 Інфікований коронавірусом житель Київщини, який прибув з-за кордону, зараз перебуває на самоізоляції, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Перший випадок захворювання коронавірусом виявлено в Київській області. Захворів житель Київської області. Після повернення з-за кордону чоловікові стало зле, і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили в центральну вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ Україна, де і підтвердився факт наявності коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24 людини госпіталізовано у Львові з підозрою на коронавірус, - міськрада

Так, зараз пацієнт перебуває на самоізоляції, за ним встановлено медико-санітарний нагляд. В ОДА зазначили, що близькі чоловіка також на самоізоляції.

Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19 (10 в Чернівецькій області, по одній - в Житомирській і Київській областях і два - в Києві), з них два летальні ( по одному в Чернівецькій і Житомирській областях).