 Кабмін скасував рішення про ліквідацію Мінспорту

Зокрема, постановою №216 від 11 березня визначено, що Міністерство молоді та спорту продовжує забезпечувати формування та реалізує державну політику в молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, забезпечення діяльності Мінспорту в 2020 році буде здійснюватися в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.

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