 Ризику поширення вірусу через поштові відправлення немає, - Нефьодов

"Всесвітня організація здоров'я не підтверджує перенесення вірусу на фізичних предметах довше кількох годин, тому ризику в пошті ми не бачимо зараз. Якщо рекомендації зміняться, будемо думати", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, за словами Нефьодова, деякі затримки в поштових відправленнях можливі через скорочення кількості рейсів і збільшення часу на проходження кордонів вантажним транспортом.

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"Але сподіваємося, що зупинки торгівлі через інтернет або доставки товарів поки не буде", - додав глава Держмитниці.