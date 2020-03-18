 ПриватБанк зупиняє купівлю і продаж готівкової валюти: тепер ці операції в онлайні

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

"З 18 березня ПриватБанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, зможуть без обмежень отримати готівкову валюту в касах банку у разі попереднього замовлення.

Згідно з інформацією на сайті ПриватБанку, курс у відділеннях становив 27,3-28,5 грн / $ 1 (купівля-продаж), курс онлайн-обміну - 27,3-28,5714 грн / $ 1.

Раніше про припинення продажу готівкової валюти і видачі доларів з клієнтських рахунків повідомив Альфа-Банк, пояснивши це рішення великим попитом і обмеженнями в поставках в Україну доларових банкнот через поширення коронавірусу.