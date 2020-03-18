EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  699  7
Все про:Держприкордонслужба (2478) кордон (1415) українці (1784) Демченко Андрій (10)

 25 тис. громадян повернулися в Україну за останню добу, - Держприкордонслужба

За останню добу державний кордон України перетнули 45 тис. людей, 25 тис. з яких повернулися на територію країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Що стосується державного кордону, то в загальному за останню добу її в обидві сторони перетнули 45 тис. людей, більшість з яких прямували на в'їзд в Україну. Від загальної кількості майже 41 тис. - це громадяни України, 25 тис. з яких пішли додому. Що стосується іноземців, то в своїй більшості вони рухалися на виїзд з України. І загалом за останню добу 83 іноземним громадянам відмовлено у в'їзді в Україну", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кордоном від коронавірусу лікуються 12 українців, 744 перебувають на карантині, - МЗС

Також він зазначив, що температурний скринінг на кордоні триває, і у вівторок у однієї людини була виявлена ​​підвищена температура.

Демченко підкреслив, що ситуація на кордоні залишається стабільною і контрольованою, відзначається значне зниження пасажиропотоку на всіх напрямках: на державному кордоні, на лінії розмежування і на кордоні з окупованих Кримом.

Він також поінформував, що за останню добу 4.5 тис. українців прибули до пунктів пропуску в пішому порядку і перетнули кордон автобусами, виділеними місцевою владою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182294
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как пробирки, прости господи.
Угадай в которой что ?
 показати весь коментар
 
 
через дві неділі всі хто був в продромальному періоді будуть хворі і + всі хто з ними контактував і т д..
 показати весь коментар
 
 
Из них человек сто с вирусом,значит завтра будет 500,после завтра 2500 и т.д.
 показати весь коментар
 
 
В звязку з відсутністю масок я ношу на обличчі ношені шкарпетки. Ніхто мене не провіряє і не підходить ближче 3 метрів. Надійний спосіб не заразитись.
 показати весь коментар
 
 
Я не понимсю логики.. Зачем возвращать потенциальных больных?? Надо было оставить их там в карантине где они и были. А таскать к себе к здоровым людям.
 показати весь коментар
 
за сутки вернулось 24, 5 тысячи и у одного температура?
 показати весь коментар
 
Таке враження, що зеленський свідомо влаштовує колапс в країні. Цих прибулих перевірили? Сумніваюсь? Може помістили в карантин? Ні
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору