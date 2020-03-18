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 Політика України, Економіка
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 Crown Agents отримало від МОЗ техзавдання на закупівлі для боротьби з коронавірусом: підписання контрактів почнеться протягом 48 годин

Британське закупівельне агентство Crown Agents отримало від Міністерства охорони здоров'я фінальну версію техзавдання на закупівлю медвиробів для запобігання поширенню та діагностики коронавірусу.

Як повідомили в Crown Agents, підписання контрактів із постачальниками почнеться протягом 48 годин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закупівля буде здійснюватися за прискореною процедурою. Ми вже готуємо відповідний пакет документів і паралельно направили в міністерство додаткову угоду про закупівлю. Ми робимо все можливе, щоб українські лікарні якнайшвидше отримали всі необхідні вироби для діагностики та запобігання поширенню коронавірусу", - зазначила глава представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко.

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Як повідомлялося, 19 лютого уряд ухвалив постанову, згідно з якою Міністерство охорони здоров'я має закупити медвироби для запобігання проникненню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом COVID-19. Як закупівельника залучено міжнародне закупівельне агентство Crown Agents.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182286
 
 
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Влада бореться з коронавірусом тільки на словах і на папері...
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Життя - це боротьба. Особливо приємно буде вийти з цієї боротьби з повними кишенями.Ось для чого і закрутили всю карантинну круговерть.
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а в Україні - це постійна боротьба, без передишки
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Да. Больше месяца лапшу вешали, а сами тупо ничего не делали совсем. Только противоэпидемический резерв распродали себе на карман.
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Отдохнувшая две недели на обсервации Скалецкая ускоренно заключает ?
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забудь про скалецкую...она уже списана слугами в утиль .теперь рыги на закупках
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