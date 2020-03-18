 25 тис. громадян повернулися в Україну за останню добу, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Що стосується державного кордону, то в загальному за останню добу її в обидві сторони перетнули 45 тис. людей, більшість з яких прямували на в'їзд в Україну. Від загальної кількості майже 41 тис. - це громадяни України, 25 тис. з яких пішли додому. Що стосується іноземців, то в своїй більшості вони рухалися на виїзд з України. І загалом за останню добу 83 іноземним громадянам відмовлено у в'їзді в Україну", - заявив він.

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Також він зазначив, що температурний скринінг на кордоні триває, і у вівторок у однієї людини була виявлена ​​підвищена температура.

Демченко підкреслив, що ситуація на кордоні залишається стабільною і контрольованою, відзначається значне зниження пасажиропотоку на всіх напрямках: на державному кордоні, на лінії розмежування і на кордоні з окупованих Кримом.

Він також поінформував, що за останню добу 4.5 тис. українців прибули до пунктів пропуску в пішому порядку і перетнули кордон автобусами, виділеними місцевою владою.