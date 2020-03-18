 Ризику поширення вірусу через поштові відправлення немає, - Нефьодов

"Всесвітня організація здоров'я не підтверджує перенесення вірусу на фізичних предметах довше кількох годин, тому ризику в пошті ми не бачимо зараз. Якщо рекомендації зміняться, будемо думати", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас, за словами Нефьодова, деякі затримки в поштових відправленнях можливі через скорочення кількості рейсів і збільшення часу на проходження кордонів вантажним транспортом.
"Але сподіваємося, що зупинки торгівлі через інтернет або доставки товарів поки не буде", - додав глава Держмитниці.
Купуйте по-більше гречки!
Вам ще на ній, на колінах стояти перед ПОРОХОМ І ПОРОХОБОТАМИ!!!)
А можете озвучити логічний ланцюжок у вашій ваті мозку, яким ви дійшли до такого висновку?
Відповідай по темі.
А я про оцей твій висєр: «Василь Довганенко 7230397a
Якби Вельмишановний наш сивочолий Гетьман Петро Олексійович більше думав про 95% українців, а не про 5 % найбагатших, сооссавби Зєйло, а не ПОРОХ.».
І яке ти бачиш у цьму сакральне виправдання, що проголосував проти Порошенка ?
Михаил Саакашвили
Работа израильского афериста Моше Клюгхарта, специалиста по чёрному PR, которого нанял Порошенко для одурачивания украинцев. Главный принцип этого афериста - разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с «творчеством» Моше по прошлым грузинским выборам.
"Никто не забыт, ничто не забыто"...
Интересно также то, как всё перекручивает Найем
https://www.svoboda.org/a/29872290.html
А ще вони мабуть збираються вогнеметами обробляти дисплеї тачскрінів терміналів?
Цеж транзитний накопичувач зарази.
Згадайте, які залапані дисплеї моніторів.
у них при упаковке заказа и транспортировке посылок все сотрудники здоровы, работают в перчатках , соблюдаются
все меры предосторожности и дезинфекции рекомендованные институтом Роберта Коха?