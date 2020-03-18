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 Політика України, Суспільство
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Все про:Німеччина (1414) Мельник (66) COVID-19 (1125)

 Кількість охочих повернутися в Україну з Німеччини за день зросла втричі - до 1745 осіб, - посол Мельник

У Німеччині кількість охочих повернутися на батьківщину українців зросла до 1745 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, станом на вечір 17 березня посольство отримало і відповіло на 750 листів співгромадян щодо евакуації, а також на сотні дзвінків на "гарячі лінії".

"Кількість охочих повернутися з Німеччини зросла за день втричі до 1745 осіб (Берлін - 500, Мюнхен - 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)", - написав Мельник.

Також читайте: Мінінфраструктури готує спецрейси для евакуації українців з Польщі, Чехії та Німеччини, - Криклій

Кількість охочих повернутися в Україну з Німеччини за день зросла втричі - до 1745 осіб, - посол Мельник 01

Як повідомлялося, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 155 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182305
 
 
 Топ коментарі
 
Ми також зіскучилися за вами, але давайте приїзджайте так, місяців через два. А то й в Італії, Іспанії та ін. країнах щось дуже багато народу заскучало за Україною, відколи почався коронавірус. Пересидіть там, потім можно приїзджати.
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Надо же! "Успешные граждане" внезапно разочаровались во всех дарах цивилизации и рванули к истокам...
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это как бонус, кому как повезет, по приезду пусть бегут скупиться на центральный рынок, как писал специалист который предположительно получает с рынков там безопасно, проветривается хорошо.
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опять от меня сбежала
последняя электричка (с)
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Ну вообще-то границы закрыты. Транспорт также толком не работает.
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Ні.Німеччина закрила кордон з Австрією,Францією,Швейцарією.
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Авиа сообщение не в счет? Возможно сейчас и внутри шенгена ограничения есть.
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Так,вчора країнами ЄС було прийняте таке рішення.
Але ,фактично,це лише максимальне обмеження.
Польща розблокує кілька пунктів пропуску на кордоні з Чехією, Німеччиною та Литвою

В Україні-теж."Як відомо, на польсько-українському кордоні на сьогодні працюють лише три пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ" (Волинська область), "Корчова-Краківець", "Гребенна-Рава Руська" (Львівська область)."
Тобто закривають максимально плавно,але все одно знайдуться придурки,що чекатимуть до останнього,щоб верещати про допомогу.
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Надо же! "Успешные граждане" внезапно разочаровались во всех дарах цивилизации и рванули к истокам...
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Ми також зіскучилися за вами, але давайте приїзджайте так, місяців через два. А то й в Італії, Іспанії та ін. країнах щось дуже багато народу заскучало за Україною, відколи почався коронавірус. Пересидіть там, потім можно приїзджати.
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А блазень їх буде зустрічати? Буде їх вести в Сонжори на карантин? Чи піара вже не буде і їх просто відпустять додому?
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Сделает селфи с ними и отпустит по домам под честное слово...
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Еще заберите инфицированных голодранцев из ДНрЛнр!!!! ОНИЖЕНАШИЛЮДИ !!!!
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а вони надіються тут перечекати пандемію ? ))))))))))) ну ясно, в нас з віслюком можна не переживати, все буде ок! Кількість охочих повернутися в Україну з Німеччини за день зросла втричі - до 1745 осіб, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7587
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а что же такое вспомнили откуда приехали? Лечитесь там по страховке или жаба душит?
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работы нет, денег нет - пора домой...желательно за счет государства
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