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 ПриватБанк зупиняє купівлю і продаж готівкової валюти: тепер ці операції в онлайні

Державний ПриватБанк перевів всі валютообмінні операції в онлайн-режим доти, поки не буде відновлено міжнародне сполучення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

"З 18 березня ПриватБанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, зможуть без обмежень отримати готівкову валюту в касах банку у разі попереднього замовлення.

Згідно з інформацією на сайті ПриватБанку, курс у відділеннях становив 27,3-28,5 грн / $ 1 (купівля-продаж), курс онлайн-обміну - 27,3-28,5714 грн / $ 1.

Раніше про припинення продажу готівкової валюти і видачі доларів з клієнтських рахунків повідомив Альфа-Банк, пояснивши це рішення великим попитом і обмеженнями в поставках в Україну доларових банкнот через поширення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182307
 
 
 Топ коментарі
 
на параше с утра рубиль до 79 обваливался.
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Покупайте у "Квартала" по техлевизору !!!
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очередное изъятие у лохов?
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на параше с утра рубиль до 79 обваливался.
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Та тілько до 78 зараз доходить. А какая разніца. ВОни мають запас. А що нам робити? Менше споживати лишається.
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Не паникуйте! Валюты нет. Хорошего вам настроения!
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ну так .то наше все... кому война, а кому мать родная..
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Вспоминается Бородатая псина Коломойского и его высер про дефолт нще раньше. Помните щедебилы!?))) Аы сделали это разом, *****!
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А хто це зробив разом?
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это ж надо такое придумать!!!самолетами возят???лапшу для лохов,это точно ПриватБанк зупиняє купівлю і продаж готівкової валюти: тепер ці операції в онлайні - Цензор.НЕТ 2930
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именно так и происходит. Могу поспорить на любую сумму.
Я сам завозил, сегодня до полудня переводишь иностранному банку
безнал, завтра в Борисполе садится самолёт с налом.
Запечатанные коробки прямо с монетного двора.
От одного до 20 млн долларов за рейс.
Запросто.
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Грузовое сообщение ни кто и не отменял, видимо просто капец гривне.
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Не прячьте ваши денежки по банком и углам...
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Интересно...а как онлайн обменять 100 долларовую купюру которая лежит у меня столе на гривны? Отсканировать что ли...и выслать в приват ??
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Самый лучший коммент по теме. Зайдите к нотариусу и при ней сожгите купюру. Она составит акт с указанием номера купюры. Акт отсылаете в Приват. Приват проделывает анологичные действия. После новой почтой Вас из типографии пришлют 5 новых купюр.
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Народ побежал снимать депзоиты и покупать валюту.
Наличная валюта завозится самолётами из Европы, США и т.д.
Нет авиасообщения - нет валюты.
Нужно вернуть грузовое авиасообщение и можно будет завозить сколько хочешь.
Я помню, мы до 20 млн долл в день из Франкфурта завозили.
Больше миллиарда за полтора года.
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Нех паніку розводити та за налом бігати ПриватБанк зупиняє купівлю і продаж готівкової валюти: тепер ці операції в онлайні - Цензор.НЕТ 7649 ..Все однак кордони зараз закриті !
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Тоесть теперь вместо баксов иы покапаешь циферки на экранчике, а чтоб перевести их в валюту дано выполнить квест?
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А де зеби з вереском
"Ну хто пракляті парахаботи?!?! Де ваш доллар по 30?!?!" ?
Повиздихали чи що?
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