонн. Обсяги імпорту за вартістю — 2,1 млрд доларів.
Нахрена 100 кг макарон или гречки дома, что бы жучки завелись там?
А туалетную бумагу они жрать что ли собрались?
Лично я куплю побольше попкорна - я в предвкушении финала, где толпа без работы, без денег будет проклинать власть (на это раз в лице Клоуна)
И что же это они так невежливо себя ведут?
Не по-джентельменски к леди?
Как же любят рептилоиды оскотинивать население, превращать людей в животных.
Мне это даже отдаленно неинтересно, я все это видела в Перестройку.
Скушно все это, честно говоря.
Жду, когда деньги обесценятся в 100 раз (рептилоды любят скупать ассеты правящего класса по-дешевке, хотя, конечно, им предпочтительнее все просто "отжать", пустив правящий класс под нож, но не всё же сразу) и население во-всю задействует бартер.
Как думаете, водовка будет цениться? В перестройку то это была жидкая валюта, на балконе у меня был ее запас для бартера, сама то я крепкий алкоголь не пью вообще.
Или, может, лучше ракушки?
Как у островитян-дикарей?
Действия им будут: у населения, у которого отняли оружие, таки стались колуны для рубки дров и они таки есть в продаже.
Мне задали вопрос:
- А воспользоваться сумеют?
Я дала ответ:
- А кто рискнет проверить, сумеет ли владелец колуна им правильно воспользоваться или нет?
Да и какая разница, правильно отрублена рука (или разрублена башка) у рептилоидного "требователя решительных действий", или нет? Ведь важен результат, даже если работа выполнена некачественно и имеются огрехи.
90% товаров, которые мы потребляем, - отечественного производства. Источник: https://censor.net.ua/n3182313
Што?