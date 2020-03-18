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 Політика України, Економіка
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 "Білий" бізнес потребує кредитування фонду зарплати на період карантину, - гендиректор "Мультиплекс-Холдинг" Романчук

Бізнес, який працює по-чесному і платить "білі" зарплати, потребує підтримки держави на період карантину через спалах пандемії коронавірусу у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив СЕО компанії "Мультиплекс-Холдинг" Роман Романчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до влади, до Володимира Зеленського, в першу чергу надати підтримку фонду заробітної плати для бізнесу. Ми чітко розуміємо, що підтримка всіх програм, які зараз екстрено запускає держава, вимагає ресурсів. Тому моє бачення - запустити від держави безвідсоткові цільові кредити на фінансування фонду заробітної плати. Йдеться про компанії, які платять білу зарплату і платили всі податки, а це на 100% про нас, - фіскальні органи можуть швидко і достовірно розрахувати фонд зарплати їхніх працівників, скажімо, за шість останніх місяців. Це, власне кажучи, та сума, яка необхідна бізнесу для кредитування", - зазначив Романчук.

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При цьому він підкреслив, що це кредит, а не безповоротна допомога.

"Ми готові брати на себе зобов'язання з його повернення, як тільки ситуація завершиться. Термін кредиту - на пів року. Це дуже умовно прогнозований термін з нашого боку. Ми сподіваємося, що карантинні заходи закінчаться протягом декількох місяців, плюс ще 3-4 місяці в середньому на "розморожування" (діяльності. - Ред.) - і ми зможемо почати повертати кредити.

При цьому може бути умова, що якщо бізнес не зможе повернути його протягом шести місяців, в наступний період вже включається якась відсоткова ставка. Припустімо, облікова ставка НБУ або подвійна облікова ставка НБУ. Щоб відносини між державою і бізнесом були партнерськими", - пояснює гендиректор "Мультиплекс-Холдинг".

Романчук додав, що в умовах карантину умовна цифра збитків компанії в день - близько 1 млн грн.

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"Мультиплекс Холдинг" - компанія, яка займається кінопрокатом. Була заснована в 2003 році. Сьогодні це найбільша кіномережа країни, яка об'єднує 24 сучасні кінотеатри, розташовані у великих містах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182308
 
   
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Прошу Правительство на время карантина и особого положения, дать указание о запрете начисления коммунальных платежей, в связи с тем что только единицы смогут оплачивать их находясь дома целыми семьями, практически без дохода, максимально используя электроенергию и газ для обеспечения собственной жизнедеятельности, прошу также всех поддержать инициативу и высказать свое видения как пройти этот карантин с минимальными потерями для населения Страны УКРАИНА!
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Какая хитрая отмазка: государство не кредитует - хрен вам, а не з/п, дорогие работники!
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Ну а сколько бизнес сможет платить зарплаты с налогами на ФОТ 43%, если предприятия не работают?
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Не надо прибедняться! Чего стоит такой бизнес, что не может месяц платить часть з/п за вынужденный простой?
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нехай с офшоров стыренное перечислят и сами себя перекредитуют.
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