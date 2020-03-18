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 Політика України, Економіка
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 В Україні відсутня програма підтримки експортерів і роботодавців в умовах коронавірусу, антикризового штабу досі немає, - Амелін

Країни по всьому світу вливають в економіку гроші для її підтримки в умовах коронавірусу. В Україні поки що такі заходи доволі обмежені.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, передає Цензор.НЕТ.

"Світ знову потоне в грошах?)

Кілька останніх кроків у боротьбі з наслідками кризи 2020:

  1. Штати увімкнули друкарський верстат.

- Загальна сума допомоги для подолання кризи перевищить $1,5 трлн

- Федеральна резервна система викупить облігацій на $700 млрд

- Зі свого боку ФРБ Нью-Йорка минулого тижня запропонувало понад $1 трлн у межах операції РЕПО.

  1. МВФ виділить $1 трлн на порятунок країн, що розвиваються

і $50 млрд країнам, що постраждали від коронавірусу

  1. ЄС пообіцяв виділити майже 40 млрд євро. і обговорює загальний обсяг допомоги 410 млрд євро
  2. Китай

Тільки на боротьбу з коронавірусом виділив $10 млрд

І запустив масштабну програму стимулювання виробництва за рахунок податкових послаблень і пільгових кредитів.

Народний банк Китаю зараз вливає в банки країни $79 млрд, знижуючи норму обов'язкових резервів для деяких банків з  1.5% до 1.0%.

  1. Швеція

Шведський Riksbank ухвалив рішення надати банкам $51 млрд у вигляді кредитів зі строком на 2 роки і зі ставкою, що варіюється, еквівалентною значенням ставки репо, яка зараз становить 0%.

  1. Південна Корея на минулому тижні пообіцяла витратити понад $13 млрд на фінансову підтримку підприємств і фізосіб і сподівається провести через парламент пакет заходів ще майже на $5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка країни почала падати задовго до коронавірусу, це пряма відповідальність Зеленського, - Герасимов

  1. Велика Британія виділить 300 млрд дол. на стимулювання економіки

5 млрд фунтів стерлінгів Велика Британія виділить Національній службі охорони здоров'я.

  1. Постраждала найбільше за інших Італія виділить до 25 млрд євро.

Уряд Італії збирається запропонувати податкові пільги компаніям, виручка яких впаде на 25%.

  1. Гонконг, уряд перекаже кожному дорослому жителю $1284 і знизить податок на прибуток майже для 2 млн працівників
  2. Японія на допомогу громадянам і бізнесу виділила еквівалент $4,1 млрд.
  3. Швейцарія виділить 10 млрд доларів,
  4. Південна Корея виділить 10 млрд доларів,
  5. Єгипет - 6 млрд.
  6. Росія створила фонд на 300 млрд руб ($4 млрд)
    для компенсації доходів осіб, які опинилися на карантині.

- Для бізнесу запропоновані податкові канікули. (Туризму і авіаперевезень)
- Малому та середньому бізнесу пропонується надати квартальну відстрочку для виплати податків.
- Держкомпанії можуть отримати відстрочку до пів року для виплати дивідендів.

  1. ЄБРР - 1 млрд єро на боротьбу з коронавірусом
  2. Україна ...

- поки нічого не виділила, програма кількісного пом'якшення, підтримки експортерів, роботодавців відсутня

- комплекс ухвалених податкових стимулів у сукупності дасть економіці до $100 млн

- антикризового штабу і програми досі немає.

Що далі?)", - розповів Амелін.

В Україні відсутня програма підтримки експортерів і роботодавців в умовах коронавірусу, антикризового штабу досі немає, - Амелін 01
В Україні відсутня програма підтримки експортерів і роботодавців в умовах коронавірусу, антикризового штабу досі немає, - Амелін 02
В Україні відсутня програма підтримки експортерів і роботодавців в умовах коронавірусу, антикризового штабу досі немає, - Амелін 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182299
 
   
 Топ коментарі
 
На сегодняшний день мы имеем 1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
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Моника в печали...Ей сейчас не до мирских забот...
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На сегодняшний день мы имеем 1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
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обязательно и петралексеича со В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин - Цензор.НЕТ 3778 свинярчуками на трон
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сейчас бочку кислой капусты сожрут,
песни орать будут..

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Барыги пусть подключают свои офшоры.Зеля -не дойная корова.
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Конечно нет. Вислюк не может быть коровой.
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а шо зеля уже опустошил свои офшоры на Кипре? Нет? Так что забейтесь, зебобики)
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В Италии задержали украинку за незаконную продажу масок
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Столько штабов, сколько они наплодили, не было во времена всех мировых войн вместе взятых. Вопрос такой: что же они наплодили?
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Какие программы, давай посадки, а то и ВЫДОВЫЩ не успеем посмотреть.
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Вислюк Оманский первый на очереди.
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Многоходовочка Небесної Канцелярії -відібрати в українців розум в той час як в одні двері війна в інші чума. Треба ж тих дуркаїнців за всю їхню дуркаїнську історію навчити. Може хоч цього разу чомусь научаться....
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Амелін - ручний "експерт" Ахметова. Під час світової кризи, коли країна повинна в першу чергу бути орієнтована на внутрішній стан - він пропихує преференції для господаря, щоб той не втрачав дохід на продажу руди і вугілля за кордон.
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Самая большая загадка для меня: почему гречка?!! Почему не манка? Не рис? Не перловка? Есть какие-нибудь научные исследования этой гречкофилии?
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не знаю почему не рис ...но гречку едят больше людей чем ту же манку)
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В любой непонятной ситуации - закупай гречку. А если серьезно, то более долгий срок и менее требовательные условия хранения.
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А может вы бабло из офшоров вернёте для начала?

Меня улыбают разные дыбилы которые думают шо самые умные блть
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У тебя прокси барахлит, передай кураторам ботофермы.
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у нас самое важное
не обидеть пассажиром Лугандона
Зачем нам экономика когда можно примеряться(мерятся нечем)
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Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
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K0५EGAR

@Rage4oK


> В Польше все кредиты и налоги для граждан заморожены на 3 месяца >
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В Украине Зеленые ублюдки законопроектом 3220 освободили от налогообложения ̶в̶о̶р̶о̶в̶ ̶в̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶е̶ олигархов
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Вислоухие хвосты пытаются управлять зелёной коровой
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