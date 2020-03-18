 Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НБУ.

Станом на 18 березня 100 USD США - 2705,66 (17 березня - 2652,49) 100 EUR - 2972,71 (17 березня - 2952,49).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до $1 мільярда, резерви перевищують $25 млрд і достатні для згладжування коливань.

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