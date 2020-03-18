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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:міськрада (278) Львів (1217) COVID-19 (1125)

 24 людини госпіталізовано у Львові з підозрою на коронавірус, - міськрада

У Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, проте поки вони не підтверджені. Біоматеріал направлений до Києва для дослідження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це інформувала Галина Слічна, керівник штабу ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м.Львові.

"Станом на ранок в Україні є 14 підтверджених випадків захворювань, з них 2 — летальні (Чернівці і Житомир). У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном. З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів. З цих 24 осіб 12 — це мешканці міста Львова. Всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону", - повідомила Слічна.

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У відомстві нагадали про офіційні канали отримання інформації:

Як повідомлялось, згідно з даними МОЗ, 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182297
 
 
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На місцях. В ОП, у Феофаніх, у Радуцкого у клініці. Просто місця треба знати.
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Армия Израиля использует гостиницы в качестве больниц для легко больных короновирусом.Их там селят скопом.
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Сподіваюсь, що заробітчани і туристи, які повернулись з Європи - дотримуються режиму самоізоляції, а не ходять шопитись або гостювати по родичам. Інакше бути біді.
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