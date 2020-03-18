 Найвищий ризик заразитися COVID-19 мають люди з II групою крові, - китайські вчені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це йдеться в статті китайських дослідників, опублікованій у MedRxiv, пише Global Times.

Роботу провели вісім дослідних установ у Китаї, зокрема й лікарні, які безпосередньо займаються прийманням хворих на COVID-19.

Дослідники проаналізували 2173 випадки зараження коронавірусом, і порівняли розподіл їхніх груп крові з показниками здорових людей, що мешкають в регіоні.

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Медики дійшли висновку, що в людей з ІІ групою крові ймовірність зараження COVID-19 на 20% вища, ніж у людей з іншими групами крові, а люди з І групою крові мають найнижчий ризик зараження.

Клінічна вчена, яка не брала участь у дослідженні, заявила Global Times, що метод дослідження заслуговує довіри.

"Статистичний результат наведений лише для довідки, і необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чому люди з певними групами крові легше заражаються цією хворобою", - додала вона.

Водночас експерт з громадської охорони здоров'я на прізвище Лі відкинув дослідження як незначне. Він наголосив, що різниця є невеликою, а отже всі люди потребують однакового захисту.

Нагадаємо, спалах вірусу почалася з ринку морепродуктів і тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені та інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.