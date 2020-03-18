 Кількість охочих повернутися в Україну з Німеччини за день зросла втричі - до 1745 осіб, - посол Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, станом на вечір 17 березня посольство отримало і відповіло на 750 листів співгромадян щодо евакуації, а також на сотні дзвінків на "гарячі лінії".

"Кількість охочих повернутися з Німеччини зросла за день втричі до 1745 осіб (Берлін - 500, Мюнхен - 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)", - написав Мельник.

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 155 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19.