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 "Укртелеком" з 18 березня припиняє прийом абонентів на період карантину

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" з 18 березня припиняє фізичний прийом абонентів у своїх центрах обслуговування. Питання про послуги компанії будуть вирішувати дистанційно.

Про це йдеться на сайті оператора, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що з 18 березня частину співробітників переводять на дистанційну роботу, ремонтні роботи проводитимуть без доступу в приміщення абонентів за винятком соціально важливих об'єктів.

Зазначається, що оператор продовжує безперервну діяльність, оскільки в умовах поширення коронавірусної інфекції зростає важливість надання послуг зв'язку.

"Укртелеком" радить звертатися на гарячу лінію за телефоном 0800506800, яка працює цілодобово.

Також можна скористатися формою зворотного зв'язку на сайті в розділі "Допомога". До оператора можна звернутися і через сторінку в соціальній мережі (в особисті повідомлення). Для швидкої обробки запиту під час звернення радять вказати: ПІБ абонента, номер телефону з кодом населеного пункту або номер особового рахунку та контактний номер для зв'язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про те, що дітям не можна перебувати на вулиці, - фейк: поліція просить українців не вірити чуткам про карантин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182298
 
 
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Судя по толпам людей на остановках, похороны Эрики сегодня...
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Да и шут с ними, помню как хотел адсл интернет провести себе в село, а они всё ныли про какие-то там блокираторы. Жлобъё и быкота. К вам и идти то не хочется.
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Эпицентры, МЕТРО, Socar, ОККО, Укрсиббанк, Ощадбанк, АВАЛЬ. За 2019 год в 280 населённых пунктах Украины появился GPON и т.д.
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Свет отключить, воду, газ, какой интернет? И начать все сначала - Ева, пещера, огонь. КРАСОТА.
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