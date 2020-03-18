 Продукти на полицях супермаркетів будуть - фури з товарами курсують безперешкодно, - митниця

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Продукти на полицях супермаркетів будуть — фури з товарами курсують між країнами без перешкод", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна закрила кордон, щоб уберегти громадян від загрози заразитися на коронавірус.

"Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Жодна країна світу не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. Це не про здорову економіку, навіть в умовах пандемії. Аби українці не боялися, що завтра не буде, чого їсти, Митниця щодня інформуватиме про товарообіг, а також — надходження до бюджету", - йдеться в повідомленні.



Нова митниця виділяє три ключові моменти:

90% товарів, які ми споживаємо, — вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів харчування. Вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Маршрути для фур можуть бути переплановані з одних пунктів пропуску на інші, — близько сотні тимчасово призупинили свою роботу на час карантину — подекуди можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні у зв'язку з їх ретельнішим санітарним контролем, але фури з товаром курсують між країнами без перешкод кожного дня. Верховна Рада підтримала малий та середній бізнес на час карантину, ухваливши закон №3220.

Закон, зокрема, вводить податкові канікули з 1 березня по 30 квітня: звільняє ФОП від сплати ЄСВ, а також звільняє від земельного податку, податку на об'єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки;

забороняє перевірки господарської діяльності (крім групи з високим ступенем ризику) до 31 травня, а також документальні та фактичні перевірки податковою службою до 18 травня;

скасовує штрафи за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 30 квітня.

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Про товарообіг: з початку місяця і станом на 16 березня Митниця перерахувала до держбюджету 14,8 млрд грн. або виконала графік поденних надходжень на 90,1%. У доларовому еквіваленті — це 591 млн дол, що на 1,7% або на 10 млн дол. більше, ніж за аналогічний період 2019 року.



Обсяги імпорту у вазі за 15 днів березня становлять 2,3 млн тонн. Обсяги імпорту за вартістю — 2,1 млрд доларів.