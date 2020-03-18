 Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НБУ.
Станом на 18 березня 100 USD США - 2705,66 (17 березня - 2652,49) 100 EUR - 2972,71 (17 березня - 2952,49).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до $1 мільярда, резерви перевищують $25 млрд і достатні для згладжування коливань.
Сколько твой Витя Овощь спалил денег что б держать такой курс? На сколько угробил экономику?
А потом, ты домбасня ватная, опять не заметил войну которая началасЬ, вполне стандарно для вас прикацапков это не замечать.
Ну а у Зели какие оправдания? ВВП рос, торговый баланс с ЕС был положительный, казна полная, дефицита бюджета не было, МВФ сотрудничал. Ну так как он добился этого дна за 9 месяцев? А? Когда ты, домбасянин поднимешь свою сраку с дивана и пойдешь все исправлять?
Ну давай, "патриот", поднимай сраку и исправляй то, что наделал!
Хоть я и рюскайзычный, но никогда не употребляю такие слова как лук, свекла, тыква. Только цыбуля, буряк, гарбуз
И что это она так то ВДРУГ.
А ты что его адвокат? Или тоже сдавший Украину зеленым ватным украинофобским клоунам?
и скока фублей за доллар записано в бюджете нефтекачальщиков?
так завещал Джавахарлал Неру
у меня завалялась где то пару долляров....
Скоро буду гривневым миллионером...
Спасибо тебе Зе....