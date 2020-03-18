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 Політика України
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 Кабмін скасував рішення про ліквідацію Мінспорту

Кабінет міністрів України скасував рішення про ліквідацію Міністерства молоді і спорту.

Зокрема, постановою №216 від 11 березня визначено, що Міністерство молоді та спорту продовжує забезпечувати формування та реалізує державну політику в молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, забезпечення діяльності Мінспорту в 2020 році буде здійснюватися в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182289
 
 
 Топ коментарі
 
Кому-то непыльная работёнка достанется: "определять политику". Что-то наподобие советских комсоргов.
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А завтра отменят решение об отмене. Дебилы бля... (с).
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А завтра отменят решение об отмене. Дебилы ***... (с).
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отменят об отмене электричек и метро....а новый старый минспорт станет прививать вело- и само-каты
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Кому-то непыльная работёнка достанется: "определять политику". Что-то наподобие советских комсоргов.
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Кто там из нацменов не пристроен?
Бродский, дети суркисов?
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Нормальне рішення ...Ще б на місцях розділили ...А то один керуючичи та купа заступників та заввіділами !
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Нормальним рішенням це було б, якби вони самі не ліквідували це міністерство півроку тому...
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Похоже, що це єдине, чим зебіли займаються в Кабміні - об'єднують, а потім роз'єднують міністерства і відомства. Я так зрозумів, слідуючий виток - знову об'єднання.
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так, але на новій чи частково оновленій платформі
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Є гарний анекдот, який закінчується словами: "ти свиня сама не знаєш, що ти хочеш..."
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