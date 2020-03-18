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 Хворі на коронавірус троє дітей та їхні матері в Чернівцях почуваються добре, - ОДА

У Чернівцях троє дітей та їхні матері, в яких підтвердили коронавірус 17 березня, почуваються добре, не мають лихоманки і підвищеної температури тіла.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Діти та їхні матері, в яких підтвердили коронавірус, наразі почуваються добре. Температури й лихоманки не мають, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", - сказала Гусак.

Вона додала, що із 10 випадків захворювання на коронавірус на Буковині 7 - це контактні особи від людей, в яких виявили цю хворобу раніше.

Нагадаємо, станом на 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кордоном від коронавірусу лікуються 12 українців, 744 перебувають на карантині, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182288
 
 
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А их соседи как себя чувствуют? Хороший подарок им эти тетки приподнесли...
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"Температуры и лихорадки не имеют, пневмонии тоже."

так я не понял, их больными назначили шоли?
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Я так зрозуміла, що вони є носіями вірусу, бо контактували з хворими. Але самі не захворіли. Поки що. Будем надіятись, що і не захворіють, бо це діти і молоді мами.
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Предыдущий больной с ними контактировал. Поэтому их проверили на наличие антител к вирусу. Тест позитивный, то есть организм с ним знаком и уже принял меры. Если меры эффективные, то болезнь пройдёт незаметно.
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круто. зато есть повод поднять паническую статистику, и запретить всё что можно и нельзя.
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