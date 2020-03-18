 ПриватБанк зупиняє купівлю і продаж готівкової валюти: тепер ці операції в онлайні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.
"З 18 березня ПриватБанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, зможуть без обмежень отримати готівкову валюту в касах банку у разі попереднього замовлення.
Згідно з інформацією на сайті ПриватБанку, курс у відділеннях становив 27,3-28,5 грн / $ 1 (купівля-продаж), курс онлайн-обміну - 27,3-28,5714 грн / $ 1.
Раніше про припинення продажу готівкової валюти і видачі доларів з клієнтських рахунків повідомив Альфа-Банк, пояснивши це рішення великим попитом і обмеженнями в поставках в Україну доларових банкнот через поширення коронавірусу.
Я сам завозил, сегодня до полудня переводишь иностранному банку
безнал, завтра в Борисполе садится самолёт с налом.
Запечатанные коробки прямо с монетного двора.
От одного до 20 млн долларов за рейс.
Запросто.
Наличная валюта завозится самолётами из Европы, США и т.д.
Нет авиасообщения - нет валюты.
Нужно вернуть грузовое авиасообщение и можно будет завозить сколько хочешь.
Я помню, мы до 20 млн долл в день из Франкфурта завозили.
Больше миллиарда за полтора года.
"Ну хто пракляті парахаботи?!?! Де ваш доллар по 30?!?!" ?
Повиздихали чи що?