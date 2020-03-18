 Кількість охочих повернутися в Україну з Німеччини за день зросла втричі - до 1745 осіб, - посол Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
За його словами, станом на вечір 17 березня посольство отримало і відповіло на 750 листів співгромадян щодо евакуації, а також на сотні дзвінків на "гарячі лінії".
"Кількість охочих повернутися з Німеччини зросла за день втричі до 1745 осіб (Берлін - 500, Мюнхен - 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)", - написав Мельник.
Як повідомлялося, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 155 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19.
последняя электричка (с)
Але ,фактично,це лише максимальне обмеження.
Польща розблокує кілька пунктів пропуску на кордоні з Чехією, Німеччиною та Литвою
В Україні-теж."Як відомо, на польсько-українському кордоні на сьогодні працюють лише три пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ" (Волинська область), "Корчова-Краківець", "Гребенна-Рава Руська" (Львівська область)."
Тобто закривають максимально плавно,але все одно знайдуться придурки,що чекатимуть до останнього,щоб верещати про допомогу.