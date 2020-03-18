 Найвищий ризик заразитися COVID-19 мають люди з II групою крові, - китайські вчені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це йдеться в статті китайських дослідників, опублікованій у MedRxiv, пише Global Times.
Роботу провели вісім дослідних установ у Китаї, зокрема й лікарні, які безпосередньо займаються прийманням хворих на COVID-19.
Дослідники проаналізували 2173 випадки зараження коронавірусом, і порівняли розподіл їхніх груп крові з показниками здорових людей, що мешкають в регіоні.
Медики дійшли висновку, що в людей з ІІ групою крові ймовірність зараження COVID-19 на 20% вища, ніж у людей з іншими групами крові, а люди з І групою крові мають найнижчий ризик зараження.
Клінічна вчена, яка не брала участь у дослідженні, заявила Global Times, що метод дослідження заслуговує довіри.
"Статистичний результат наведений лише для довідки, і необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чому люди з певними групами крові легше заражаються цією хворобою", - додала вона.
Водночас експерт з громадської охорони здоров'я на прізвище Лі відкинув дослідження як незначне. Він наголосив, що різниця є невеликою, а отже всі люди потребують однакового захисту.
Нагадаємо, спалах вірусу почалася з ринку морепродуктів і тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені та інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.
Второй группой крови обладают 30 - 40% людей.
что нельзя жрать всё, что на глаза попадется.
Не по-людски это как-то. Вот и вирус это подтвердил.
Мой порядковий номєр на рукавє..." (с)
группа 0 аb (I), резус - положительный: 37,4%;
группа 0 аb (I), резус - отрицательный: 6,6%;
группа Аb (II), резус - положительный: 35,7%;
группа Аb (II), резус - отрицательный: 6,3%;
группа Ва (III), резус - положительный: 8,5%;
группа Ва (III) резус - отрицательный: 1,5%;
группа АВ (IV), резус - положительный: 3,4%;
группа АВ (IV), резус - отрицательный: 0,6%.