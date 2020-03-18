EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2597  3
Матеріали за темою:
Все про:аеропорт (450) Бориспіль (327) карантин (311)

 Аеропорт "Бориспіль" закрив основний термінал і переходить на роботу з мінімальною кількістю співробітників

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 18 березня закрив основний термінал D для оптимізації діяльності і в рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З метою оптимізації господарської діяльності та зменшення витрат на обслуговування інфраструктури чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення будуть переведені з терміналу D до терміналу F о 00:01 за київським часом 18 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні повідомлення направлені також усім контрагентам та орендарям, які розташовані на території терміналу D Міжнародного аеропорту "Бориспіль", для ухвалення рішення щодо обмеження їхньої функціональної або господарської діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в аеропорту "Львів" ввели особливий режим. ФОТОрепортаж

Адміністрацією ДП МА "Бориспіль" також прийнято рішення про забезпечення життєдіяльності аеропорту мінімально необхідною кількістю працівників: "Чергові та аварійні структурні підрозділи аеропорту будуть задіяні у кількості, необхідній для підтримання належного рівня безпеки міжнародного аеропорту у випадку надзвичайних ситуацій".

Також повідомляється, що задля зменшення витрат аеропорту проводяться заходи щодо безаварійної зупинки об’єктів та окремих систем підприємства із одночасним підвищенням пожежної та техногенної безпеки на об’єктах Міжнародного аеропорту "Бориспіль", що тимчасово призупиняють свою роботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182306
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А тем временем
Европа, Китай, Индия отказываются от российской нефти.
Саудовская Аравия традиционным покупателям российской нефти предлагает свою нефть по цене на 10,25 доллара ниже Brent, что с учетом текущих рыночных котировок (29,33 доллара за баррель) означает цены ниже 20 долларов.
 показати весь коментар
 
Аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал и переходит на работу с минимальным количеством сотрудников.

Перешли на беспилотники?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору