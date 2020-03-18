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 Політика України
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Все про:пошта (41) митниця (685) Нефьодов (160) COVID-19 (1125)

 Ризику поширення вірусу через поштові відправлення немає, - Нефьодов

Державна митна служба не планує вводити додаткові заходи контролю за поштовими відправленнями, оскільки ризику поширення вірусу таким чином немає, повідомив глава відомства Максим Нефьодов.

"Всесвітня організація здоров'я не підтверджує перенесення вірусу на фізичних предметах довше кількох годин, тому ризику в пошті ми не бачимо зараз. Якщо рекомендації зміняться, будемо думати", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за словами Нефьодова, деякі затримки в поштових відправленнях можливі через скорочення кількості рейсів і збільшення часу на проходження кордонів вантажним транспортом.

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"Але сподіваємося, що зупинки торгівлі через інтернет або доставки товарів поки не буде", - додав глава Держмитниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182310
 
 
 Топ коментарі
 
ШАЛОМні zeпритирники.
Купуйте по-більше гречки!
Вам ще на ній, на колінах стояти перед ПОРОХОМ І ПОРОХОБОТАМИ!!!)
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нефьодов, читай последние исследования! американцы установили, что ковид-19 остаётся патогенным до 3-4 дней на пластике и металле, и около 24 часов на картоне
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ШАЛОМні zeпритирники.
Купуйте по-більше гречки!
Вам ще на ній, на колінах стояти перед ПОРОХОМ І ПОРОХОБОТАМИ!!!)
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Якби Вельмишановний наш сивочолий Гетьман Петро Олексійович більше думав про 95% українців, а не про 5 % найбагатших, сооссавби Зєйло, а не ПОРОХ.
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Ага. Тобто ви вирішили що з цим, краще Порошенка справиться Зелінскій?
А можете озвучити логічний ланцюжок у вашій ваті мозку, яким ви дійшли до такого висновку?
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У моєму мозку вати менше, ніж у ваших мізках ізвілін...
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Чувачок. Не здрискуй.
Відповідай по темі.
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По темі: Ти секс-меншина. І це головне. По друге - де ти побачив у моєму коментарі, що Пєтя краще справився б з вірусом за Зєйла. ? От напиши , що Зєля- - Зєйло, можна з тобою спілкуватися,А що сцикотно?
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Ну, на ці теми побалакай з своїм бойфрендом.
А я про оцей твій висєр: «Василь Довганенко 7230397a

Якби Вельмишановний наш сивочолий Гетьман Петро Олексійович більше думав про 95% українців, а не про 5 % найбагатших, сооссавби Зєйло, а не ПОРОХ.».
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Сам напиши - що Зєля Зєйло. Що пісяєшь, борєц із зєбуїнами.?
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Зєля Зейло.
І яке ти бачиш у цьму сакральне виправдання, що проголосував проти Порошенка ?
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без паники! Хенерал гелетей та матьиос з пащинським нас врятують
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Комментарий Саакашвили к этому плакату

Михаил Саакашвили
Работа израильского афериста Моше Клюгхарта, специалиста по чёрному PR, которого нанял Порошенко для одурачивания украинцев. Главный принцип этого афериста - разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с «творчеством» Моше по прошлым грузинским выборам.

"Никто не забыт, ничто не забыто"...

Интересно также то, как всё перекручивает Найем
https://www.svoboda.org/a/29872290.html
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Там ще є ручна робота Саака, де він в скрині палітурки іноземного журналу, з карикатурами політиків, під карикатурою свині, зафотошопив «порошенко».
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нефьодов, читай последние исследования! американцы установили, что ковид-19 остаётся патогенным до 3-4 дней на пластике и металле, и около 24 часов на картоне
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А в запущенной бороде ещё и размножается, нефьодов.
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Он занят приведением в порядок мошонки на лице... тот еще стратег...
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Ага.
А ще вони мабуть збираються вогнеметами обробляти дисплеї тачскрінів терміналів?
Цеж транзитний накопичувач зарази.
Згадайте, які залапані дисплеї моніторів.
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о так это получается, что я вчера " зря " получила уведомления от почтовой службы и одного он-лайн магазина, что
у них при упаковке заказа и транспортировке посылок все сотрудники здоровы, работают в перчатках , соблюдаются
все меры предосторожности и дезинфекции рекомендованные институтом Роберта Коха?
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ну ты посмотри, конешно зря, скоро распродажа на али
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Да ? А как вирус испанка попан на серерный полюс ?
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