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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:дослідження (53) COVID-19 (1125)

 Найвищий ризик заразитися COVID-19 мають люди з II групою крові, - китайські вчені

Люди з II групою крові мають більше шансів заразитися новою коронавірусною інфекцією COVID-19, тоді як люди з І - найменші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це йдеться в статті китайських дослідників, опублікованій у MedRxiv, пише Global Times.

Роботу провели вісім дослідних установ у Китаї, зокрема й лікарні, які безпосередньо займаються прийманням хворих на COVID-19.

Дослідники проаналізували 2173 випадки зараження коронавірусом, і порівняли розподіл їхніх груп крові з показниками здорових людей, що мешкають в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кордоном від коронавірусу лікуються 12 українців, 744 перебувають на карантині, - МЗС

Медики дійшли висновку, що в людей з ІІ групою крові ймовірність зараження COVID-19 на 20% вища, ніж у людей з іншими групами крові, а люди з І групою крові мають найнижчий ризик зараження.

Клінічна вчена, яка не брала участь у дослідженні, заявила Global Times, що метод дослідження заслуговує довіри.

"Статистичний результат наведений лише для довідки, і необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чому люди з певними групами крові легше заражаються цією хворобою", - додала вона.

Водночас експерт з громадської охорони здоров'я на прізвище Лі відкинув дослідження як незначне. Він наголосив, що різниця є невеликою, а отже всі люди потребують однакового захисту.

Нагадаємо, спалах вірусу почалася з ринку морепродуктів і тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені та інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182287
 
 
 Топ коментарі
 
Китайские ученые. скажите своим согражданам,
что нельзя жрать всё, что на глаза попадется.
Не по-людски это как-то. Вот и вирус это подтвердил.
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А также темноволосые и кареглазые. Доказано Китаем - среди местных заболевших голубоглазых блондинок не замечено. Самый высокий риск заразиться COVID-19 имеют люди со II группой крови, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 201
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охренеть открытие.
Второй группой крови обладают 30 - 40% людей.
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Китайские ученые. скажите своим согражданам,
что нельзя жрать всё, что на глаза попадется.
Не по-людски это как-то. Вот и вирус это подтвердил.
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алексей свиридов Да и совать, китайцам, своим китаянкам, корнишоны, следовало бы пореже, а то природа уже замахалась придумывать способы их сокращения.
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Отправить туда Яременко с Кивой. Они научат китайцев, как обращаться с корнишонами, чтоб избежать нежелательного опыления. Если, конечно, те согласятся табу отменить.
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Самое удивительное - что жрали всегда! А заболели только в 2020 году!
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А также темноволосые и кареглазые. Доказано Китаем - среди местных заболевших голубоглазых блондинок не замечено. Самый высокий риск заразиться COVID-19 имеют люди со II группой крови, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 201
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Ну, там на голове волосы могут быть крашенные. Нужно более глубокое исследование. Ученые в таких делах себя не жалеют.
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Вчера на каком то ресурсе, не помню честно, писали что эти исследования провели не китайские ученые, а вот китайские наоборот были против таких результатов с привязкой к группе крови.
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Хаха, такими темпами скоро и космос освоим. А если найти хоть в одной аптеке маску, смело можно сказать, обретем бессмертие
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"Группа крові на рукавє,
Мой порядковий номєр на рукавє..." (с)
Найвищий ризик заразитися COVID-19 мають люди з II групою крові, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 3919
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это цензор вчера мой пост переписал и бац новость готова .вот только в посте я неуказал процент населения который имеет ту или иную группу .специально так сделал ..как в школе двоечник списал у отличника контрольную а она не правильна .двойку получил и двоечник и отличник
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ну конечно. 2 группа самая распространенная в мире
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Еще и первую забыли указать -
группа 0 аb (I), резус - положительный: 37,4%;
группа 0 аb (I), резус - отрицательный: 6,6%;
группа Аb (II), резус - положительный: 35,7%;
группа Аb (II), резус - отрицательный: 6,3%;
группа Ва (III), резус - положительный: 8,5%;
группа Ва (III) резус - отрицательный: 1,5%;
группа АВ (IV), резус - положительный: 3,4%;
группа АВ (IV), резус - отрицательный: 0,6%.
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Тобто в зоні ризику позитивний резус, новина пода невірно, але й позитивного резусу більшість.
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А кто знает какая у порохоботов группа крови ?
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