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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:Київська область (1138) ОДА (774) COVID-19 (1125)

 Інфікований коронавірусом житель Київщини, який прибув з-за кордону, зараз перебуває на самоізоляції, - ОДА

Інфікований коронавірусом Covid-19 житель Київської області і його близькі на цей момент перебуває на самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Перший випадок захворювання коронавірусом виявлено в Київській області. Захворів житель Київської області. Після повернення з-за кордону чоловікові стало зле, і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили в центральну вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ Україна, де і підтвердився факт наявності коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

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Так, зараз пацієнт перебуває на самоізоляції, за ним встановлено медико-санітарний нагляд. В ОДА зазначили, що близькі чоловіка також на самоізоляції.

Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19 (10 в Чернівецькій області, по одній - в Житомирській і Київській областях і два - в Києві), з них два летальні ( по одному в Чернівецькій і Житомирській областях).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182301
 
 
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А это значит, что он ходит в гамазин, аптеку и маршрутку. Ведь у него нету на ноге электронного джпс браслета? Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции, - ОГА - Цензор.НЕТ 8839
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чего и следовало ожидать, ёпт, навезли заразы гастарбайтеры грёбанные ...
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Следовало ожидать того, что в нашей стране никакие карантинные меры работать не будут.
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Ну покуда работают. По крайней мере не хуже чем в большинстве других стран.
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А туристы "гребанные" не? Не скатывайтесь до идиотизма.
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Считается ли жизнь президента в Фейсбуке самоизоляцией?
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Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции.

А тупые китайцы своих сачками ловили и закрывали наглухо. А у нас вот - дал слово купеческое и всё. Інфікований коронавірусом житель Київщини, який прибув з-за кордону, зараз перебуває на самоізоляції, - ОДА - Цензор.НЕТ 5629
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